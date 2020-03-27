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Тренировки во время карантина: как, где, с кем и прочие советы

Сидеть в квартире — тоска зеленая. А придется: минимум до 24 апреля. Что делать — продолжать тренироваться! А это не опасно? Смотря где, как и с кем.

На карантине жизнь играет другими красками. Вы сидите дома, попиваете горячий чаек, и даже если работаете, то дистанционно, практически не выходя на улицу. В основном самая длинная прогулка — к холодильнику, наибольшая нагрузка — дотянуть тарелку с бутербродами до постели. Сохранить физическую активность во время карантина почти нереально. Да и зачем тренироваться, если на улице «ходит» злосчастный вирус?

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Спортзалы и бассейны закрыты, беговые и велосипедные клубы, а также сайкл-студии выжидают лучшего времени, а с экранов телевизоров и в интернете почти огласили апокалипсис. Тут уж точно не до тренировок. Но есть несколько аргументов, которые могут показаться довольно убедительными. Что за аргументы?

Во время карантина катайтесь наедине

Во время карантина катайтесь наедине

Источник: pinterest.com

1. Тренировки помогут контролировать вес

Это очевидно. Когда вынужденно сидите дома, у вас крайне малоподвижный образ жизни, а холодильник — как верный друг, всегда рядом. Если в обычные дни тратите несколько калорий просто на то, чтобы добраться до работы, или во время вечернего променада с друзьями, то в период карантина такой возможности вы лишены. И неизрасходованные калории неизбежно осядут на бедрах, если не сожжете их другим способом. Например, одной из этих тренировок.

2. Тренировки помогут улучшить иммунитет

Регулярные умеренные нагрузки усиливают иммунитет и его способность сопротивляться вирусам. В том числе и коронавирусу. Поэтому если не хотите заболеть (не только на COVID-19, но и гриппом, ветрянкой или подхватить банальную простуду) — проводите физкультминутки хотя бы 3-4 раза в неделю.

3. Тренировки улучшат внешний вид и самочувствие

Даже если у вас нет проблем с лишним весом, регулярные тренировки подтянут мышцы, сделают связки эластичными, кости и сердце станут крепче. Такое лишним точно не бывает.

4. Тренировки повысят самооценку

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Регулярный спорт — свидетельство силы воли, с которой самооценка не может не расти. Когда вам нравится ваше отражение в зеркале — самооценка и вовсе может зашкаливать. Регулярные физические нагрузки влияют на ваше психологическое состояние. Если подходить к делу взвешенно, вы станете более спокойным, уверенным, а хаос в голове (если таковой был) упорядочится в алфавитном порядке.

Регулярный спорт — отличный способ повысить самооценку

Регулярный спорт — отличный способ повысить самооценку

Источник: pinterest.com

Окей, я готов тренироваться, что делать?

Во время карантина в спортзал / сайкл-студию не попасть. Если у вас дома есть тренажеры, велостанок (что это такое — читайте тут) и / или  беговая дорожка — замечательно. И если нет — есть из чего выбрать. В интернете имеется множество видеоуроков и мастер-классов, где вас научат танцевать степ и тектоник, покажут, как накачать пресс за 30 дней и даже посадят на шпагат. Выбирайте, что нравится.

А выбрав, учтите следующее.

Тренируйтесь дома и сами

Выделите себе немного времени, около часа три раза в неделю. Растягивайтесь, разминайтесь, выполняйте упражнения с собственным весом. Не знаете, с чего начать / что выполнять — Google в помощь.

Укрепляйте свой опорно-двигательный аппарат

Для этого как нельзя лучше подойдут упражнения с собственным весом: приседания, отжимания от пола, упражнения на пресс. Если дома есть брусья или перекладина — шикарно. А еще полезными могут стать обруч или скакалка, которые уже годами пылятся на балконе.

Используйте подручные материалы

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Нету гантелей? Не беда. Замените их бутылками с водой. От стопки книг удобно отжиматься, чтобы прокачать трицепсы. Стул заменит фитбол, а самые отчаянные родители могут приседать с собственным ребенком на руках, чтобы хорошенько прокачать ягодицы. Просто включите фантазию — дома полно спортивного инвентаря.

Контролируйте интенсивность

Как уже было сказано, умеренные нагрузки полезны для организма. А вот чрезмерные — наоборот, истощают его и делают еще более уязвимым к заболеваниям. Поэтому сейчас, во время карантина, точно не стоит бросать все силы на тренировку. Берегите себя.

Не тренируйтесь «на все деньги» — это плохо для иммунитета

Не тренируйтесь «на все деньги» — это плохо для иммунитета

Источник: pinterest.com

Но я не хочу тренироваться дома! Что делать?

Для многих из нас карантин стал настоящим стрессом. Ведь теперь нигде уединиться: вы дома, ваши родные дома, дети дома... Дурдом. Остается только бежать: и в переносном смысле, и буквально.

Попробуйте бег. И, разумеется, велосипед. Это полезно для вашего здоровья, а еще это реальный шанс побыть наедине с собой.

1. Начинайте с маленького

Не пытайтесь выжать из себя сразу 100 км на велосипеде или 10 км бега. Работайте столько, на сколько хватит сил, и постепенно увеличивайте время тренировок. 30-60 минут катания или бега 3 раза в неделю — этого вполне достаточно, чтобы поддерживать свое здоровье в норме.

2. Занимайтесь в одиночестве

Это очевидный совет в период карантина. Избегайте людных мест, соблюдайте дистанцию ​​с другими велосипедистами по меньшей мере в 1,5 м. И наслаждайтесь одиночеством: так будет не всегда.

3. Спешите медленно

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Как сильно вам не хотелось бы уходить из дома в этот период, быстрая езда и бег оказывают большую нагрузку на организм. Быстро мчать часто нельзя, особенно тогда, когда сохранение иммунитета крайне актуально. Медленные езда и / или бег, наоборот, укрепляют сердечную мышцу и развивают сердечно-сосудистую систему. Поэтому не спешите.

4. Соблюдайте рекомендациям Минздрава

Не прикасайтесь к лицу, выдерживайте дистанцию ​​с другими людьми. Разминку и заминку лучше проводить дома, а не на улице. По возвращении с заезда помойте руки с мылом, а лучше — сходите в душ. И обязательно хорошо спите. Ведь регулярный здоровый сон также укрепляет иммунитет.

  • Любите себя. И берегите себя. 

Дабы не стать жертвой COVID-19, тренируйтесь умеренно и наедине

Дабы не стать жертвой COVID-19, тренируйтесь умеренно и наедине

Источник: pinterest.com

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