Чем шоссейные велосипеды профессионалов отличаются от наших

А также всегда ли велогонщики выступают на лучших велосипедах? Или им приходится кататься на том, что дают...? Ответы на эти и другие вопросы — читайте на страницах Bike&Me.
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1. Посадка
Вы можете носить ту же одежду, те же велосипедные контакты, любимым звездам велоспорта подражать во всем. Но вы вряд ли сможете точно в такой же позе сесть на велосипед, как это делают они. А если это и получится, то явно ненадолго.
Профи проводят много времени, катаясь на своих байках. Они регулярно работают над гибкостью, и поэтому в самых экстремальных позах могут сидеть часами. А вы можете похвастаться тем же?
2. Велогонщики не могут выбрать то, что хотят
Многие думают: «профикам» дают то, чего им хочется. Но реальность сурова, и поэтому совсем не такова.
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Гонщики выступают на том, что поставляет спонсор. И никого не интересует, что этот велосипед не едет, а тот велокомпьютер глючит… В качестве примера можно привести уже несуществующую команду Aqua Blue Sport. В 2018-м гонщиков пересадили на шоссейные Strada от спонсора 3T. Все велосипеды были с одной ведущей звездой. В итоге ноу-хау себя не оправдало: гонщики жаловались на низкую производительность системы + из-за нее произошло несколько «громких катастроф». А там и команды не стало...
Strada от спонсора 3T, на которых выступала уже не существующая Aqua Blue Sport Источник: road.cc
Strada от спонсора 3T, на которых выступала уже не существующая Aqua Blue Sport
Источник: road.cc
У пресловутой Team Ineos жизнь — тоже не малина. Ребята катаются на Pinarello Dogma F12 (точнее, в 2020 — уже на облегченных Pinarello F12 XLight) и жалуются, что дисковые тормоза Pinarello очень тяжелые. Но, что поделать…
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Да и трансферы велогонщиков между командами (точнее, прекращение сотрудничества / подписание нового контракта) — штука тоже болезненная: приходится пересаживаться на новые седла, обувать новые башмаки, а это вещи крайне индивидуальные и не всегда удобные.
Эган Берналь. Член Team Ineos. Победитель Тур де Франс 2019. На Pinarello Dogma F12 Источник: pinterest.com
Эган Берналь. Член Team Ineos. Победитель Тур де Франс 2019. На Pinarello Dogma F12
Источник: pinterest.com
3. Усиленные велосипеды
Представьте ситуацию: вы год вкалываете как проклятый — готовитесь к Тур де Франс, а потом, на гонке у вас
тупо ломается велосипед. Да, есть техничка. Но она может быть далеко + потерянное время, которое не вернуть… Или авария… Обида.
Именно поэтому байки велогонщиков и особенно трансмиссии оснащают укрепленными компонентами. Благодаря этому велосипед и комплектующие могут пережить сильный удар, и не один. А там, гляди, и техничка подоспеет…
4. Электронные переключатели передач
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Как только появились электронные переключатели передач, все тут же давай активно саботировать. Мол, сядет батарейка, электроника может подмокнуть, заглючить… Что имеет в итоге: 100% команд на WorldTour (начиная с Tour Down Under, гонки, открывающей сезон 2020) выступают на электронных переключателях передач.
Почему так происходит? Потому что они требуют меньше обслуживания + отсутствие необходимости прокладки тросов.
Электронные переключатели передач = проще обслуживать, никаких тросов Источник: pinterest.com
Электронные переключатели передач = проще обслуживать, никаких тросов
Источник: pinterest.com
5. Вес — не менее 6,8 кг
Требование UCI — минимальные вес велосипеда должен составлять не менее 6,8 кг. Иначе в пелотон не выпускают. А ведь на дворе XXI век, и сегодня существуют велосипеды гораздо легче. Требование выставлено для того, чтобы байк под велогонщиком на каком-нибудь спуске при скорости 90 км/ч просто не распался.
- Как достигают сверхмалого веса велосипеда: часто экономят на количестве материала в раме, за счет чего она становится легкой, но не прочной.
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Часто велогонщикам приходится оснащать байк более тяжелыми деталями, чтобы достичь заветной отметки 6,8 кг. Реальность такова… Зато есть и другая сторона медали: байки ребят содержатся в идеальном рабочем состоянии, часто имеют уникальные шины (которые мы не сможем купить) и причудливые окрасы рам, сделанные на заказ.
S-Works Venge Disc Петера Сагана на Тур де Франс 2019. С разных сторон разные цвета Источник: cyclingtips.com
S-Works Venge Disc Петера Сагана на Тур де Франс 2019. С разных сторон разные цвета
Источник: cyclingtips.com
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