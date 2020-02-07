Смартфон VS велокомпьютер: что лучше, почему, и кому пора в анналы истории

Телефоны и приложения становятся все умнее. Неужели старый-добрый велосипедный компьютер — морально устаревающий девайс, по которому плачут анналы истории?

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Сегодня существует широкий спектр софта, с помощью которого можно записывать поездки, загружать их на онлайн-платформу и детально анализировать каждый из показателей. Данные технологии медленно и уверенно выталкивают велокомпьютер из обихода. Так что, скоро он, действительно, будет не нужен?

Давайте не спешить с выводами, и разложим все по полкам. Начнем с цены.

Цена

Велосипедных компьютеров существует великое множество: от простеньких за 360 гривен (записывают скорость, считают расстояние, время... / на OLX / AliExpress можно отыскать и подешевле) — и до прокачанных моделей со встроенными датчиками GPS, альтиметрами, барометрами, термометрами…

Что же касается мобильных телефонов, как показывает практика, у всех нас они недешевые. Тут же возникает вполне логичный вопрос: зачем докупать велокомпьютер, если есть смартфон, выполняющий те же функции (или даже больше)?

Смартфон VS велокомпьютер — да поможет толщина кошелька сделать вам правильный выбор Источник: pinterest.com

Срок службы батареи

Все мы не любим, когда резко на дисплее загорается сообщение о том, что осталось 10% заряда батареи, а вы на трассе посреди поля в 50 км от цивилизации. И что делать…?

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Приведем примеры. Срок службы устройства Wahoo Elemnt Roam составляет до 17 часов, в то время как Garmin Edge 830 живет до 20 часов. IPhone 8 имеет заявленное время работы от батареи 26 часов по сравнению с 14 часами для iPhone 7. Во всех случаях указанное время будет сокращено в зависимости от используемых функций и факторов вроде яркости экрана. А использование GPS еще больше сократит время работы смартфона.

Велокомпьютеры же рассчитаны на то, чтобы постоянно вас «трекать» и при этом быстро не «умирать». Но и с «компа» в техничку или скорую помощь не позвонить, если вдруг что. Расставить точки над и помогает Чип Хокинс, генеральный директор Wahoo. Он говорит:

«Конечно, это всегда зависит от типа телефона и от того, какие приложения запущены, а велосипедные компьютеры зависят от типа и размера батареи. Однако последние разработаны специально для езды на велосипеде, а время автономной работы чрезвычайно важно.

Для поездок продолжительностью более 2-3 часов лично я бы хотел иметь специальный велокомпьютер, потому что большинство из таких имеют более 10 часов езды с включенным GPS».

Не всякий смартфон выживет на морозе, чего не скажешь про велокомпьютер Источник: pinterest.com

Аэродинамика и устойчивость

Раз уже заговорили про Wahoo Elemnt Roam, то продолжим (да, это реклама / к сожалению, не «проплаченная»). Девайс был разработан со знанием дела: Хокинс утверждает, в паре с аэродинамическим креплением он экономит 12,6 секунды за 40-километровой гонке time trial по сравнению с «ведущим конкурентом».

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Кстати, Чип обращает внимание: «Ведущим конкурентом является также велокомпьютер. Так что можно сказать, что оба имеют преимущество над телефоном». А вот смартфоны в чехле не предназначены специально для езды на велосипеде, поэтому не имеют аэродинамических преимуществ. Телефон, конечно, можно положить в карман, но это лишает пользователя возможности отслеживать статистику real time — то, что вы, вероятно, захотите сделать, особенно если нацеливаетесь на определенный результат.

Влагостойкость тоже является важным фактором. К телефону придется докупать специальный чехол. Велосипедные же компьютеры в таких расходах не нуждаются: их разрабатывают с учетом того, что будете кататься под дождем / в снег / на холоде, в условиях постоянной тряски и, возможно, будете падать.

Толковые велокомпьютеры разрабатывают с учетом аэродинамики. Смартфоны — нет Источник: pinterest.com

Точность

Все мы часто замечаем несходство данных с велокомпьютера и смартфона. Причина заключается в датчике GPS. Компьютеры, как правило, рассчитывают среднюю скорость внутри самого устройства, в то время как Strava анализирует информацию вне зависимости от загрузки файла, используя как общее расстояние активности, так и обнаруженное время перемещения.

Говоря более точно, Хокинс сказал нам так: «Это зависит от сигнала GPS вашего мобильного телефона и оборудования внутри велосипедного компьютера».

В рамках обсуждения переменной производительности мобильных телефонов, в Strava на страницах поддержки пишут: «Система GPS включает в себя микросхему в вашем устройстве, а также спутники над Землей... Она может вести себя по-разному в разные дни».

Что же касается высоты, велосипедные компьютеры обычно определяют ее с помощью барометрических высотомеров, измеряющих атмосферное давление. Поэтому погрешность может быть, и зависит она от погоды + еще некоторые факторы.

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Strava использует собственную базовую карту: ищет высоту для каждой записываемой точки. Эта базовая карта была создана с использованием данных из загрузок, сделанных юзерами, на основе использования барометрических высотомеров. Точность зависит от достоверности данных для региона, в котором вы катаетесь.

Strava позволяет вам «исправить высоту» в файле, созданном с помощью велокомпьютера, нажав синюю кнопку под номером отметки. Коррекция использует собственную базовую карту, построенную с использованием различных данных от разных барометрических высотомеров.

Обе формы GPS и записи данных зависят от точности устройства и спутника — и это существенно различается для всех устройств: как для телефонов, так и для велокомпьютеров.

GPS-данные на смартфонах и велокомпьютерах — часто лотерея Источник: pinterest.com

Фитнес-данные

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Если дело имеем с велокомпьютером, то информация на него с других датчиков (пульсометр, мощность и т.д.) в большинстве случаев передается посредством ANT / ANT+. Что касается смартфона, — это bluetooth. Есть телефоны, способные поддерживать ANT+. Но в таком случае вы можете терять доступ к некоторым данным. К тому же недавно Strava удалила возможность с помощью датчиков сторонних производителей отслеживать свои фитнес-показатели…

А велосипедные компьютеры помимо основных данных могут еще и иметь дополнительные «плюшки» в виде синхронизированного с GPS софта, обученного указывать вам повороты, включать фары, стоп-сигнал, поворотники…

Часто велокомпьютеры имеют дополнительные полезные функции, которых нет в смартфонах Источник: pinterest.com

Подводя итоги

Велосипедный компьютер — вещь, специально разработанная для защиты от столкновений, дождя, с учетом фактора живучести батареи и аэродинамики. С другой стороны, телефон, использующий GPS, способен выполнять практически все, что делает велокомпьютер. Но это не является его задачей №1, поэтому во многих областях гаджет не оптимален.

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Хокинс подытоживает так: «Если регулярно катаетесь на велосипеде от двух часов и больше 2+ раза в неделю, а также желаете отслеживать показатели вроде скорости, расстояния, мощности, времени, набора высоты, градиента, пульса, сердечной зоны, эффекта тренировки и прочее — нужен велокомпьютер. Если выезжаете раз в неделю на выходных для поддержания формы или с товарищами на кофеек, то зачем вам тратить лишние деньги».

Катаетесь на велосипеде «ради фана» — не тратьте лишние деньги, возите смартфон Источник: pinterest.com