На грейвеле по болоту: 5 лайфхаков для безопасной езды

Собираетесь отправиться в первое путешествие по бездорожью на велосипеде? Ловите 5 советов, которые помогут вам сделать это безопасно и получить максимальное удовольствие от езды.

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Прежде всего вам нужен гравийный велосипед или надежный mtb. Сейчас они очень популярны, и это не просто так.

Ранее для того, чтобы колесить по бездорожью, необходим был «горняк», ибо на дорожном байке скатываться в грязь — дело «опасное и неблагодарное». Но не всем нравятся / не для всех удобны mtb, да и прогресс на месте не стоит. Так на свет и появились грейвелы — байки, призванные заполнить пробел между горными и дорожными роверами.

Кататься на грейвеле по бездорожью — занятие крайне нескучное. Чего только стоят кадры того, как прошел Чемпионат мира по велокроссу 2020. А еще такая езда — отличный способ прокачать физическую форму и выносливость, а заодно и исследовать непроторенные дорожки.

Ну да ладно о Чемпионатах, спортивной форме и mtb. Давайте о том, как безопасно ездить на грейвеле по болоту. Поехали!

1. Размер колес имеет значение

Если вы — mtb-байкер, только переходящий на гравийный велосипед, будьте готовы к тому, что в данном комьюнити тоже любят говорить о размере колес. Все зависит от того, по какой поверхности собираетесь ездить и на какие расстояния. 650b и 700c — два основных размера. Меньший соответствует среднему размеру в mtb, больший — международному стандартному (29in).

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Шины — также критически важный компонент для гравийных катаний, поскольку они не только являются вашей единственной точкой контакта, но и влияют на езду с точки зрения опоры. Меньшая из пар дает больше пространства для грубой резины, а большая подойдет для тонкой покрышки. Но все это будет зависеть от выбранных вами рамы и вилки. Если до этого катались на mtb, то колеса меньше + грубые шины 650b для вас будут более привычными.

Пересаживаетесь с mtb на грейвел — выбирайте колеса поменьше Источник: cyclingtips.com

2. Для гравийных заездов правильной одежды не существует

Вам комфортно в велосипедном костюме, обтягивающим тело? Вперед! Предпочитаете что-то свободное? Не отказывайте себе в этом. Главное, чтобы вам было удобно.

Основное, на что надо обратить внимание, — удобные вырезы и подгонка, с большим количеством карманов для хранения вещей в легком доступе. Вы можете выбрать короткие шорты или брюки, этот момент не принципиален. Принципиально — подумать о том, какой процент тела нужно покрыть для максимального комфорта. Учтите: понадобятся высокие носки или термобелье — для дополнительной защиты.

3. Вы наверняка проколете колесо

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Имейте в виду, вас ждет путешествие на длинные дистанции, поэтому в какой-то момент можете оказаться вдали от других людей и возможности получить помощь. Поэтому важно быть максимально самодостаточным и иметь под рукой запасные части на случай потенциальных рисков.

Когда едете по гравию или любой другой поверхности вне асфальта, вероятность пробить колесо увеличивается в десятки раз. Поэтому ниже описанный перечень вещей у вас кровь из носа должен быть.

Две запасные шины.

Ремкомплект на случай прокола.

Насос.

Покрышки.

Зарядные устройства.

Фонарики.

Запас высокопитательной пищи.

Аптечка.

Осталось придумать, как все это на себе тащить…

В велокроссе вам никто не поможет. Привозите ремкомплект или группу поддержки Источник: cyclingtips.com

4. Все так же, но по-другому

Первый час поездки на гравийном велосипеде — это только начало вашего обучения. Скорость, с которой можно «делать подъемы», ощущается не так, как на mtb, и усилий нужно прилагать больше.

На гравийный велосипед легко пересесть с горного велосипеда, поскольку вы все равно едете по бездорожью. Однако будьте готовы к тому, что во время первой поездки может быть немного некомфортно.

5. Начинайте ездить с уже опытными в гравийных байках

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Очень легко пересесть на гравийный велосипед самостоятельно и не получить от этого удовольствие. Да и после того, как первое положительное впечатление от езды на совершенно новом формате велосипеда исчезает, может появиться ощущение, что вы попали в реабилитационный центр. Неважно, ездили ли вы когда-либо бездорожьем или нет.

Поэтому советуем отправиться в первую поездку вместе с опытными гравий-байкерами. Во-первых, эти люди помогут сориентироваться в маршруте. Во-вторых, подскажут, что сделать, чтобы поездка на новом велосипеде стала более комфортной.

Чтобы получить удовольствие от езды на грейвеле, катайтесь с опытными райдерами Источник: cyclingtips.com