Длинные или короткие: какие интервалы лучше для производительности велосипедиста

Какой тип интервалов лучше для жаждущих ехать быстро и «мощно» на протяжении многих км? Отвечают эксперты (не британские).

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Все мы не раз задавались вопросом, какой тип интервальных тренировок практиковать, чтобы добиться наилучших общих результатов на велосипеде. Этот же вопрос задали себе и ученые из Университета прикладных наук в Норвегии, и даже отыскали на него ответ. А все началось с исследования…

Исследование

В исследовании приняли участие 18 спортсменов «национального уровня», среди которых оказались представители велоспорта шоссе и mtb. Испытуемые проходили три еженедельных тренировочных занятия:

либо 3 сета с интервалами продолжительностью 13-30 секунд с 15-секундным восстановлением между интервалами и трехминутным перерывом между сетами;

с интервалами продолжительностью с между интервалами и между сетами; либо четыре пятиминутных интервала с перерывом в 2 минуты и 30 секунд между интервалами.

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Респондентам было предложено выполнять интервалы с максимально допустимой интенсивностью, поддерживая возможную среднюю выходную мощность в течение каждого сеанса. За респондентами наблюдал Мэтт Роу, эксперт из тренерской компании Rowe and King (брат Люка Роу, шоссейного велогонщика, ранее выступавшего за ныне уже «покойную» Team Sky).

Помните: тренироваться можно и дома на станке. Это идеальный вариант для межсезонья Источник: pinterest.com

Результаты

Исследование показало: более короткие 30-секундные интервалы обеспечивают «превосходную адаптацию к тренировкам по показателям выносливости и производительности» по сравнению с более длительными пятиминутными усилиями. «Я — сторонник качества, а не количества. Поэтому велосипедистам, стремящимся показывать лучшие результаты и быть несколько сильнее остальных советую короткие «острые» интервалы на пределе возможностей», — говорит Роу.

Мэтт объясняет это тем, что такой тренинг — отличная стимуляция быстрых мышечных волокон, что в свою очередь создает отличный тренировочный стресс, в дальнейшем способствующий росту показателей и результатов.

«Короткие 30-секундные интервалы также помогают повысить эффективность ваших энергетических систем и отлично подходят для гонщиков, ограниченных во времени. Проще говоря, такие занятия помогают вам выполнить больше работы за очень короткий промежуток времени», — утверждает Роу.

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Но эксперт обращает внимание на то, что данные интервалы нужно выполнять «на все деньги». «Часто велогонщики думают, они выкладываются полностью, хотя, по факту — лишь на 95%. Хитрость заключается в том, что для этих сверхскоростных усилий вы действительно должны быть психологически вовлечены в игру и выполнять максимум. В противном случае не будете делать это должным образом и не получите ожидаемых результатов», — предупреждает Мэтт.

«Я — сторонник качества, а не количества», — Мэтт Роу. А что предпочитаете вы? Источник: pinterest.com

P.S.

Чтобы быть в состоянии выполнять такие интервалы, не забывайте вкусно и правильно восстанавливаться и в целом здорово питаться.