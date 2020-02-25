Увеличить силу хвата: 5 упражнений для велосипедистов

Не можете понять, зачем увеличить силу хвата велосипедисту? Сядьте на грейвел или mtb да промчите на высокой скорости по кочкам, корням, или добротному «сельскому» украинскому асфальту — и все поймете.

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Согласно Journal of Strength and Conditioning Research, сила хвата может быть предиктором мышечной выносливости и общей силы. «Существует три типа хвата: раздавливание, поддержка и сжатие. Раздавливание и поддержка — наиболее важные, когда речь идет о велоспорте», — утверждает Люк Ломбардо, опытный триатлет, финишер Ironman, сертифицированный инструктор в одной из сайкл-студий Лос-Анджелеса.

«Сжатие — это для подтягивания на турнике, скалолазания и альпинизма. Велосипедистам же сжатие нужно только в моменты, когда он вместе с байком оказывается в невесомости. Обычно такое встречается в велокроссе, даунхилле, фрирайде, bmx и продолжается считанные секунды», — продолжает Люк.

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Если заметили, что ваши руки и предплечья испытывают усталость раньше положенного, есть смысл узнать, как увеличить силу хвата. Как это сделать — рассказываем и показываем далее. «Данные упражнения помогут набрать силу во всех трех типах хвата», — добавляет Ломбардо. Что же за упражнения?

Включите ниже описанное в тренировочный план 1-2 раза в неделю.

Необходимый инвентарь — гири, теннисный мяч, турник.

1. Прогулка фермера

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа гирю в левой руке сбоку. Согните правую руку в качестве противовеса. Держа спину прямо, а грудь и плечи — расправленными, идите вперед в течение 30 секунд, не позволяя весу вызывать дисбаланс в вашей позе.

Развернитесь, возьмите гирю в правую руку и топайте обратно 30 секунд со сбалансированной позой. Это один сет. Сделайте таких минимум 3.

Как утяжелить упражнение: шагайте, высоко поднимая колени.

2. Держать гирю под углом 90°

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Поставьте ноги на ширине плеч, слегка согните в коленях. Поднимите гирю за ручку правой рукой. Держа локоть рядом с телом, согните его до 90°, вытянув перед собой гирю, предплечье — параллельно полу, ладонь — обращена внутрь большим пальцем вверх. Задержитесь в этом положении на 20 секунд. Затем смените руки и повторите. Это один сет. Таких должно быть минимум 3.

Как утяжелить упражнение: медленно вращайте ладонь вверх и вниз в течение 20 секунд.

3. Сжатие мяча

Держите теннисный мяч в правой руке. Сжимайте и разжимайте как можно сильнее в течение 30 секунд. Смените руки и повторите. Это один сет. Таких надо 3.

4. Вис на турнике

Повисните на турнике, взявшись за перекладину классическим хватом ладошками наружу. Висите так 30 секунд или сколько получится. Затем — отдых в течение 30 секунд, и по новой. Норма — 3 сета.

Как утяжелить упражнение: отведите плечи назад, сжав лопатки. Удерживайте положение на протяжении всех 30-ти секунд.

5. Альтернативный вис на турнике

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Схватите перекладину турника правой рукой (ладонью от себя) и висите в таком положении 5-10 секунд. Затем меняйте конечность на левую и тоже повиснуть на 5-10 секунд, не слезая с перекладины. Это один сет. Таких надо 3.

Как утяжелить упражнение: висите «до упора» на одной руке. Затем на другой.