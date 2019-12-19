Чем заняться велосипедисту зимой: 6 альтернативных видов тренировок

Синоптики передают, что скоро погода испортится. А все так хорошо начиналось. Спасибо, зима 2019... Но это не повод бросать тренировки. А как заниматься в условиях холода, мокрых дорог, темных ночей?

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Да, все выше перечисленное — не лучшие условия для комфортной езды на велосипеде, но вместе с тем, они имеют ряд реальных преимуществ над обычными велотренировками. Как минимум, не слезая с байка, вы продолжите накатывать базу и закладывать мощный фундамент к старту нового сезона. И это не считая того, что сможете повысить выносливость и улучшить технику езды.

Ну а теперь о главном — о шести видах альтернативных тренировок (в том числе и на велосипеде), чтобы зимой не обрастать жирком.

1. Занятия на станке / велотренажере

Как правило, в помещении групповые занятия на велотренажерах проводятся в сайкл-студиях, спортзалах, оздоровительных клубах, развлекательных центрах. Тренировка проходит под музыку на тренажерах с фиксированной передачей и тяжелым колесом. Сила сопротивления контролируется велосипедистом, но план тренировки разрабатывает инструктор.

Преимущества : высокоинтенсивные, мотивирующие и эффективные по времени занятия. Дают хорошую нагрузку на сердечно-сосудистую систему в сухой и теплой обстановке.

: высокоинтенсивные, мотивирующие и эффективные по времени занятия. Дают хорошую нагрузку на сердечно-сосудистую систему в сухой и теплой обстановке. Недостатки: неопытный инструктор может сделать тренировку скучной. Занятия на велотренажерах ограничены по времени и не настолько интенсивны, чтобы быть эффективными для велогонщиков.

2. Езда на горном велосипеде

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Если вы уже ездили по горам, то знаете, как это весело — катиться с холма и по грязи. Шоссейникам тоже стоит задуматься о том, чтобы заиметь возможность получить удовольствие от езды на mtb по склонам. При медленном темпе снижается воздействие холода и ветра, что делает тренировки на горном велосипеде отличным вариантом для морозного зимнего утра.

Преимущества : спуски при горной езде хорошо сказываются на балансе и силе, являются хорошим моционом для мышц. Езда на mtb — прекрасный вариант, когда дороги слишком коварны.

: спуски при горной езде хорошо сказываются на балансе и силе, являются хорошим моционом для мышц. Езда на mtb — прекрасный вариант, когда дороги слишком коварны. Недостатки: снаряжение и экипировка в миг станут грязными, так что много времени будет уходить на отмывание и стирку. Езда на горном велосипеде предполагает много свободного хода, так что не стоит ждать такой же нагрузки, как на шоссе.

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3. Турбо-упражнения

Тренировка в турбо-режиме предполагает установку собственного велосипеда на смарт-систему в домашних условиях (станок). Для создания сопротивления педальному нажиму в смарт-системах может использоваться маховик, жидкость или магнитная установка.

Преимущества : интенсивная тренировка с эффективным использованием времени. Отсутствие езды накатом или остановок на переходах означает больше нагрузок в аналогичный отрезок времени.

: интенсивная тренировка с эффективным использованием времени. Отсутствие езды накатом или остановок на переходах означает больше нагрузок в аналогичный отрезок времени. Недостатки: занятия на турбо-тренажере могут показаться скучными. Постоянное жужжание педалей и маховика создают навязчивый шум, что вряд ли понравится домочадцам. И такая штука стоит солидных денег.

4. Занятия в тренажерном зале

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Идите в тренажерный зал и качайтесь. Гантели, силовые- гребные- и велотренажеры. Составьте схему упражнений, предназначенных для дополнения и поддержки вашей подготовки перед велосипедными стартами сезона. Не припадайте пылью и не отращивайте брюхо, пока за окном печаль.

Преимущества : возможность отдохнуть от ненастной погоды и улучшить физическую подготовку, нагружая те группы мышц, которые не задействованы при езде на велосипеде.

: возможность отдохнуть от ненастной погоды и улучшить физическую подготовку, нагружая те группы мышц, которые не задействованы при езде на велосипеде. Недостатки: это не езда на велосипеде. Если заменить выезды на байке тренажерным залом, уровень «велосипедной выносливости» резко упадет.

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5. Ночные выезды

За последние 10 лет супер-яркие велосипедные фары стали супер популярными и эффективными, что сделало катание на внедорожных трассах и неосвещенных дорогах интересным вариантом. Ночные выезды дают возможность тренироваться с другими спортсменами в течение рабочей недели.

Преимущества : для многих людей ночное катание — единственный вариант тренироваться в течении недели. Идеально подходит для тех, кто устал от турбо-упражнений.

: для многих людей ночное катание — единственный вариант тренироваться в течении недели. Идеально подходит для тех, кто устал от турбо-упражнений. Недостатки: водители и выбоины делают ночное катание опасным занятием. После захода солнца может быть слишком холодно для выезда.

6. Езда на перегонки по выходным

Тренировки проводятся только по утрам в субботу или воскресенье с перерывом на остальные дни. Зимой для многих велогонщиков субботнее и воскресное утро — основное время для моциона.

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Преимущества : на выходных много спортсменов, с которыми можно тренироваться. В распоряжении больше свободного времени, так что можно сосредоточится на упражнениях на выносливость и устраивать длительные зимние поездки.

: на выходных много спортсменов, с которыми можно тренироваться. В распоряжении больше свободного времени, так что можно сосредоточится на упражнениях на выносливость и устраивать длительные зимние поездки. Недостатки: при плохой погоде возникает соблазн пропустить тренировку в выходные. Если плохая погода держится долго, можно остаться без тренировок на месяцы.

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