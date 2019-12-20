Как не заболеть зимой: 15 бодрых правил для велосипедиста

Вот параноидальный план, как не заболеть зимой, а также дожить до весны без кашля, температуры, соплей и вежливых «Будьте здоровы!».

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Мы можем без особого риска дать прогноз: зомби-апокалипсиса не будет, как минимум он не случится этой зимой. Однако толпы шаркающих незнакомцев все же могут заразить вас, превратив в лежачего велосипедиста. А как иначе? Сейчас ведь коварный сезон простуды. Или, вернее сказать, сезон простуды, гриппа, ангины, бронхита и пневмонии. Вашими средствами обороны будут не огнемет и осиновый кол, но стратегии, расписанные в этом материале. А если вы в конце концов все-таки заболеете? Да ладно, это же не конец света.

1. Не трогайте себя…

…если только стерильные хирургические перчатки не являются частью вашего гардероба. Глупцы, трущие глаза и ковыряющие в носу ровно теми же руками, которыми гладили микробов, получат инфекцию верхних дыхательных путей с вероятностью на 41% выше, чем те, кто держит варежки в карманах.

2. Принимайте битва-мины

На одном только витамине D, без какой-либо другой специальной поддержки, можно продержаться без насморка до весны. Ваша еженедельная норма (по данным канадских исследователей) — 10 000 ME витамина D3, можно принимать в каплях на масляной основе (но сначала посоветуйтесь со своим терапевтом).

3. Напрягитесь перед уколом…

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Сходите на тренировку, прежде чем сделать прививку от гриппа (и не спорьте: прививаться следует обязательно). После тренажеров в мышцах возникают микроразрывы и воспаление — для вас это не новость. А новостью станет, что эти повреждения усилят иммунную реакцию вашего организма на вирус из вакцины (источник: журнал Brain, Dehavior and Immunity, США). Сколько нужно попотеть перед свиданием со шприцем? Достаточно 25 минут нагрузки. Это вам поможет не заболеть зимой.

Как не заболеть зимой — продолжайте тренироваться. Минимум — 25 минут за раз Источник: pinterest.com

4. …и после градусника

Уже чихаете? Но все еще способны стоять на ногах, и температура не поднялась выше 37? Разомнитесь и проведите умеренную (очень умеренную!) тренировку с собственным весом, не выходя из дома. Куча полезных химикатов, которые выделяет ваш организм при нагрузках, поможет сузить сосуды в слизистых и вокруг них — носу и горлу станет полегче. И еще раз скажем: только не перенапрягайтесь! Изматывающая тренировка убьет ваш иммунитет, и без того пострадавший от микробов.

5. Как не заболеть зимой — берегите свой нос

Реснички в носу и пазухах задерживают болезнетворных микробов. Но их действие напрямую зависит от температуры воздуха, который вдыхаете. Когда реснички согреваются, они двигаются немного быстрее, а когда замерзают — медленнее. Проводя много времени на холоде, можно облегчить болезни доступ в ваш организм. Если только вы не дышите через шарф… (Считайте это советом).

6. Поселите в себе бактерии

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Если Bike&Me будет твердить не переставая: «Йогурт, йогурт, йогурт…», — может, однажды вы все-таки заинтересуетесь этим источником пробиотиков? Поставьте себе целью съедать как минимум одну порцию живого йогурта с лактобактериями в день — и ваши шансы подхватить заразу упадут ровно на четверть (данные журнала Clinical Nutrition, США).

Съедать одну порцию живого йогурта с лактобактериями — cуточный must have Источник: depositphotos.com

7. Берегите свой нос — 2

Время сделать длительный перерыв в курении. По данным корейских ученых (настоящих, а не тех, что из КНДР), курение в пять (!) раз повышает шансы заболеть гриппом. Дело все в тех же назальных ресничках, которые страдают от потоков горячего токсичного дыма и в результате работают не так, как надо. И кстати, держитесь подальше от курильщиков: даже небольшая порция сигаретных ядов, которую вы проглотите, заглянув поздороваться в курилку, введет ваши реснички в длительный шок.

8. Жуйте

Освежите свое дыхание и остановите заразу. Последние исследования показывают, что ксилитол — подсластитель, содержащийся во многих жевательных резинках, — в значительной мере мешает укоренению в вашем организме диплококка Streptococcus pneumoniae. Красивое название, правда? Объясняем понятнее: это менингит, отит, синусит, пневмония и даже эндокардит — как повезет.

9. Долой черный чай!

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Магический ингредиент зеленого чая — эпигаллокатехина галлат (EGCG). Одно из его главных полезных свойств — он повреждает вирусы гриппа и не дает им проникать в ваше внутреннее пространство. Ученые верят, что этот крутой катехин может даже блокировать действие бактерий, вызывающих пневмонию. Если зеленый чай уже в глотку не лезет, принимайте ежедневно EGCG-добавку — спросите у аптекаря, он поможет выбрать, а вместе с тем не заболеть зимой.

Зеленый чай — спонсор бодрости и крепкого иммунитета Источник: depositphotos.com

10. Порубите корни

Пейте пряный острый чай с порезанным имбирем. Исследователи из Тайваня обнаружили, что этот корень не дает респираторному синцитиальному вирусу присоединиться к вашим клеткам и даже снижает его способность воспроизводиться. Что это за зверь такой — синцитиальный вирус? Эта вредная козявка инфицирует нижние дыхательные пути и в тяжелых случаях приводит к капиллярному бронхиту (бронхиолиту) или пневмонии. Выбирать вам: либо вкусный напиток, либо три недели в больнице. А?

11. Погудите на инфекцию

Мы ведь предупреждали, что наш план немного параноидальный. Зато действенный! Окружающие люди пусть потерпят ваши хмыканья и гудеж, зато так вы напугаете окружающие бактерии. «Виб­рирующие звуки улучшают проникновение в ткани носоглотки оксида азота, который борется с микробами», — утверждает Спенсер Пейн, адъюнкт-профессор ринологии в Университете Медицинской школы Вирджинии.

Если у вас начинается насморк, попробуйте буддистскую технику: глубокий вдох, закройте одну ноздрю и — оммммммммммммммммммммммммммммммммммм — выдыхайте с гудением из другой. Погудев, смените ноздрю и повторите. Сделайте по 5 подходов на каждую сторону.

Кстати, новости про запас, на весну: страдающие от аллергии, кто использовал эту технику наряд­у со стероидными каплями дважды в день в течение трех месяцев, чувствовали вполовину меньшую отечность и заложенность, чем те, кто употреблял только капли.

12. Проводите время на матах

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Нужен новый пинок для вашего иммунитета? Запомните новое словосочетание: антимикробный пептид бета-дефензина-2. Скручивайте и растягивайте свое тело в асанах йоги. Японские ученые выяснили: такой микс из расслабления и физической активности приводит к повышению концентрации бета-дефензина-2 в вашей слюне — вдвое всего за полтора часа занятий! Ну а наш новый знакомый из вашей слюны, в свою очередь, выводит из строя вторгающиеся в организм микробы.

Медитируйте. Практикуйте йогу. Это тоже полезно для иммунитета Источник: depositphotos.com

13. Почему коалы не кашляют?

Обычно ментол держит лидерство среди средств, борющихся с кашлем. Но как же эвкалипт, листья которого так любят забавные австралийские мишки? Исследование, опубликованное в американском журнале с лаконичным и емким названием Cough («Кашель»), сообщает, что цинеол (эфирное эвкалиптовое масло) снижает воспаление в бронхах и помогает им расширяться, увеличивая вентиляцию легких. Если заболевший острым бронхитом принимает по 200 мг цинеола перед каждой едой, он выздоровеет на 22% быстрее. Посоветуйтесь со своим отоларингологом.

14. Прикройте свою сосиску

Кислая капуста = сладкое облегчение. Итальянские исследователи заявили, что Lactobacillus plantarum — тип пробиотиков, гнездящийся в таких продуктах, как квашеная капуста, немецкая зауэркраут или корейская кимчи, — вполне эффективное оружие против стрептококковых бактерий. Пробиотик включает в организме действие группы протеинов, которая помогает сдерживать воспаления и размножение бактерий. Так что сосиска с капустой (но без пива!) — лучшее зимнее лекарство.

15. Как не заболеть зимой — травку на стол!

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Добавляете розмарин в свои блюда? Значит, вы, сами того не ведая, потребляете мощный антивирусный препарат — карнозную кислоту. По данным корейских исследователей, это вещество помогает защитить тело от респираторного синцитиального вируса (см. пункт № 10) и всех связанных с ним ужасов. Посыпайте приправой жареного цып­ленка и не болейте.

Знакомьтесь: розмарин — «удобрение» к еде и помощник для иммунитета Источник: depositphotos.com

Как правильно мыть руки

Чистые руки — это здоровый нос и никакого кашля. Запомните несколько правил:

Правило 1: часто

Пришли на работу, поручкались с коллегами — помойте руки. Пришли с работы — помойте руки. Садитесь есть — помойте руки. Собрались поковырять в носу — помойте руки. Список можете продолжить сами.

Правило 2: тщательно

Мойте руки как хирург — долго (не менее 20 секунд), старательно намыливая и оттирая.

Правило 3: и не забудьте просушить

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Если вы не смыли с рук все 100% налипших на них микроорганизмов (а это практически нереально), в мокрой и теплой среде они быстро восстановят свою численность. Так что сушите руки после помывки — только не под электросушилкой, что висит в вашем офисном туалете. Такие сушилки берут воздух из окружающего пространства, микробов в исходящем из них ветре хоть отбавляй. Вытирайте кисти бумажными салфетками или платком, который носите с собой.

И вот еще: чтобы не заболеть зимой, одевайтесь правильно и пейте правильные напитки.

Тщательно мойте руки. Вытирайте их салфетками или платком Источник: depositphotos.com