Пей, не пей — до лампочки: почему алкоголь не поможет согреться велосипедисту

Если вдруг решили вместо горячего чая налить во флягу горячего глинтвейна, чтобы согреться, то зря. Почему так — ответ в этом материале.

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Как на самом деле

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Алкоголь создает иллюзию тепла. Причем эта иллюзия длится совсем недолго. Сосуды расширяются, и человек еще быстрее теряет драгоценное тепло. Кроме того, у людей, употребляющих спиртное, нарушается естественная терморегуляция: пропадает дрожь, которая возникает всякий раз, когда мы замерзаем, и которая сигнализирует, что вообще-то пора идти греться. Более того, из-за алкоголя и других психоактивных веществ человек может недооценить ситуацию: выехать в легкой одежде на мороз или отказаться возвращаться в тепло.

Если персона в сильном алкогольном опьянении потеряет сознание на улице, в холодную погоду у нее может развиться гипотермия (переохлаждение). Для жизни это, мягко говоря, опасно.

Лучший способ согреться — найти гору и покорить ее в четвертой зоне пульса Источник: pinterest.com

Как не замерзнуть

Чтобы не замерзнуть, обязательно поешьте перед выходом на улицу и оденьтесь по погоде. Лучше всего надеть несколько слоев: отводящий влагу, термоизолирующий и защищающий от ветра, дождя и снега. Понимайте: особенно холодно утром, да и к вечеру температура тоже снижается. Важно, чтобы одежда оставалась сухой. Сильное потоотделение также способствует более быстрой потере тепла: как только стало жарко, снимайте верхние слои одежды.

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Если вам предстоит объемный заезд на свежем воздухе, старайтесь работать медленно и не забывать пить воду. А если вы вдруг оказались в затруднительной ситуации и ждете помощи (например, порвалась цепь или прокололись), то безопаснее ждать ее (помощь) в тепле (на заправке, в машине).

Между прочим: после заезда выпивать тоже не стоит. Почему — читайте тут. И если мучит жажда, то отложите пиво подальше и пейте это.

Выезжаете в холод — всегда одевайтесь по погоде Источник: pinterest.com