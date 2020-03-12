мандзя5челледж, день 4: упражнения для рук, груди и живота

Продолжаем смотреть и повторять упражнения «главного» защитника сборной Украины по футболу — Виталия Мандзюка. Сегодня качаем руки, грудь, и живот.

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Предыстория

Виталий Мандзюк — звезда украинского футбола, выступавший за «Динамо», «Арсенал», «Днепр», заслуживший целых два трофея: Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008/09.

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Из-за хронической травмы ноги 16 октября 2017 завершил карьеру. Долго восстанавливался. Но таки смог привести себя в хорошую спортивную форму. Как ему это удалось, почему #мандзя5челледж, что такое #мандзя5челледж, причем тут «5» — ответы на эти и другие вопросы читайте тут.

#мандзя5челледж, день 4

Разминка на велотренажере. В упоре лежа подъем руки над головой. В упоре лежа (на возвышенности) сгибание нижних конечностей в коленях по направлению к прессу. Отжимания от возвышенности (классические). Отжимание от возвышенности обратным хватом (на трицепс). В упоре лежа с вытянутыми руками — подъем последних над головой.

Важно: выполнять 4 сета по 25 повторов.