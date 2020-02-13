Как прослушивание музыки может улучшить ваш спортивный результат

И на что именно повлияет прослушивание музыки во время тренировки: скорость или выносливость?

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Неоднократно проводились исследования и было доказано, что удачно подобранные композиции уменьшают усталость и повышают мотивацию. На этот раз ученые решили копнуть глубже и узнать, на что именно влияет музыка: выносливость или скорость?

Важный момент: не раз говорилось о том, что кататься на велосипеде в наушниках небезопасно (подробности тут). Поэтому ниже описанные советы можно применять в условиях тренировок на станке.

Исследование

Эксперименты проводили ученые из University of Split (Хорватия), University of Milan (Италия), University of Verona (Италия). Собрали 19 велосипедисток в возрасте от 24 до 31 года, каждая из которых тренировалась 3-5 раз в неделю. Девочек поделили на 2 группы:

первая в течение 10 минут на беговой дорожке « трусила »;

»; вторая — в течение 10 минут бежала «интервалы».

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Параллельно фиксировались ЧСС и усилия респонденток. Было замечено благотворное влияние музыки на девушек, выполнявших бег трусцой. Эксперты объясняют это тем, что во время интервалов человек концентрируется на прикладываемых усилиях, чего не сказать про тренинги на выносливость.

«Тренировки с высокой интенсивностью были менее затронуты музыкой, потому что все усилия анаэробного типа требовали меньше процессов принятия решений и были короче по продолжительности», — объясняют эксперты.

«Улучшить результат во время интервалов музыка не поможет», — ученые Источник: pinterest.com

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Также эксперимент показал, что «быстрая» ритмичная музыка приводила к самой высокой частоте сердечных сокращений и самому низкому восприятию усталости. «Выбор треков, которые нравятся и которые подходят для ваших тренировок, может помочь вам получить больше пользы от спорта. Но какую музыку слушать — ищите методом проб и ошибок, поскольку у всех разные темпы и интенсивность», — советует Дженни Маркелл, один из ведущих авторов исследования.

Слушайте «быструю» музыку следующий раз, когда будете «крутить гонку на выносливость», и следите за тем, как это влияет на ваши производительность и воспринимаемые усилия. И делайте выводы. А если музыка достала, включайте подкасты про спорт — не только мотивируйте себя, но и узнавайте полезное.

Какая музыка поможет ехать дольше и быстрее — ищите методом проб и ошибок Источник: pinterest.com