мандзя5челледж, день 16: 5 способов накачать руки и плечи

«Главный защитник» сборной Украины по футболу продолжает челлендж — #мандзя5челледж. Сегодня Виталий Мандзюк демонстрирует, как накачать руки и плечи.

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Что такое #мандзя5челледж

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На протяжении трех месяцев каждый день в Instagram Виталий Мандзюк выкладывает ролик с пятью упражнениями, выполнять которые можно где-угодно: дома, в гостинице, лесу, парке. В рамках подготовки к сезону 2020 мы не только тренируемся на велосипеде, но и в целом укрепляем свое тело. И помогает нам в этом бывший защитник сборной Украины по футболу, Виталий Мандзюк.

За кого играл Виталий — читайте тут. Больше информации про #мандзя5челледж читайте тут. Как накачать руки и плечи по методике футболиста — далее.

«Главный защитник» сборной Украины по футболу Виталий Мандзюк Источник: instagram.com

#мандзя5челледж, день 16 — как накачать руки и плечи

Подъем гантелей над головой с руками, согнутыми на 90° в локтях. Махи с гантелями над головой. Сгибание рук с гантелями на бицепс (молот). Подъем гантелей над головой вперед с выпрямленными руками. Подъем гантелей над головой с выпрямленными руками в стороны.

Видео Виталия о том, как накачать руки и плечи:

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Количество повторов / сетов / продолжительность пауз между подходами Виталий не указал. Так что все выполняем по силам и самочувствию. Но от классической схемы «5 сетов по 12 повторов / 1-1:30 минуты отдыха» стараемся не отклоняться. И помним: велосипедный сезон 2020 начнется с минуты на минуту (и для кого-то он не заканчивался и вовсе). Держите в спортивной форме не только ноги рабочие мышцы велосипедиста, а все тело. Всем спорт!