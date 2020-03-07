Советы

#мандзя5челледж, день 2: 5 упражнений для неравнодушных к своему телу

Продолжаем челлендж «главного» защитника сборной Украины по футболу. Какие упражнения сегодня для нас подготовил Виталий Мандзюк?

Виталий Мандзюк — звезда украинского футбола, выступавший за «Динамо», «Арсенал», «Днепр», заслуживший целых два трофея: Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008/09.

Читай также: Как не спиться и не растолстеть в период спортивной травмы

Из-за хронической травмы ноги 16 октября 2017 спортсмен завершил карьеру. Долго восстанавливался. Но таки смог привести себя в хорошую спортивную форму. Как ему это удалось, почему #мандзя5челледж, что такое #мандзя5челледж, причем тут «5» — ответы на эти и другие вопросы читайте тут.

А сегодня смотрим и повторяем следующие 5 упражнений, которые помогут нам тренировать тело и готовиться к сезону 2020.

  • Всем спорт!

#мандзя5челледж. День 2

Упражнения

  1. Подтягивания на турнике широким хватом (с TRX).
  2. Развод рук с TRX (работа над «глубиной» мышц спины).
  3. Сгибание на бицепс с TRX.
  4. Сведение рук с TRX (работа над грудными мышцами).
  5. Отжимание с помощью TRX.

Важно: выполнять 4 сета по 25 повторов.

Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!


Популярное на сайте
Чем шоссейные велосипеды профессионалов отличаются от наших
На них пришел смотреть Кличко: велосипеды Merida на Bike Expo 2020 (ВИДЕО)
Как мы убиваем трансмиссию велосипеда: 5 смертельно опасных ошибок
Идеальный завтрак: каким должен быть и почему начинаться с ужина
Мы в социальных сетях

 

Читайте также

Тренировки 17 июля 2019

Нет — деградации, да — релаксации: 8 причин выполнять силовые
Тренировки 13 июня 2019

5 силовых упражнений Иды Янссон — для тех, кто катается на MTB
Тренировки 20 мая 2019

5 силовых упражнений, которые велосипедисты делают неправильно
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK