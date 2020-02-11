Оргазм от байка, волосы в паху и еще 4 стыдных темы для велосипедистов

Велоспорт — довольно «интимный» вид спорта. Ибо ездим мы в обтягивающих шортиках, бреем ноги, между которыми — узенькое седло… И это далеко не все темы, общаться на которые мы стесняемся. Что за темы?

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«Как физиотерапевт, а также практикующий велосипедист и специалист, помогающий людям садиться на байк / занимать правильную посадку, скажу вам откровенно: стесняются многие. И это нормально», — говорит Грег Робиду, директор Serotta International Cycling Institute. Особенно Грег обращает внимание на прекрасный пол: «Так уж повелось, что в основном в велоспорте — мужчины. И общаться на некоторые темы интимного характера с ними женщинам крайне неловко».

Что за темы, что за вопросы?

1. Как правильно надевать ремешок для пульсометра?

С мужчинами все просто: под грудью. Для женщин же не все так очевидно. Например, Марго Клайн, профессиональная велосипедистка из команды Twenty20, годами неправильно надевала свой HRM (heart rate monitor).

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«Когда я была еще в средней школе, папа мне подарил HRM. Я спросила, как правильно его надевать. Отец покраснел, что-то пробормотал, но ответа так и не дал… В результате я долгие годы носила пульсометр поверх груди. Так было до тех пор, пока на одной из тренировок тренер не показала, как правильно его надевать», — рассказывает Марго.

HRM правильно надевать под грудью. Даже если вы — женщина.

Пульсометр — надевать поверх груди. Даже если вы — женщина Источник: pinterest.com

2. Что мне делать с волосами… «там»?

Дикая безудержная грива лобковых волос вам как велосипедисту не нужна. Она может задерживать пот и запах или создавать дополнительное трение, вызывающее «боль в седле». Но как быть, если не хочется «там» быть похожим на порноактера?

Бывший профессиональный велосипедист Джана Роберге советует взять машинку и сбрить все лишнее, оставив несколько мм. «Волосы на лобке обеспечивают легкий барьер против трения, а также помогают отводить пот с кожи», — утверждает Джана.

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Вначале 2016 года с членами сборной Великобритании по велоспорту провели исследование, в рамках которого наложили мораторий на использование воска и полное выбривание волос в области паха. Результат: респондентам ничего не болело / не натирало в паху на протяжении шести месяцев (период проведения эксперимента).

Что делать с волосами «там» — брейте Источник: pinterest.com

3. Как должно ощущаться седло?

Если вы не катаетесь более восьми часов в неделю, то возможно, захотите выбрать более удобное и мягкое велосипедное седло. Избегайте соблазна. «Седло должно создавать поддержку и комфорт», — утверждает Алисса Рейна, сертифицированный фит-специалист из Mike's Bikes в Сакраменто.

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Алисса приводит в пример балерин: на протяжении длительного времени они стоят на носках, и подкладывать что-то мягкое себе в башмаки не собираются. Причина в том, что девочки потеряют поддержку и «утонут». То же правило применяется и к велосипедным седлам: чем больше опираетесь о таз, тем меньше вероятность того, что увязнете и сядете на свои мягкие ткани.

А длительное сидение на мягких тканях в свою очередь приведет боли, раздражению и ранам в области паха.

Седло должно быть твердым. Иначе — боли, раздражение, раны в области паха Источник: pinterest.com

4. Как и когда наносить крем на пах?

Во-первых, не существует правильного или неправильного типа нанесения крема. Во-вторых, «смазывать» шорты или таз — дело вкуса, во многом зависящее от используемого средства (восковая консистенция легче наносится на кожу, а не шорты). В-третьих, если начал беспокоить данный вопрос, значит, вам уже натирает. Как быть?

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Стив Мэтьюс, изобретатель Chamois Butt'r и глава Paceline Products, советует: «Крема нужно набирать и размазывать не более четверти ложки, иначе рискуете увеличить неудобное трение».

Чтобы меньше натирало, носите экипировку соответствующего размера Источник: pinterest.com

5. Язвочки в области пятой точки

«Седловидные» язвы бывают разных форм и размеров. Если у вас такие появились, не прокалывайте их — будет еще больнее + появляется риск занести инфекцию, особенно если делаете это прямо перед заездом.

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«Идеальный вариант — дать ранам зажить, и только потом снова возвращаться на велосипед», — говорит Робиду. Но идеального в этой жизни нет ничего (кроме Bianchi Oltre XR4), Грег это понимает и поэтому советует пользоваться кремом с антибиотиками, гамамелисом (род кустарников), маслом чайного дерева.

Поранились — не спешите снова садиться на байк: дайте ранам затянуться Источник: pinterest.com

6. Можно ли получить оргазм от езды на велосипеде?

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Да. В 2012 в Center for Sexual Health Promotion в Indiana University (США) опросили 370 женщин на предмет получения оргазма, вызванного физической нагрузкой. Среди респонденток 45% заявили, что «достигали финала» от упражнений в рамках ОФП. Но нашлось и 19%, заявивших об оргазме от езды на велосипеде.

Оговорка: в исследовании многие женщины (по неподтвержденным сведениям) сообщили, что испытывали удовольствие, связанное с физическими нагрузками, даже в возрасте 7 или 8 лет.

«Достичь оргазма от езды на велосипеде реально», — ученые из Indiana University (США) Источник: pinterest.com