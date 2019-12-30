Как встретить Новый год одинокому велосипедисту: 5 идей

Бывает, обстоятельства складываются так, что не с кем встретить Новый год. И что же тогда делать велосипедисту? Можно сесть на любимый байк и все отметить «на ходу». А можно и заняться следующими делами.

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Кататься ночью на велосипеде — это романтика, но она не лишена риска: условия плохой видимости, скользкое покрытие, водители, холод… Если боитесь выкатываться в темное время суток, подмерзнуть или просто свалиться с велосипеда на льду (или вовсе не хочется встречать Новый год на велосипеде), тогда для вас — следующие идеи.

1. Путешествие

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Какая разница, где лопать оливье и запивать его шампанским: дома или в отеле с такими же туристами? Если забронировать номер в одном из парижских отелей + купить билет на самолет уже поздно, нацельтесь на какую-нибудь Жмеринку или Мукачево (лучше Львов или Каменец). Поспеть туда шансы уж точно велики. Да и приключений там на свою пятую точку тоже найдете. Зато нескучно, не в одиночестве.

Прокатитесь в совершенно незнакомых местах — впечатления гарантированы Источник: YouTube

2. Бар или прогулка в центре города

Бар — место, куда обычно ходят с кем-то. Но новогодняя ночь — исключение. Там вы быстро найдете компанию, вольетесь в толпу, заимеете новых знакомых. Как-никак, Новый год, все «на кураже».

Еще один вариант — елка в центре города. Прихватите термос с глинтвейном, нарядитесь сказочным персонажем и вперед! Всем улыбайтесь, всех поздравляйте. Поверьте, чувствовать себя одиноко не будете гарантированно.

3. Социальные сети

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Весело и позитивно напишите у себя на страничке в fb о том, что ищете компанию на Новый год. Важно: «ищу компанию на Новый год», а не «не хочу встречать Новый год в одиночестве» (разницу чувствуете?). Вас обязательно кто-то позовет-приютит. Или же найдутся такие же одинокие, которые обязательно откликнутся. Ну а чем вместе заняться — толпой явно сообразите.

Нет планов на Новый год — найдите единомышленников, отправляйтесь на тренировку Источник: pinterest.com

4. Марафон любимых фильмов

Новогодняя — та ночь, когда без зазрений совести (потому что раз в году) можно обставиться едой и засесть за все-все киношки, на просмотр которых у вас постоянно не хватало времени.

5. Видео-послание

Запишите, где и кем сейчас работаете, живете, какие у вас цели, где мечтаете побывать, сколько в этом сезоны тысяч км проехать… А затем пересмотрите все это спустя год — и будете удивлены.

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Мессидж вот в чем: все мы живем и не замечаем, как все вокруг (в том числе и мы сами) меняемся изо дня в день. А потом, спустя 365 дней, всплывет, что и новый велосипед себе купил, и половинку Ironman прошел, и еще много всякого. Кстати, про новый велосипед. Как вам Scott Addict CX RC, что на видео ниже?

Узнайте, как не забросить тренировки и что посмотреть ради мотивации — и продолжайте идти в к спортивной цели, и пусть ваш Новый год не будет печальным.