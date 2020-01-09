Плавно и не спеша: как ездить по снегу и льду на велосипеде

Как не шлепнуться, продолжая ездить по снегу и льду на велосипеде — отвечают Bike&Me.

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Перед тем, как выехать

Максимум контакта с почвой

Выбирайте самую широкую резину, какая только подойдет к вашей раме, накачивайте помягче, тогда покрышка будет больше соприкасаться с дорогой (увеличенное пятно контакта). Если собираетесь ездить только по снегу, то внедорожные или даже слегка шипованные шины для горных велосипедов или покрышки для циклокросса дадут отличное сцепление.

Шипованные покрышки

Для льда нужно приобрести шипованную резину, например, Schwalbe Marathon Winter или Continental Nordic Spike.

Переходите на бескамерные покрышки

Основная выгода — можно использовать очень низкое давление для поездок по льду, и при этом не бояться прокола, как бывает с обычной слабо накачанной шиной.

Обычные педали зимой лучше контактных

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Во-первых, в случае чего спрыгнуть легче. Во-вторых, велотуфли с шипами не сильно-то утеплишь. Но если вы прямо жить не можете без контактов, то отрегулируйте, чтобы отстегивались с меньшим усилием. Хороший выбор — двусторонние контактные педали для MTB и велообувь с утопленными / заглубленными шипами.

Зимой без специальной обуви далеко не заедете Источник: pinterest.com

Фикс

В холодное время года фиксированная передача предстает во всей красе. Можно замедлить фикс на льду, не используя тормоза. Когда скользко, это хорошо.

Опускаем седло

Некоторые считают, если немного опустить седло, то центр тяжести перемещается вниз, и, следовательно, устойчивость возрастает. К тому же легче дотянуться ногой до почвы. И когда очень скользко, удобнее стартовать, сидя в седле.

Многослойная одежда

Во-первых, на улице холодно, во-вторых, по скользким дорогам едешь медленнее обычного, так что и тепла вырабатывается меньше.

Особое внимание требуется рукам и ногам

Ноги согреют зимние чехлы на обувь (велобахилы), зимние велоботинки и термоноски. Кстати, вторая пара носков будет греть хуже, чем бахилы.

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Руки не менее важно держать в тепле, чем ноги, ибо рулить двумя ледышками очень неприятно и сложно. Необходимы хорошие перчатки, и будет хорошо, если подденете под них тоненькие мягкие дополнительные перчатки. Если у вас не карбоновые, а металлические тормозные ручки, можно попробовать натянуть на них чехлы — тогда металл будет меньше морозить руки.

Теплые зимние велосипедные перчатки — must have межсезонья Источник: pinterest.com

На дороге

Выбор маршрута

В теплый сезон вы можете предпочитать ездить по тихим боковым улочкам или проселочным дорогам, где меньше движения. Но понимайте: зимой их хуже чистят от снега. Так что лучше придерживаться главных дорог, хотя они тоже не идеальны.

Чем дальше от бордюра, тем лучше

Он ограничивает пространство для маневра, к тому же бордюр — именно то место, где снег и лед накапливаются и громоздятся, и непонятно, что там под ними. Резко наскочив на бордюр, можно пробить покрышку или погнуть вилку. А если уж придется падать, то хотя бы не там, где рискуешь приложиться головой о бордюрный камень.

Больше времени на остановку

Требуется больше времени, чтобы безопасно остановиться или просто замедлиться на обледеневшей поверхности. Учитывайте это при приближении к перекрестку и при любых маневрах, где придется сбросить скорость или остановиться. Приходится помнить, что другим людям также потребуется больше времени, чтобы затормозить.

Дисковые тормоза

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Дисковые тормоза справляются с обмерзанием лучше, чем ободные. Выберите свою колею. Если сможете. Порой лед лежит не сплошняком, можно проехать по участкам, свободным от него, хотя иногда приходится лавировать. Ну а уж если все замерзло, тогда читайте далее.

Дисковые тормоза для езды зимой в приоритете Источник: pinterest.com

Езда по льду

Осторожнее с передним тормозом

Как правило, тормозить начинает передний тормоз, а задний завершает. Но только не на льду! Сбрасывать скорость надо мягко, без полной блокировки колес. По прямой на снегу торможение начинается задним тормозом, передний плавно включается потом (переднее колесо при этом продолжает вращаться). А на поворотах, спусках и на ледяной дороге передний тормоз лучше не использовать вовсе. По обледеневшей дороге надо ездить плавно, и лучше всего на фиксе.

Катите плавно

Избегайте резких поворотов, поворачивайте по дуге с большим радиусом, без наклона велосипеда, и ровно крутите педали. Многие опытные катальцы говорят, что на ледяной дороге не стоит ехать на слишком низкой передаче — будет сложнее сохранять плавность педалирования. Безопаснее всего оставаться в седле, а привставать в тех случаях, когда встречается препятствие.

Не паникуйте

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Расслабьте верхнюю часть тела: голову, плечи, шею. Напрягаться и дергаться не надо, от этого одни проблемы. Если вы правильно экипированы, то кататься по снегу и даже льду вполне возможно. Но если на дороге не более-менее ровный лед, а сплошь ледяные бугры, ямы и колдобины... лучше поехать на автобусе.

Зима не страшна. Страшно, если выехал не подготовлен Источник: pinterest.com