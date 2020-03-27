Тренировки во время карантина: как, где, с кем и прочие советы

Сидеть в квартире — тоска зеленая. А придется: минимум до 24 апреля. Что делать — продолжать тренироваться! А это не опасно? Смотря где, как и с кем.

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На карантине жизнь играет другими красками. Вы сидите дома, попиваете горячий чаек, и даже если работаете, то дистанционно, практически не выходя на улицу. В основном самая длинная прогулка — к холодильнику, наибольшая нагрузка — дотянуть тарелку с бутербродами до постели. Сохранить физическую активность во время карантина почти нереально. Да и зачем тренироваться, если на улице «ходит» злосчастный вирус?

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Спортзалы и бассейны закрыты, беговые и велосипедные клубы, а также сайкл-студии выжидают лучшего времени, а с экранов телевизоров и в интернете почти огласили апокалипсис. Тут уж точно не до тренировок. Но есть несколько аргументов, которые могут показаться довольно убедительными. Что за аргументы?

Во время карантина катайтесь наедине Источник: pinterest.com

1. Тренировки помогут контролировать вес

Это очевидно. Когда вынужденно сидите дома, у вас крайне малоподвижный образ жизни, а холодильник — как верный друг, всегда рядом. Если в обычные дни тратите несколько калорий просто на то, чтобы добраться до работы, или во время вечернего променада с друзьями, то в период карантина такой возможности вы лишены. И неизрасходованные калории неизбежно осядут на бедрах, если не сожжете их другим способом. Например, одной из этих тренировок.

2. Тренировки помогут улучшить иммунитет

Регулярные умеренные нагрузки усиливают иммунитет и его способность сопротивляться вирусам. В том числе и коронавирусу. Поэтому если не хотите заболеть (не только на COVID-19, но и гриппом, ветрянкой или подхватить банальную простуду) — проводите физкультминутки хотя бы 3-4 раза в неделю.

3. Тренировки улучшат внешний вид и самочувствие

Даже если у вас нет проблем с лишним весом, регулярные тренировки подтянут мышцы, сделают связки эластичными, кости и сердце станут крепче. Такое лишним точно не бывает.

4. Тренировки повысят самооценку

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Регулярный спорт — свидетельство силы воли, с которой самооценка не может не расти. Когда вам нравится ваше отражение в зеркале — самооценка и вовсе может зашкаливать. Регулярные физические нагрузки влияют на ваше психологическое состояние. Если подходить к делу взвешенно, вы станете более спокойным, уверенным, а хаос в голове (если таковой был) упорядочится в алфавитном порядке.

Регулярный спорт — отличный способ повысить самооценку Источник: pinterest.com

Окей, я готов тренироваться, что делать?

Во время карантина в спортзал / сайкл-студию не попасть. Если у вас дома есть тренажеры, велостанок (что это такое — читайте тут) и / или беговая дорожка — замечательно. И если нет — есть из чего выбрать. В интернете имеется множество видеоуроков и мастер-классов, где вас научат танцевать степ и тектоник, покажут, как накачать пресс за 30 дней и даже посадят на шпагат. Выбирайте, что нравится.

А выбрав, учтите следующее.

Тренируйтесь дома и сами

Выделите себе немного времени, около часа три раза в неделю. Растягивайтесь, разминайтесь, выполняйте упражнения с собственным весом. Не знаете, с чего начать / что выполнять — Google в помощь.

Укрепляйте свой опорно-двигательный аппарат

Для этого как нельзя лучше подойдут упражнения с собственным весом: приседания, отжимания от пола, упражнения на пресс. Если дома есть брусья или перекладина — шикарно. А еще полезными могут стать обруч или скакалка, которые уже годами пылятся на балконе.

Используйте подручные материалы

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Нету гантелей? Не беда. Замените их бутылками с водой. От стопки книг удобно отжиматься, чтобы прокачать трицепсы. Стул заменит фитбол, а самые отчаянные родители могут приседать с собственным ребенком на руках, чтобы хорошенько прокачать ягодицы. Просто включите фантазию — дома полно спортивного инвентаря.

Контролируйте интенсивность

Как уже было сказано, умеренные нагрузки полезны для организма. А вот чрезмерные — наоборот, истощают его и делают еще более уязвимым к заболеваниям. Поэтому сейчас, во время карантина, точно не стоит бросать все силы на тренировку. Берегите себя.

Не тренируйтесь «на все деньги» — это плохо для иммунитета Источник: pinterest.com

Но я не хочу тренироваться дома! Что делать?

Для многих из нас карантин стал настоящим стрессом. Ведь теперь нигде уединиться: вы дома, ваши родные дома, дети дома... Дурдом. Остается только бежать: и в переносном смысле, и буквально.

Попробуйте бег. И, разумеется, велосипед. Это полезно для вашего здоровья, а еще это реальный шанс побыть наедине с собой.

1. Начинайте с маленького

Не пытайтесь выжать из себя сразу 100 км на велосипеде или 10 км бега. Работайте столько, на сколько хватит сил, и постепенно увеличивайте время тренировок. 30-60 минут катания или бега 3 раза в неделю — этого вполне достаточно, чтобы поддерживать свое здоровье в норме.

2. Занимайтесь в одиночестве

Это очевидный совет в период карантина. Избегайте людных мест, соблюдайте дистанцию ​​с другими велосипедистами по меньшей мере в 1,5 м. И наслаждайтесь одиночеством: так будет не всегда.

3. Спешите медленно

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Как сильно вам не хотелось бы уходить из дома в этот период, быстрая езда и бег оказывают большую нагрузку на организм. Быстро мчать часто нельзя, особенно тогда, когда сохранение иммунитета крайне актуально. Медленные езда и / или бег, наоборот, укрепляют сердечную мышцу и развивают сердечно-сосудистую систему. Поэтому не спешите.

4. Соблюдайте рекомендациям Минздрава

Не прикасайтесь к лицу, выдерживайте дистанцию ​​с другими людьми. Разминку и заминку лучше проводить дома, а не на улице. По возвращении с заезда помойте руки с мылом, а лучше — сходите в душ. И обязательно хорошо спите. Ведь регулярный здоровый сон также укрепляет иммунитет.

Любите себя. И берегите себя.

Дабы не стать жертвой COVID-19, тренируйтесь умеренно и наедине Источник: pinterest.com