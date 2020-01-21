Питаться и вливаться: как начать тренироваться на велосипеде после перерыва

Новогодне-рождественские праздники, отпуск, депрессия… — где бы вы ни были, рано или поздно все равно нужно начинать тренироваться на велосипеде. И мы расскажем, как это сделать безболезненно.

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1. Поставьте дедлайн

А именно: выберите конкретный день, когда проедете свой первый «объем» во второй пульсовой или сядете на станок да снова начнете практиковать интервалы. Заранее планируйте день и освобождайте для этого нужное время. Иначе начать тренироваться на велосипеде у вас не будет получаться еще долго.

2. Привычный режим питания

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Праздники / отпуск окончены. А вместе с ними завязывайте и с поеданием оливье, жирных стейков, жареной картошки, чипсов, орешков… То, что было в отпуске, остается в отпуске. А сейчас — новый (точнее старый-добрый и слегка призабытый) здоровый рацион. Важно: никаких диет и тем более голодания. Просто питайтесь здорово.

Советуем, кстати, и здесь применить принцип дедлайна: строго назначить дату, когда отказываетесь от вредного и переходите на нормальный «тренировочный» рацион.

Как накачать тренироваться на велосипеде — планируйте время, ставьте дедлайн Источник: pinterest.com

3. Плавно вливаться в тренировочный режим

Не пытайтесь начать тренироваться на велосипеде с того места, на котором остановились. То есть если вы 100 км проезжали за 3,5 часа, то не заставляйте свое тело повторить результат, спустя 2 недели безделья и обжорства. Начинайте с непродолжительных дистанций во второй пульсовой зоне, затем плавно повышайте расстояния / нагрузки, переходите на интервалы.

Даже если покажется, что ехать во второй пульсовой 60 км — слишком легко, не рискуйте. В противном случае — «укатаетесь» / риск спортивной травмы.

Подводя итоги

На выходе имеем три главных пункта:

дедлайн; здоровое питание; аккуратное начало и плавное повышение нагрузки.

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После продолжительной паузы вы находитесь в не лучшей форме. И это нормально. Не нормально, если начать тренироваться на велосипеде будете откладывать на следующий день. Сделайте это уже сегодня — и к весне, пока остальные будут раскатываться, вы уже будете в лучшей форме и «рвать» всех в пелотоне.

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Как возобновить тренировки на велосипеде — просто начните, дальше «само пойдет» Источник: pinterest.com