Лицом в грязь: чем велокросс отличается от других вело-дисциплин

Гонки по бездорожью переросли страны Бенилюкса и становятся популярными в других уголках планеты. Чего стоит ожидать от соревнований по велокроссу?

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Велокросс (или просто CX) — одна из стремительно развивающихся вело-дисциплин. А все потому, что многие шоссейники и маунтинбайкеры ищут веселый способ продлить период соревнований во время межсезонья (распространено в Северном полушарии). Но каков велокросс и чем он отличается, скажем, от кросс-кантри?

1. Соревнования проводятся не на классических шоссейниках или MTB

Роверы для велокросса чем-то напоминают шоссейники, но они с несколько измененной геометрией рамы + более широкие зазоры в вилках и задних треугольниках. Все для того, чтобы колеса, накапливая даже тонны грязи (а такое в велокроссе — как булочки с кофе по утрам), могли и дальше вращаться.

Эти зазоры иногда гонщикам позволяют ездить на широченной резине (до 33 см), которая по дизайну протектора похожа на покрышки горных велосипедов. На такой не загрузнете в любом болоте. Но это неточно…

2. Трек — закрытый круг

В отличие от Gran Fondo или традиционных гонок кросс-кантри, старты по велокроссу проводятся на полностью закрытых кругах. И победитель определяется не по тому, кто первым проедет определенное количество кругов, а (как правило) гонщики соревнуются определенное время + еще один финальный круг. И побеждает тот, кто первым пересечет финишную линию. Большинство элитных соревнований длятся час, тогда как любительские старты могут продолжаться 30-60 минут или вообще зависеть от количества кругов.

Читай также: Scott Addict и Giant TCX: 5 крутых байков для циклокросса 2019 по версии Bicycling

Протяженность трассы может составлять от 1 до 4 километров и, как правило, включает различные ландшафты: песок, грязь, трава, снег (или микс всего перечисленного). А учитывая различие рельефа трассы, нужно уверенно рулить на любой из этих местностей + иметь соответственно прокачанный байк.

Трасса в велокроссе — это замкнутый круг Источник: Red Bull

3. Нужно преодолевать много препятствий

Корни, камни, ямы, колеи —лишь несколько примеров препятствий, которые райдеру приходится объезжать во время соревнований по велокроссу. И да: там спортсмены должны преодолеть абсолютно все, что есть на треке. А часто это не только природные, но и искусственные препятствия (их на трек добавляет его разработчик). Все это придает гонке особого «шарма».

Самые распространенные искусственные препятствия, встречающиеся в велокроссе: барьеры, деревянные доски на высоте около 45 см (участники или переносят свой байк по ним, или пытаются проехать), крутые подъемы, лестницы (нужно пронести байк на плечах), и другие технические преграды. Для преодоления каждого из препятствий нужно владеть различными техническими навыками, а бонусом будет возможность демонтажа и быстрого сбора элементов с байка.

4. Времени на раскачку нет. Нужно включаться с первых метров

Гонка по велокроссу начинается классически: опускается флаг, все стартуют с одного места. Но то, что происходит дальше, можно сравнить разве что с кросс-кантри: велосипедисты мчатся к первому повороту, пытаясь занять хорошую позицию для всего дальнейшего заезда.

Читай также: Велосипеды циклокросс: 5 лучших моделей 2019

Если окажетесь позади, то застрянете в толпе других гонщиков на узких участках и вам будет гораздо сложнее догнать лидеров. А если начнете слишком быстро — велик риск выбиться из сил к концу гонки.

Времени на раскачку нет. Включаться нужно сразу. Таков велокросс Источник: Red Bull

5. Это не настолько командная дисциплина, как в шоссе

Например, победители Тур де Франс рассчитывают не только на себя, но во многих ситуациях и на партнеров по команде (грегари, «вытягивающих на своей спине» лидеров и капитанов команд). А вот велокросс назвать такой же командной дисциплиной нельзя. Эта гонка медленнее, поэтому в ней нет аэродинамического преимущества от езды «на колесе» у соперника. Здесь все больше зависит именно от технических навыков и умения ускоряться. Но это не значит, что отсутствуют детали, которые можно применить командой, чтобы вывести в лидеры одного из спортсменов.

Читай также: Велосипедистка дня: сексуальная фанатка циклокросса Ханка Купфернагель

На узких участках или отдельных прямых один из партнеров может замедлиться, таким образом замедлив всех, кто едет за ним. Это позволит другому убежать в отрыв. И наоборот, если едете сами, то можете блокировать соперников на технических участках — если боитесь, что они могут обойти вас.

Лицо и все в грязи — для велокросса это нормально Источник: Red Bull

Как думаете, на каких байках байках обычно катаются в велокроссе? Не думайте, смотрите: