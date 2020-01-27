Как входить в поворот на скорости: 10 советов велосипедистам

Узнайте, как входить в поворот на скорости, — и пусть ваша езда на велосипеде будет еще более безопасной.

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1. Оцените поворот

Как входить в поворот на скорости? Сперва оцените, насколько он сложен, какое покрытие, есть ли люки? Насколько широка дорога? Проезжают ли там автомобили?

Чем хуже покрытие, тем хуже сцепление с ним. Тем, соответственно, нужно больше сбрасывать скорость + поворачивать с помощью руля, а не наклона корпуса.

2. Наклон вперед

Чем ниже расположен ваш центр тяжести, тем лучше сцепление переднего колеса с почвой. Тем более устойчивое положение занимает ваш велосипед и тем меньше шансов с него свалиться, даже если пробуксовывает заднее колесо. Кстати, во избежание последнего советуем сместить тело несколько назад. Ищите баланс и будьте устойчивы / «не зарывайтесь».

3. Тормозить заранее

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Идеальный вариант — тормозить до вхождения в поворот. Сам вираж — проходить с разжатой ручкой тормоза. Если ситуация «не идеальная» и приходится притормаживать, «зад прижимайте» более плавно и легче обычного. Про передний тормоз советуем вовсе забыть: либо «клюнете» носом вперед, либо скорость сбросите до минимальной. А то байк и вовсе остановится.

Как входить в поворот на скорости: тормозите заранее Источник: pinterest.com

4. Смотрите туда, куда едете

Будете глазеть в канаву, рядом проложенную, — обязательно свалитесь именно в нее. То же касается всех препятствий, встречающихся на пути: будете смотреть именно на них — они вас и «завалят».

Замечайте препятствия на дороге, но не концентрируйтесь на них. Смотрите вдаль, в поворот, туда, куда едете. Тело автоматически / подсознательно будет принимать нужную позу / адаптироваться к углу. Именно так сможете входить в поворот на скорости. Если же зациклитесь на яме, то обязательно в ней и окажетесь.

5. Передача

Передачу, на которой хотите выйти из поворота, включайте до него. В самом вираже вряд ли у вас будет возможность сделать это.

6. Максимально возможный радиус

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Входить в поворот по плавной дуге на средней скорости, затем выходить из него по такой же схеме — классика жанра. Главный плюс такой — возможность промчать вираж на максимальной скорости. Но есть и минус: выход из виража виден не полностью. Что, если выскочил — а там камень, яма, машина…

Особенно в последнем случае (авто) входить в поворот на скорости нужно по его внешней стороне, затем перестраиваться во внутреннюю, и снова выходить на внешнюю. Если же вираж не слишком крутой, быстрее будет промчать по внутренней стороне изгиба.

Чем больше радиус, тем выше скорость Источник: pinterest.com

7. Наклон тела и велосипеда

Наклонять тело и байк нужно туда, куда поворачиваете. Если покрытие сухое, клоните байк с телом на одинаковый угол. В условиях не самого лучшего покрытия, велосипед наклоняйте сильнее, чем корпус. На сколькой же дороге байк старайтесь сохранить в ровном положении, балансируйте лишь телом.

8. Шатуны

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Как входить в поворот на скорости: шатуны должны быть перпендикулярны почве. То есть один повернут на 12 часов, другой – на 18. Важно: на 12 часов должен быть повернут внутренний шатун (то есть тот, в какую сторону поворачиваете — чтобы не зацепиться им о почву).

Вес переносите на «внешнюю» педаль, ускоряйтесь только в случае достаточного клиренса / полной уверенности, что заднее колесо не занесет.

Как входить в поворот на скорости: внутренний шатун поднимайте на 12 часов Источник: pinterest.com

9. Спокойствие

Двигайтесь плавно, мыслите четко. Сохраняйте спокойствие и не напрягайтесь. Получайте удовольствие, а не концентрируйтесь на сложно проходимых участках.

10. Практикуйте

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Хотите красиво входить в поворот на скорости — регулярно практикуйте это. Со временем гарантированно научитесь правильно рассчитывать наклон, траекторию, скорость. Запоминайте, как получается лучше. И повторяйте. Регулярно. Кто ищет, тот обязательно найдет.

Практикуйтесь — и обязательно научитесь входить в поворот на скорости Источник: pinterest.com