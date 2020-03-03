Советы

Чем шоссейные велосипеды профессионалов отличаются от наших

А также всегда ли велогонщики выступают на лучших велосипедах? Или им приходится кататься на том, что дают...? Ответы на эти и другие вопросы — читайте на страницах Bike&Me.

1. Посадка

Вы можете носить ту же одежду, те же велосипедные контакты, любимым звездам велоспорта подражать во всем. Но вы вряд ли сможете точно в такой же позе сесть на велосипед, как это делают они. А если это и получится, то явно ненадолго.

Профи проводят много времени, катаясь на своих байках. Они регулярно работают над гибкостью, и поэтому в самых экстремальных позах могут сидеть часами. А вы можете похвастаться тем же?

2. Велогонщики не могут выбрать то, что хотят

Многие думают: «профикам» дают то, чего им хочется. Но реальность сурова, и поэтому совсем не такова.

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Гонщики выступают на том, что поставляет спонсор. И никого не интересует, что этот велосипед не едет, а тот велокомпьютер глючит… В качестве примера можно привести уже несуществующую команду Aqua Blue Sport. В 2018-м гонщиков пересадили на шоссейные Strada от спонсора 3T. Все велосипеды были с одной ведущей звездой. В итоге ноу-хау себя не оправдало: гонщики жаловались на низкую производительность системы + из-за нее произошло несколько «громких катастроф». А там и команды не стало...

Strada от спонсора 3T, на которых выступала уже не существующая Aqua Blue Sport

Strada от спонсора 3T, на которых выступала уже не существующая Aqua Blue Sport

Источник: road.cc

У пресловутой Team Ineos жизнь — тоже не малина. Ребята катаются на Pinarello Dogma F12 (точнее, в 2020 — уже на облегченных Pinarello F12 XLight) и жалуются, что дисковые тормоза Pinarello очень тяжелые. Но, что поделать…

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Да и трансферы велогонщиков между командами (точнее, прекращение сотрудничества / подписание нового контракта) — штука тоже болезненная: приходится пересаживаться на новые седла, обувать новые башмаки, а это вещи крайне индивидуальные и не всегда удобные.

Эган Берналь. Член Team Ineos. Победитель Тур де Франс 2019. На Pinarello Dogma F12

Эган Берналь. Член Team Ineos. Победитель Тур де Франс 2019. На Pinarello Dogma F12

Источник: pinterest.com

3. Усиленные велосипеды

Представьте ситуацию: вы год вкалываете как проклятый — готовитесь к Тур де Франс, а потом, на гонке у вас тупо ломается велосипед. Да, есть техничка. Но она может быть далеко + потерянное время, которое не вернуть… Или авария… Обида.

Именно поэтому байки велогонщиков и особенно трансмиссии оснащают укрепленными компонентами. Благодаря этому велосипед и комплектующие могут пережить сильный удар, и не один. А там, гляди, и техничка подоспеет…

4. Электронные переключатели передач

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Как только появились электронные переключатели передач, все тут же давай активно саботировать. Мол, сядет батарейка, электроника может подмокнуть, заглючить… Что имеет в итоге: 100% команд на WorldTour (начиная с Tour Down Under, гонки, открывающей сезон 2020) выступают на электронных переключателях передач.

Почему так происходит? Потому что они требуют меньше обслуживания + отсутствие необходимости прокладки тросов.

Электронные переключатели передач = проще обслуживать, никаких тросов

Электронные переключатели передач = проще обслуживать, никаких тросов

Источник: pinterest.com

5. Вес — не менее 6,8 кг

Требование UCI — минимальные вес велосипеда должен составлять не менее 6,8 кг. Иначе в пелотон не выпускают. А ведь на дворе XXI век, и сегодня существуют велосипеды гораздо легче. Требование выставлено для того, чтобы байк под велогонщиком на каком-нибудь спуске при скорости 90 км/ч просто не распался.

  • Как достигают сверхмалого веса велосипеда: часто экономят на количестве материала в раме, за счет чего она становится легкой, но не прочной.

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Часто велогонщикам приходится оснащать байк более тяжелыми деталями, чтобы достичь заветной отметки 6,8 кг. Реальность такова… Зато есть и другая сторона медали: байки ребят содержатся в идеальном рабочем состоянии, часто имеют уникальные шины (которые мы не сможем купить) и причудливые окрасы рам, сделанные на заказ.

S-Works Venge Disc Петера Сагана на Тур де Франс 2019. С разных сторон разные цвета

S-Works Venge Disc Петера Сагана на Тур де Франс 2019. С разных сторон разные цвета

Источник: cyclingtips.com

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