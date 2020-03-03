Чем шоссейные велосипеды профессионалов отличаются от наших

А также всегда ли велогонщики выступают на лучших велосипедах? Или им приходится кататься на том, что дают...? Ответы на эти и другие вопросы — читайте на страницах Bike&Me.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

1. Посадка

Вы можете носить ту же одежду, те же велосипедные контакты, любимым звездам велоспорта подражать во всем. Но вы вряд ли сможете точно в такой же позе сесть на велосипед, как это делают они. А если это и получится, то явно ненадолго.

Профи проводят много времени, катаясь на своих байках. Они регулярно работают над гибкостью, и поэтому в самых экстремальных позах могут сидеть часами. А вы можете похвастаться тем же?

2. Велогонщики не могут выбрать то, что хотят

Многие думают: «профикам» дают то, чего им хочется. Но реальность сурова, и поэтому совсем не такова.

Читай также: Specialized Venge, на которых Deceuninck-Quick Step выступят на WorldTour 2020

Гонщики выступают на том, что поставляет спонсор. И никого не интересует, что этот велосипед не едет, а тот велокомпьютер глючит… В качестве примера можно привести уже несуществующую команду Aqua Blue Sport. В 2018-м гонщиков пересадили на шоссейные Strada от спонсора 3T. Все велосипеды были с одной ведущей звездой. В итоге ноу-хау себя не оправдало: гонщики жаловались на низкую производительность системы + из-за нее произошло несколько «громких катастроф». А там и команды не стало...

Strada от спонсора 3T, на которых выступала уже не существующая Aqua Blue Sport Источник: road.cc

У пресловутой Team Ineos жизнь — тоже не малина. Ребята катаются на Pinarello Dogma F12 (точнее, в 2020 — уже на облегченных Pinarello F12 XLight) и жалуются, что дисковые тормоза Pinarello очень тяжелые. Но, что поделать…

Читай также: Это Cervelo: велосипеды Team Sunweb на WorldTour 2020

Да и трансферы велогонщиков между командами (точнее, прекращение сотрудничества / подписание нового контракта) — штука тоже болезненная: приходится пересаживаться на новые седла, обувать новые башмаки, а это вещи крайне индивидуальные и не всегда удобные.

Эган Берналь. Член Team Ineos. Победитель Тур де Франс 2019. На Pinarello Dogma F12 Источник: pinterest.com

3. Усиленные велосипеды

Представьте ситуацию: вы год вкалываете как проклятый — готовитесь к Тур де Франс, а потом, на гонке у вас тупо ломается велосипед. Да, есть техничка. Но она может быть далеко + потерянное время, которое не вернуть… Или авария… Обида.

Именно поэтому байки велогонщиков и особенно трансмиссии оснащают укрепленными компонентами. Благодаря этому велосипед и комплектующие могут пережить сильный удар, и не один. А там, гляди, и техничка подоспеет…

4. Электронные переключатели передач

Читай также: Shimano Dura Ace: эволюция топового переключателя скоростей бренда

Как только появились электронные переключатели передач, все тут же давай активно саботировать. Мол, сядет батарейка, электроника может подмокнуть, заглючить… Что имеет в итоге: 100% команд на WorldTour (начиная с Tour Down Under, гонки, открывающей сезон 2020) выступают на электронных переключателях передач.

Почему так происходит? Потому что они требуют меньше обслуживания + отсутствие необходимости прокладки тросов.

Электронные переключатели передач = проще обслуживать, никаких тросов Источник: pinterest.com

5. Вес — не менее 6,8 кг

Требование UCI — минимальные вес велосипеда должен составлять не менее 6,8 кг. Иначе в пелотон не выпускают. А ведь на дворе XXI век, и сегодня существуют велосипеды гораздо легче. Требование выставлено для того, чтобы байк под велогонщиком на каком-нибудь спуске при скорости 90 км/ч просто не распался.

Как достигают сверхмалого веса велосипеда: часто экономят на количестве материала в раме, за счет чего она становится легкой, но не прочной.

Читай также: Легкий как Cervélo, быстрый как Felt: супер-велосипед Bianchi Pista Sei Giorni

Часто велогонщикам приходится оснащать байк более тяжелыми деталями, чтобы достичь заветной отметки 6,8 кг. Реальность такова… Зато есть и другая сторона медали: байки ребят содержатся в идеальном рабочем состоянии, часто имеют уникальные шины (которые мы не сможем купить) и причудливые окрасы рам, сделанные на заказ.

S-Works Venge Disc Петера Сагана на Тур де Франс 2019. С разных сторон разные цвета Источник: cyclingtips.com