Техника езды на велосипеде: как улучшить за 7 дней

Вы — новичок? Вам сюда. Вы — уже опытный велосипедист? Вам тоже сюда! Мы расскажем, как улучшить технику езды на велосипеде вне зависимости от уровня подготовки.

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Курс поможет не только сконцентрироваться на целях, но и придать уверенности + полной удовлетворенности от проделанной работы. Ниже мы предлагаем три курса, которые помогут улучшить физическую форму и совместить тренировку с поездкой на работу, независимо от уровня подготовки.

Тренировки для начинающих

Цель для начинающих должна быть проста. Регулярные поездки на велосипеде повысят уверенность в движениях и помогут сбросить лишние кило, что само по себе является достойной целью. Разумеется, неопытность — одна из основных проблем новичков. Для некоторых езда на велосипеде может доставить некоторые трудности, в особенности на оживленных улицах и в местах с крутыми спусками.

Чтобы преодолеть свою неопытность, необходимо чаще ездить на велосипеде. Ибо практика приводит к совершенству. Ездите на велосипеде хотя бы 3 раза в неделю. Это поможет сформировать привычку. На начальном этапе важна именно регулярность. Отсутствие регулярных тренировок ведет к потере навыков и вряд ли улучшит физическую форму. Мы знаем, что поначалу это очень тяжело. Продержитесь это время и увидите первые результаты, да и привычка начнет давать результаты.

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Не завидуйте опытным гонщикам. При правильном подходе к тренировкам можно сделать достаточно быстрые шаги на пути к достижению необходимого результата. Решение вопроса весьма просто: расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой. Не слушайте тех, кто говорит о необходимости тяжести тренировок, их высокой интенсивности... Результаты придут в свое время, но немного позже.

Ездите регулярно? Отлично! А теперь попробуйте провести следующие 6 месяцев, просто получая удовольствие. Не переживайте, если все еще тяжело крутить педали в гору. Вы же на велосипеде, а это главная цель. Не стоит требовать от себя слишком многого.

Неделя тренировок для начинающих

Тренировки для тех, кто живет за городом

Для тех, кто живет за городом, это отличный способ совместить тренировку с поездкой на работу. Кто сказал, что добираться до работы и обратно не может быть интересным занятием? Такие нагрузки помогут:

поддерживать физическую форму;

чувствовать себя более уверенно и свободно — по сравнению с теми, кто пользуется общественным транспортом или автомобилем.

Доказано, что физические нагрузки повышают стрессоустойчивость и работоспособность. Заманчиво, не так ли?

Неудивительно, что преданные такой идее люди — более выносливы. И даже ветер, дождь и забастовка на железной дороге не могут их остановить. Для большинства людей поездка на работу чаще всего не приносит радости. Но не надо забывать, что езда на велосипеде должна в первую очередь приносить удовольствие.

На работу нужно ехать с улыбкой — это действительно имеет смысл. Кроме того, «полезность» велоспорта возможна при регулярных занятиях, а это способствует в том числе и приобретению выносливости + сжиганию лишнего жира.

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Если используете пульсометр, попытайтесь следить за частотой сердечных сокращений. Примерно 80% расстояния до места работы нужно постараться проехать с нормальным для вас пульсом. Это будет способствовать потере веса и подготовке к преодолению более длинных дистанций. Но нужно постараться! Если есть возможность разнообразить поездку, выбирая более холмистые маршруты, то почему бы и нет. Но если такой возможности нет, попробуйте оживить поездку более быстрой ездой.

План тренировок на неделю для тех, кто живет за городом

Фитнес

Все когда-то были новичками, кто-то жил за городом, а кто-то живет там до сих пор. Но единственное, что можно сказать с полной уверенностью: сейчас мы видим себя в роли велосипедистов. Если поездки на велосипеде стали частью вашей жизни, то добро пожаловать! Без сомнения, основная цель — это движение, которое поможет сжечь калории и поддерживать физическую форму.

Результаты будут заметны в течение 3 месяцев регулярной езды на велосипеде. Если это уже пройденный этап, то следует задуматься о дополнительной нагрузке. Это сохранит интерес и повысит физические показатели: выносливость, силу, что поднимет вас на ступень выше. Чередование высокой и низкой скорости на длинной дистанции легко объединить.

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Такая тренировка представляет собой короткие интенсивные интервалы, чередующиеся с такими же или чуть более продолжительными отрезками с низкой интенсивностью (интервальные тренировки, HIIT). Если же это покажется недостаточно сложным, то можно попробовать проехаться по более холмистому маршруту. Интервалы от 3 до 8 минут быстрой езды должны чередоваться со снижением темпа на 2-3 минуты. Результаты таких тренировок вас обязательно впечатлят.

Фитнес-неделя