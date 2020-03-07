мандзя5челледж, день 2: 5 упражнений для неравнодушных к своему телу

Продолжаем челлендж «главного» защитника сборной Украины по футболу. Какие упражнения сегодня для нас подготовил Виталий Мандзюк?
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Виталий Мандзюк — звезда украинского футбола, выступавший за «Динамо», «Арсенал», «Днепр», заслуживший целых два трофея: Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008/09.
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Из-за хронической травмы ноги 16 октября 2017 спортсмен завершил карьеру. Долго восстанавливался. Но таки смог привести себя в хорошую спортивную форму. Как ему это удалось, почему #мандзя5челледж, что такое #мандзя5челледж, причем тут «5» — ответы на эти и другие вопросы читайте тут.
А сегодня смотрим и повторяем следующие 5 упражнений, которые помогут нам тренировать тело и готовиться к сезону 2020.
- Всем спорт!
#мандзя5челледж. День 2
Упражнения
- Подтягивания на турнике широким хватом (с TRX).
- Развод рук с TRX (работа над «глубиной» мышц спины).
- Сгибание на бицепс с TRX.
- Сведение рук с TRX (работа над грудными мышцами).
- Отжимание с помощью TRX.
Важно: выполнять 4 сета по 25 повторов.
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