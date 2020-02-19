В потоке дел сложно найти время для домашних тренировок: срочная деловая встреча на 8 утра, спонтанная вечеринка с друзьями на 20 вечера или просто неудобное расписание групповых занятий в спортзале… Как быть?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Bike&Me собрали 10 YouTube-каналов для эффективных домашних тренировок на любой вкус. С ними можно заниматься в любом месте и в любое время. Всем спорт!

FitnessBlender

Супруги Дэниел и Келли уже более девяти лет записывают видео с домашними тренировками различной сложности для женщин и мужчин, а также для различных целей. За это время на их канале вышло несколько сотен роликов, с которыми тренируются почти 6 миллионов подписчиков. Там можно подобрать все: начиная от целей, и заканчивая самым начальным уровнем подготовки (кардио, функциональные, силовые, высокоинтенсивные интервальные, пилатес + необходимое снаряжение или без него, по частям тела и прочее.

На канале доступны видео разной продолжительности: от 5 минут до полутора часов, поэтому отговорки о том, что сегодня нет времени позаниматься, здесь точно не прокатят.

TGYM

YouTube украинского фитнес-блогера Татьяны Федорищевой, идеален для эффективных домашних тренировок, а также для персон, жаждущих быстро похудеть или просто поддерживать хорошую физическую форму, не выходя из квартиры. На канале можно найти бесплатные трехнедельные марафоны для похудения с комплексами упражнений, каждый из которых занимает не более 30 минут.

Читай также: Что нас ждет в будущем: 6 фитнес-трендов 2020

Обычно Татьяна показывает, как упражнение можно упростить или утяжелить, поэтому нагрузки можно подстроить под свой уровень физической подготовки. Также на TGYM есть комплексы тренировок для спортзала, которые помогут не растеряться с незнакомыми тренажерами и подскажут, как быстрее накачать разные части тела и добиться рельефа мышц.

POPSUGAR Fitness

Если надоело просто правильно приседать да делать выпады дома и вы в поисках новых видов фитнеса, этот канал вам гарантированно понравится. Кардио с элементами латиноамериканских танцев или хип-хопа, Табата и зумба — пробуйте и выбирайте любимый вид 30-минутных тренировок. Для любителей классики — стандартные силовые, кардио или HIIT-тренировки тоже есть.

Данный YouTube-канал идеально подойдет для новичков, ведь на нем можно найти подробные инструкции по выполнению популярных упражнений.

HASfit

Этот канал предлагает универсальные тренировки для женщин и мужчин на все случаи жизни и группы мышц: от 5 минут для спины — и до 60 минут для всего тела. Каждое упражнение одновременно демонстрируют тренер-мужчина и тренер-женщина, поэтому вы сразу увидите, как может отличаться техника выполнения у разных представителей пола или в зависимости от уровня физической подготовки.

Читай также: Тренировки натощак: а вы уверены, что это поможет быстро похудеть

К видео добавляют вспомогательную мотивацию, которая точно понадобится во время эффективных домашних тренировок, где никто не скажет «давай еще 5 повторов», что является своего рода счетчиком калорий. Поэтому если во время выполнения комплекса чувствуете, что больше не можете, значит, достаточно калорий сожжено.

Blogilates

Короткие тренировки для всего тела или отдельных групп мышц, пилатес в стиле HIIT или несколько-недельные комплексы ежедневных занятий — этот канал может удовлетворить практически любые фитнес-потребности. Приятный бонус: в видео тренер постоянно подчеркивает, что главная цель — не похудеть, а быть в тонусе и хорошо себя чувствовать.

Посему на данном канале точно не встретите токсичных представлений об идеальной фигуре и надоедливых обещаний о «минус 10 килограммов за 2 недели».

Boho Beautiful

Читай также: Йога для велосипедистов: 7 полезных упражнений

15 минут утренней йоги для гармонии и бодрости, 40 минут эффективных домашних тренировок, сочетающих силовые, йогу и кардио, челендж для похудения или упражнения от боли в спине — на этом канале можно найти физические нагрузки для любых целей. А еще благодаря видео можно составлять персональный план для путешествий. Дело в том, что тренер постоянно путешествует по миру и записывает свои комплексы упражнений то среди рисовых террас на Бали, то между скалами и кактусами в Джошуа-Три.

ScottHermanFitness

Одна из основных проблем домашних тренировок: если выполняете упражнение неправильно, вам об этом никто не скажет. Однако YouTube-канал ScottHermanFitness может помочь. Тренер подробно объясняет, как правильно делать планку, отжимания, приседания и другие популярные упражнения, а также разбирает самые распространенные ошибки новичков в фитнесе, не дающие им возможности быстро достигать результата. Поэтому включайте и проверяйте свою технику.

MadFit

Читай также: Как успевать тренироваться, если нет времени даже на еду: 4 совета

Если на спорт есть всего 15 минут, а держать в тонусе хочется все тело, высокоинтенсивные тренировки этого канала для вас. Эти программы понравятся ценителям минимализма во всем: от интерьера и стиля съемки видео — и до выбора упражнений. Обычно для них нужны только коврик и удобная одежда. Для усиления эффекта тренер советует использовать гантели и резинку для ног.

TaraStiles

Давно хотите попробовать йогу, но никак не решитесь? Этот канал создан для вас, а еще он идеально подойдет для новичков и для всех остальных. Здесь можно найти короткие сессии от 5 до 15 минут, а для некоторых занятий необязательно даже вылезать из кровати. Программы эффективных домашних тренировок на этом канале идеально дополнят начало и окончание вашего дня, также их можно выполнять в перерывах между днями интенсивных силовых тренировок.

SELF

Читай также: Кому — байк, а кому — гиря: какой спорт и в каком возрасте подойдет вам

30 минут кардио утром — именно то, что нужно для начала интенсивного рабочего дня. Комплексы по этому каналу только на первый взгляд кажутся простыми, но стоит увидеть лицо тренера в конце видео — и поймете, что придется изрядно попотеть. Для выполнения некоторых упражнений понадобятся гантели или гири, но если действительно собираетесь постоянно тренироваться дома, эти инвестиции точно оправдают себя крутым результатом.