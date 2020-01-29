Как не погибнуть, катаясь на велосипеде в туман

Можно кататься на велосипеде и в туман, если правильно готовиться и экипироваться. А правильно готовиться и экипироваться - это как?

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Bike&Me предлагают основные советы, как безопасно ездить в туман на велосипеде. Обезопасьте себя и остальных участников дорожного движения.

1. Скорость пропорционально видимости

Плохо видно, что впереди? Вовсе ничего не видно? Не «выжимайте» свои 40 км/ч. Сбавьте обороты — будете целее. Скорость — пропорционально видимости: чтобы успеть отреагировать на внезапно возникающее препятствие.

2. Спокойствие

Во время тумана лучше воздержаться от опережений и обгонов. Последние особенно опасны, поскольку расстояние для выполнения маневра часто в несколько раз превышает дистанцию ​​видимости.

Во время тумана езжайте спокойно: без опережений, обгонов, резких маневров Источник: pinterest.com

3. Предупреждайте

Если нет больше сил сидеть за еле наступающей на педали черепахой, то обгоняйте. Но: все маневры (перестройки, «вертушки», сброс скорости и т.д.) следует выполнять плавно. И заранее предупреждать о планируемом движении — чтобы другие участники движения заблаговременно заметили.

4. Много света + экипировка

Катаясь на велосипеде в туман, вы должны светиться, как новогодняя елка. На руль — передний свет, на подседельный штырь — стоп-сигнал + «рыжие» светоотражатели (катафоты) на колеса. Есть возможность — красную мигалку наденьте еще и на шлем (или станьте счастливым обладателем одного из шлемов, уже оснащенных стоп-сигналом).

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То же касается и велосипедной экипировки. Она должна быть максимально яркой, сразу бросаться в глаза. Нет денег на велокуртку да бахилы, купите специальный жилет-накидку: в Ашане такой стоит 50-100 гривен. Это дешевле, чем потом «чиниться», лежа на больничной койке.

Яркая экипировка и велосвет — must have (особенно во время езды в тумане / ночью) Источник: pinterest.com

5. Нет ночным поездкам

Если даже днем ситуация на дороге едва видна, про ночь и вовсе говорить нечего.

6. Торможение

Перед препятствием сбрасывайте скорость постепенно. Для этого лучше всего подойдет импульсное торможение, как АБС: нажатие и отпускание ручки тормоза раз в несколько секунд.

7. Велосипедные покрышки

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Туман означает «повышенная влажность». Повышенная влажность — скользкая поверхность. «Завалиться» на такой проще простого. Во избежание падения «обувайте» байк в покрышки «зубастее». Шоссейникам же рекомендуем «не летать», ездить на умеренных скоростях. Спринты — разве что только на прямых участках трассы.

Туман = влажный асфальт: «обувайте» байк в покрышки с протекторами Источник: pinterest.com