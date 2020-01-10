5 беспощадных способов быстро угробить сердце велосипедиста

Согласно данным ВОЗ, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 17,5 млн человек. Для сравнения: в Киеве обитает всего 2,884 млн (по состоянию на 2017 — пишет Google). Как вам масштабы?

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Дабы не пасть жертвой инфаркта, инсульта и прочих ужасов сердечных да сосудистых, советуем избавиться от главных, самых распространенных и самых вредных привычек.

1. Ежедневно употреблять фастфуд и полуфабрикаты

В составе «быстрой еды» и любимых полуфабрикатов:

много соли — увеличивает артериальное давление;

— увеличивает артериальное давление; гетероциклические амины — вредные вещества, рождаются под воздействием высоких температур, тоже повышают давление;

— вредные вещества, рождаются под воздействием высоких температур, тоже повышают давление; насыщенные жиры — одна из главных причин образования и роста холестерина, стимулирующего появление бляшек в сосудах;

— одна из главных причин образования и роста холестерина, стимулирующего появление бляшек в сосудах; трансжиры — это маргарин и растительно-молочные спреды, на них готовят фастфуд, из-за них риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний растет на 21% (согласно данным ВОЗ);

— это маргарин и растительно-молочные спреды, на них готовят фастфуд, из-за них риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний растет на 21% (согласно данным ВОЗ); сахар — откладывается в организме подкожным жирком.

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Если вы обычно питаетесь здоровой едой (про такую регулярно пишем тут), то раз в неделю съесть бургер с жареной картошкой, чипсами да колой запить — не грех. Но если каждый день глотать это… Эксперты говорят, при таком питании шансы «сыграть в ящик» вырастают в 3 раза.

Если хлеб и макароны, то цельнозерновые Источник: pinterest.com

2. Сидячий образ жизни

Не новость, что сидячий образ жизни — одна из главных причин сердечно-сосудистых болезней. Как понять, достаточно ли вы двигаетесь? Тут нам помогут американские эксперты. В 2015-м они доказали: если человек на одном месте сидит 5+ часов в день, артерии в его сердце становятся хрупкими. И это даже если он ходит после работы в зал или катается на велосипеде.

Как быть? Каждый час вставайте на 5-минутную прогулку по офису, за кофе или водичкой, выйти на улочку да свежим воздухом подышать, заглянуть в кабинет к любимой секретарше… Если забывчивость мешает регулярно выполнять эту процедуру — станьте счастливым обладателем умных часов или стильного фитнес-трекера, который вам будет напоминать о прогулках.

И после работы к метро идите пешком, никаких маршруток (про идеальный вариант — ездить туда и обратно на велосипеде — не забыли?). Даже самая минимальная физическая активность лучше ее полного отсутствия. И да, ВОЗ советуют ходить пешком не менее 2,5 часов в 7 дней. Мотайте на ус, товарищи.

3. Курение

В США от курения погибает каждый пятый человек. Больше всего страдают артерии. А еще курение (активное и пассивное) уменьшает количество кислорода в крови + стимулирует образование атеросклеротических бляшек. С таким до ишемической болезни рукой подать.

Часто хворь себя никак не проявляет. Но это до тех пор, пока эта бляшка не попадет в сердце или головной мозг…

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Завязывать с курением не поздно никогда. В 2013-м американцы доказали: если бросить это гиблое дело, организм со временем сам себя обновит и будет таким, словно вы этой гадости в рот не брали никогда. Но на это ему понадобится лет 15 (говорят ученые)…

Курение — враг: обезвоживает позвоночные диски и активирует «дегенерацию» в костях Источник: pinterest.com

4. Алкоголь

Кружка пива (350 мл) / бокал вина (140 мл) / рюмка водки (40 мл) = 14 граммов чистого спирта. Это вас до добра уж точно не доведет. Особенно в период новогодних праздников, когда уровень спортивной активности чуть больше, чем на нуле.

5. Не сдавать анализы

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То, что чувствуете себя хорошо, еще не значит, что вы здоровы, ибо сердечно-сосудистые болезни — «тихие киллеры». Медленно и незаметно они делают свое дело. Не дайте им победить, регулярно сдавайте анализы (в том числе и на уровень глюкозы / холестерина), делайте ЭКГ, измеряйте давление, следите за весом. А затем со всем этим — к терапевту.

Даже минимальная физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие Источник: pinterest.com