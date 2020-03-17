Уверенность и мотивация: 6 причин вести дневник тренировок

Вести дневник тренировок — это фиксировать данные о вашей тренировке: расстояние, скорость, пульс, ватты, набор высоты, каденс + показатели здоровья: вес, качество сна, уровень усталости, стресса, пульс в покое).

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На первый взгляд вести дневник тренировок — тоска зеленая, но без него вам крайне сложно будет отслеживать результат, обнаруживать причины прогресса / регресса и правильно восстанавливаться. Ну а теперь давайте обо всем детальнее. Почему стоит вести этот дневник?

1. Узнаете причины прогресса

Все мы принимаем участие в соревнованиях или открытых тренировках. У всех из нас бывают удачные или не самые удачные старты. В чем причина? Ответ на вопрос даст дневник тренировок. Посмотрите по нему, как тренировались / восстанавливались перед самым удачным стартом? Сколько весили? Что ели, сколько спали…? Секрет успеха кроется в деталях.

2. Оперативное реагирование на регресс

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Тяжело, тренировка не идет? Загляните в дневник — и узнаете причины: более интенсивные интервалы, увеличенные «объемы», нехватка сна, перетренированность… Дневник тренировок поможет обнаружить причину и тут же принять меры по ее устранению. Дорогие читатели Bike&Me, если наблюдается ухудшение результатов, это означает, что ваш тренировочный план нуждается в корректировке.

Анализ данных в дневнике тренировок поможет быстро реагировать на регресс Источник: pinterest.com

3. Уверенность в себе + мотивация

Часто перед стартом захлестывает норадреналин, из-за которого появляется неуверенность в себе. Мол, хотел 100 км выехать из трех часов, но так и не смог, и зачем я приехал на этот старт соревноваться с такими крутыми ребятами…

Просто загляните в дневник и посмотрите, сколько работы проделали, какого прогресса добились, сколько км и с какой скоростью проезжали несколько лет назад, и что имеете сейчас.

4. Вы не пропустите тренировку

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Есть четкий план, по которому нужно идти. Пропустил одно занятие — нужно наверстывать упущенное, а еще успевать восстанавливаться и все такое. А если это не просто велотренировки, а целый триатлон, то и вовсе горе... И дневник тренировок (а также совесть) регулярно будут об этом напоминать.

Дневник тренировок — дополнительная мотивация Источник: pinterest.com

5. Тренер сможет контролировать процесс

Имея все данные, тренеру будет легче построить план и контролировать процесс. И чем больше предоставите информации своему наставнику, тем эффективнее будет взаимодействие, и тем лучше будет результат.

6. Подготовка к следующему сезону

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Имея прошлогодние тренировки «на руках», можете проанализировать, что сработало, что нет, провести работу над ошибками, проработать слабые стороны и избавиться от «мешающих» факторов. А также сделать тренировки еще более эффективными и грядущий сезон — еще более удачным. Успехов!

Дневник тренировок поможет добиться лучших результатов в новом сезоне Источник: pinterest.com