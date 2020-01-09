Как восстановить режим сна и питания велосипедисту

Новогоднее застолье, тонны еды / галлоны алкоголя — ох уж эти праздники… Благо, они уже у финишной черты. А поэтому пора заняться вопросами о том, как восстановить режим сна и питания.

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1. Составьте план

Если чувствуете, что набрали вес — продумайте схему, как похудеть (благо, у нас для вас таких хватает). Если нарушили режим дня — ложитесь спать раньше ежедневно на полчаса / просыпайтесь раньше на эти же 30 минут. Важно: ставьте маленькие цели. Если же задумаете сразу сбросить 5 кг, за раз проехав 200 км, то толку от этого будет мало. Вы просто укатаетесь и тут же «откормитесь». Если не съедите еще больше… Наращивайте объемы и темпы постепенно. Детальнее об этом далее.

2. Принимайте не все приглашения

Новогодние праздники — это и к маме съездить, и тещу навестить. А еще бабушки-дедушки, про застолья с друзьями и вовсе молчим. И каждая из выше описанных встреч обязательно сопровождается не всегда полезными (чаще вредными) алкоголем, едой, алкоголем и едой…

Так вот: прежде, чем давать согласие прийти на очередную вечеринку, подумайте дважды. Стоит ли в очередной раз объедаться оливье и обпиваться шампанским, или таки лучше «накатить» 50 км…?

3. Выделите время на сон

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Восстановить режим питания и сбалансировать вес помогает и сон. Во-первых, чем больше проспите, тем меньше съедите (но это неточно). Во-вторых, сон снижает выработку гормонов голода. Как наладить сон? Для начала просто дайте своему организму поспать столько, сколько ему захочется (смартфон, ноут, комп — все отложить в сторону). Затем читайте пункт 1 — про ложиться / просыпаться каждый день на 30 минут раньше.

Выделите время на сон. Проспите столько, сколько нужно Источник: pinterest.com

4. Плавное вливание в тренировочный режим

Не ждите, что сходу промчите все те же 100 км по «Житомирке» со все той же средней скоростью 30+ км/ч. В принципе, вы можете выжать из себя этот показатель. Но потом — перетренированность, три дня лежать трупом, а то и неприятные спортивные травмы…

Начинайте плавно, вливайтесь постепенно. И займитесь этим (то есть покататься на велосипеде) уже сегодня. Если будете переносить на завтра — за дело возьметесь минимум послезавтра, если не с «очередного понедельника»… Действуйте здесь и сейчас.

5. Смените еду в холодильнике

Постепенно заменяйте новогодний оливье свежими фруктами да овощами, а жирные стейки — вареной куриной грудкой. Важно: постепенно, чтобы сразу не было так «противно».

6. Пейте воду

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Норма суточного потребления воды в чистом виде у каждого разная. Общепринятый объем — 2 литра. Но, учитывая все спиртное, пропущенное через вас в период новогодне-рождественских гуляний, советуем первое время вливать в себя больше.

Как ускорить метаболизм и очиститься от токсинов — регулярно пейте воду Источник: depositphotos.com

7. Марш на улицу!

Плохое настроение, апатия, депрессия — все это лечится прогулками на свежем зимне-морозном воздухе. А если это не просто прогулка, а полноценный заезд на велосипеде — тоску как рукой снимет (как не свалиться с байка зимой и ухаживать за ним — читайте тут). Вариант проверен многократно и работает, как автомат Калашникова Scott Addict RC.

8. Мотивация

Как восстановить режим сна и питания — найдите мотивацию. Например, купите новые спортивные часы, «свеженький» Pinarello Prince FX или крутые колеса Giant — и вам тут же захочется их тестировать / на них катать.

9. «Нет» самобичеванию

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Набрали лишние кило? Потеряли форму? Не беда, штуки наживные. Главное — не тратить на это время, мысли, энергию… Будет только хуже. А если уж так сильно хочется подумать о том, «какой же я ничтожный», то делайте это во время очередного заезда на велосипеде, а не лежа на диване.

Катание на велосипеде — лучшее лекарство от плохих мыслей Источник: pinterest.com