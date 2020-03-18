мандзя5челледж, день 12: 5 способов прокачать грудные мышцы и трицепсы

В рамках #мандзя5челледж продолжаем публиковать упражнения Виталия Мандзюка, «главного защитника» сборной Украины по футболу. Сегодня Виталий демонстрирует, как накачать грудь и трицепсы.

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Виталий Мандзюк — кто это?

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Начал карьеру в 2004-м — играл киевском «Динамо» («Динамо-3» и «Динамо-2»). В составе команд — 62 игры и 3 гола. В сезоне 2008 / 09 выступал в составе киевского «Арсенала». Имеет 2 трофея — Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008 / 09. 23 декабря 2009 года Виталий перешел в «Днепр». Там был капитаном команды. 16 октября 2017 года в прямом эфире на «Футбол 1» Мандзюк объявил о завершении карьеры — из-за хронической травмы ноги, полученной еще в сезоне 2012 / 13.

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу Источник: instagram.com

#мандзя5челледж

«5» — потому что футболист играл под номером «5». Суть: на протяжении трех месяцев каждый день в Instagram Виталий выкладывает ролик с пятью упражнениями, выполнять которые можно где-угодно: дома, в гостинице, лесу, парке.

Сегодня изучаем день 12, в рамках которого Виталий показывает упражнения для мышц груди и трицепсов.

Отжимание с руками на неустойчивой поверхности. Отжимание с ногами на неустойчивой поверхности. Разводка гантелей в стороны с выпрямленными руками в положении «лежа на спине». Отжимание с руками: одной на полу, другой — на возвышенности + их чередование. Отжимание с помощью TRX.

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Количество повторов / сетов / продолжительность пауз в перерывах Виталий не указал. Так что все выполняем по силам и самочувствию. Но от классической схемы «5 сетов по 12 повторов / 1-1:30 минуты отдыха» стараемся не отклоняться. И помним: велосипедный сезон 2020 начнется с минуты на минуту (и для кого-то он не заканчивался и вовсе). Держите в спортивной форме не только рабочие мышцы велосипедиста, а все тело. Всем спорт!