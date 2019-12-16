Жена или кататься: как найти жизненный баланс велосипедисту

Быть велосипедистом не освобождает от супружеского долга, работы, детей… Как правильно все это совмещать?

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Назвался груздем — полезай в кузов. То есть если взялись за тренировки, то тренируйтесь «до конца». При этом каждый выезд должен иметь определенную цель, к которой вы должны стремиться. Интервалы — значит, интервалы, объем — так объем… Но: когда сильно ограничены во времени для тренировок, достижение этих целей попадает под сомнение. Уделили внимание жене, задержались на работе... И вот уже начинает сыпаться тренировочный план, а с ним и ваша скорость, выносливость… Эх, хорошо тем, кто катается по 15 часов в неделю или вовсе зарабатывает велосипедом себе на жизнь.

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Что же делать нам, простым смертным, у кого иногда не получается и семи часов просидеть на велосипеде? Вкладывать 15-часовую программу в 7? «Вовсе нет, вы не должны идти и душить себя каждый день, чтобы наверстывать упущенное. Вам просто нужно найти тот баланс между стрессом вашего тела и восстановлением после стресса, когда вы возобновляете силы и становитесь выносливее. Всегда оставляйте восстановление как минимум на 2-3 дня в неделю. Это может быть полный выходной день, легкая езда, дополнительное время для растяжки или массаж», — советуют нам эксперты из Cycling Today.

Хорошо едет тот, кто умеет хорошо восстанавливаться Источник: pinterest.com

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«Кроме того, вы можете тренироваться, приезжая на велосипеде на работу и обратно. Многие так делают. Это позволяет проводить тренировки по пути, а иногда и проделывать больше запланированного. Оставьте сменную одежду в офисе, по приезду переодевайтесь, по пути обратно делайте дополнительный крюк, чтобы не отставать от плана», — продолжают редакторы Cycling Today. «Особенно сейчас, когда декабрь 2019 довольно сухой и уж точно не холодный, это вполне реально», — добавляют не менее опытные эксперты Bike&Me.

«Сезон не окончен. Объемы продолжаются», — Bike&Me

Как совмещать работу с полной занятостью и тренировки с полной нагрузкой

Уменьшите объем тренировок, нацеливаясь на более короткие дистанции. То есть сместите акцент в сторону интервалов .

. Будьте готовы вставать рано, чтобы все успевать (коротко о том, как полюбить утренние тренировки — тут ).

). Если у вас физически сложная работа, внимательно продумайте стратегию восстановления .

. Тренируйтесь с умом, извлекайте максимальную пользу из каждой тренировки, избегайте ненужных километров.

Лучший вариант, чтобы «и жена довольна, и дети сыты» — ездить на работу на велосипеде.

Если совсем никак — крутите станок, занимайтесь сайклингом или просто упражняйтесь на велотренажере.

Чем больше км проедете в межсезонье, тем легче будет «раскатываться» весной Источник: pinterest.com