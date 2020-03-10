7 способов заниматься спортом экологично

Ходите в магазин с авоськой? Берете кофе из дома? Хотите сделать свою жизнь (особеннос спортивную) еще более экологичной? Вам сюда!

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1. Выбирайте экипировку из переработанных материалов

Спортивные бренды включились в экологичную повестку и начали выпускать экипировку для тренировок из переработанных материалов. Пластиковые и хлопковые изделия превращают в сырье, из которого производят новые вещи. Для создания таких футболок, шорт и кроссовок используют немного природных ресурсов, да и свалок становится меньше благодаря вторичному использованию материалов.

2. Берите многоразовую бутылку с водой (флягу)

Каждую секунду в мире используется 20 000 одноразовых пластиковых бутылок. Почти все они отправляются в мусорку. Сотни гектаров земли и квадратных километров океана ежегодно загрязняются пластиковыми отходами. Печаль.

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Берите с собой на тренировку многоразовую бутылку (флягу) — ее легко наполнять водой дома или по пути во время заезда. Только проследите, чтобы на таре стояла маркировка BPA-free, — это значит, что емкость сделана без использования токсичного вещества бисфенола-А.

Используйте велосипедную флягу — ее легко можно наполнить у любого колодца Источник: pinterest.com

3. Откажитесь от целлофановых бахил

Перед тем, как пройти в раздевалку, вместо одноразовых полиэтиленовых бахил надевайте сменную обувь. Бахилы — это тот же пластик, он тоже вреден для окружающей среды.

4. Используйте натуральную косметику

Уход за кожей лица и тела так же важен, как и занятия спортом. После тренировки хочется ощущать только свежесть и чистоту, особенно если впереди целый день в офисе и рабочие встречи. Для того, чтобы стать еще более экологичным, попробуйте заменить обычную косметику на натуральную.

5. Откажитесь от влажных салфеток

Не всегда хочется идти в душ после тяжелой тренировки — проще обтереться влажными салфетками и потерпеть до дома. Да и руки проще вытереть салфетками, а не мыть, особенно во время тренировки на открытом воздухе.

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Влажные салфетки придумали для удобства, но в итоге они стали проблемой для экологии. В отличие от бумажных изделий каждая влажная салфетка из синтетики разлагается около ста лет. Более экологично (и гигиенично) принять душ или вымыть руки с мылом (или воспользоваться санитайзером), вытерев их обычным полотенцем.

Вместо влажных салфеток выбирайте душ — это быстрее, приятнее и более гигиенично Источник: depositphotos.com

6. Выбирайте экологичные аксессуары

Хотя бумажные салфетки и разлагаются, для их изготовления вырубаются леса и используются водные ресурсы. Замените бумажные полотенца на обычные — это не только экологично, но и выгодно. Берите с собой перекусы в многоразовых тканевых мешочках или плотных пакетах на застежках — их легко мыть и не нужно выбрасывать после использования.

7. Замените покупные батончики

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Энергетические батончики выручают до, во время и после заезда, особенно когда нет времени на полноценный прием пищи. Но покупные батончики упакованы в полиэтиленовую обертку, которая отправляется на свалку. Готовьте перекусы дома самостоятельно (рецепты тут) — получится дешевле, полезнее и без лишнего мусора.

Чек-лист экологичного спорта

Мои тренировочные кроссовки и футболка сделаны из океанического пластика Многоразовая бутылка для воды всегда со мной Никогда не надеваю бахилы Тщательно изучаю состав косметики и выбираю безопасный вариант Никогда не пользуюсь влажными салфетками У меня есть целый набор многоразовых мешочков для еды Перекусываю домашними снеками

Как сделать велоспорт еще более экологичным — кататься на байке с рамой из дерева Источник: pinterest.com