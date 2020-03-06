мандзя5челледж: 5 упражнений, которые можно выполнять где и как угодно

Виталий Мандзюк — «главный защитник» сборной Украины по футболу. Недавно он запустил #мандзя5челледж. Что за челлендж и какое отношение он имеет к велосипедистам?

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Кто такой Виталий Мандзюк

В далеком 2004-м он начинал профессиональную карьеру в киевском «Динамо». В основном играл за «Динамо-3» и «Динамо-2». В составе команд — 62 игры + 3 гола. Первую половину сезона 2008/09 был арендован, играл в составе киевского «Арсенала». С «Динамо» завоевал целых 2 трофея — Кубок Первого канала 2008 и чемпионат Украины 2008/09.

Затем наступило 23 декабря 2009 года. В этот день было принято решение о переходе Мандзюка в «Днепр». Там Виталий был капитаном команды. 16 октября 2017 года в прямом эфире телеканала «Футбол 1» объявил о завершении карьеры. Все из-за хронической травмы ноги, полученной еще в сезоне 2012/13.

Из-за травмы ноги в сезоне 2012/13 Виталий Мандзюк завершил спортивную карьеру Источник: instagram.com

Сегодня Виталий — любящий муж и отец. И все бы ничего, да вот, судя по всему, фанаты утомили спортсмена вопросами о том, почему Мандзюк так мало выкладывает роликов и фото со своими тренировками. Поэтому звезда украинского футбола и принял решение запустить #мандзя5челледж. Что за челлендж?

#мандзя5челледж. Суть

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Почему 5 — потому что играл под номером «5». Суть челленджа заключается в том, что на протяжении трех месяцев каждый день Виталий будет выкладывать в социальных сетях ролик с пятью упражнениями, выполнять которые можно где-угодно: дома, в гостинице, лесу, парке… Детальнее об этом спортсмен расскажет сам:

День 1

Итак, #мандзя5челледж уже запущен. Первые пять упражнений от Виталия:

Приседания. Подъем туловища с выпрямленными руками (почти как скручивания на пресс). Отжимания от пола (классические). Перекатывания на спине с подъемом ног (школьная «березка»). Подъем конечностей вверх, лежа животом вниз.

Количество повторов / сетов / продолжительность пауз Виталий не указал. Так что все выполняем по силам и самочувствию. Но от классической схемы «5 сетов по 12 повторов / 1-1:30 минуты отдыха» стараемся не отклоняться.

От редакции Bike&Me

Виталий Мандзюк — не велосипедист. Тем не менее, к спорту отношение имеет самое непосредственное. Да и после травмы восстановиться + снова прийти в форму смог. Так почему же не попробовать тренироваться по программе человека, знающего, что делать…?

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К тому же велосипедный сезон 2020 уже на пороге. И вместе с ним нужно не только крутить педали (как это делать правильно — читайте тут), но и все тело держать в тонусе. Этим и займемся — вместе с Виталием Мандзюком и его #мандзя5челледж.

Велосипедный сезон 2020 уже на пороге. А как к нему свое тело готовите вы? Источник: pinterest.com