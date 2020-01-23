Как зимой не свалиться с байка и ухаживать за ним: советы велосипедистов Киева

Кататься на байке можно круглый год. Главное — правильно подойти к вопросу. Как ездить на велосипеде зимой — советами делятся киевские велосипедисты.

Снег, гололед — как быть

Установить шипованную резину, держать в колесах низкое давление. Не выполнять резких маневров. Не тормозить на гололедице, лучше не крутить педали — двигаться накатом. Передним тормозом лучше не пользоваться — в некоторых ситуациях можно потерять контроль. Желательно иметь дисковые тормоза — они лучше работают и не портят обода. Седло опустить, так чтобы можно было стоять двумя ногами на земле, сидя на велосипеде. Вы сможете удержаться, если велосипед выйдет из-под контроля. В случае опасности или заноса — выставлять ногу в направлении заноса, а не закладывать велосипед в повороты под острым углом. Можно установить контактные педали, позволяющие фиксировать ногу — правда, для них нужно специальная обувь.

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А вообще, даже опытные велосипедисты советуют: не ездить на велосипеде, если на дороге снег и гололед. Если очень нужно — ехать по тротуарам (хотя их, бывает, чистят хуже, чем дорогу). В любой ситуации — ехать сдержанно, не набирать большую скорость, не совершать крутых маневров.

Антон Kadagazov, дизайнер, веломеханик Источник: avk.org.ua

Что надевать

Вариантов по одежде очень и очень много. Мы попробуем дать максимальное количество советов, однако к которым с ним прислушиваться — личное дело каждого.

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Почти все рекомендуют надевать под низ термобелье и «никакой шерсти или хлопка — они намокают и вследствие быстро вас охлаждают. Так нельзя — простудитесь».

и «никакой шерсти или хлопка — они намокают и вследствие быстро вас охлаждают. Так нельзя — простудитесь». При выборе одежды практически все велосипедисты единогласно твердят: «Здесь главное — не переусердствовать. Надо одеваться значительно легче, чем для ходьбы. Если будет прохладно — можно немного активнее вкрутить, и вы согреетесь. Но если будет жарко — легко заболеть, перегревшись и вспотев или раздевшись», — говорит Антон Kadagazov .

. «Одеваться в такие вещи, которые не облегают крепко, а свободно сидят на теле. Теплый воздух между одеждой, в случае чего, легче «проветрить». Да и нагреться больше нужного так вам не удастся», — утверждает Николай Вогнык .

. «Лучше несколько тонких вещей одежды чем один толстый свитер», — добавляет Дмитрий Петрушин .

. Все почти единогласно советуют надевать мембранную куртку — она ​​защитит от влаги извне и выведет испарения изнутри.

«Лыжная куртка и брюки с вентиляцией — хороший выбор», — говорит Александр Бобейка .

. «Надо одеваться стильно. В моде — мембранные и ветрозащитные ткани, которые вас не запарят + в то же время не дадут замерзнуть», — Николай Вогнык .

. Термобелье, флис, софт-шел, полартек, мембранная куртка (не обязательно все сразу) — это набор активного велосипедиста зимой. Впрочем, если вы едете на небольшие расстояния, то можно обойтись и без спортивной одежды.

Нужно ли говорить о теплой шапке? Кому-то нравится балаклава (подшлемник), кто предпочитает баф (многофункциональный головной убор), ведь он может заменить подшлемник и шарф. Если глаза и лицо для вас важнее, чем стиль — можно надевать лыжные очки.

«Если на куртке есть капюшон и он не надет на голову, то он должен плотно прилегать к затылку. Ибо в раскинутом виде в него будет задувать ветер и создавать вихрь, что будет продувать вашу шею», — объясняет Дмитрий Петрушин.

Руки: велосипедные перчатки. Главное: чем теплее, тем лучше.

Ноги: носки — которые греют, но не пропускают влагу (примеры тут). Гетры, наколенники. «Колени держите в тепле, это одна из самых уязвимых частей вашего тела в зимних поездках», — Николай Вогнык.

Обувь должна быть такой, чтобы ее подошва от влаги не скользила по платформе педали. Обувь должна быть просторной и теплой, не промокать. Можно надевать бахилы.

И еще: темнеет зимой рано, поэтому велосипедный свет и яркая одежда для дороги на вас должна быть всегда!

Как зимой не упасть с велосипеда — «обувайтесь» в шины потолще Источник: pinterest.com

Чего следует избегать

Склонов, подъемов. Мостов и узких улиц. «Мокрой каши», особенно на шоссе. Дыр и ледовых наплывов вдоль дороги.

Также важно:

«Не стоит ездить по дорогам, когда обочина завалена, а на асфальте есть лишь «вытоптанная» колея для авто. Ехать со скоростью потока машин вы не сможете, зато будете мешать. Это спровоцирует водителей осуществлять опасный обгон», — Антон Kadagazov.

Как ухаживать за велосипедом

Главное в зимнем уходе за велосипедом — тормоза, шины и цепи.

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Вода и соль — самые большие враги ходовой части велосипеда! Цепь следует мыть и чистить, а потом смазывать и вытирать сухой тряпкой (кто-то рекомендует после каждой поездки, другие — через каждые 50 км).

Хранить велосипед следует в сухом теплом помещении. Если храните в квартире, перед этим дайте ему 20 минут «акклиматизироваться» в подъезде.

Часто проверять давление в шинах.

Чистить от песка.

Тормоза: проверить, нет ли в туннелях тросов воды, чтобы не замерзла.

И бонус для технически подкованных велосипедистов (от Антона Kadagazova):

Для каретки, рулевой, втулок следует использовать гидрофобное масло («лодочное»).

Гидравлические тормоза на минеральном масле становятся жесткими и «более короткими» — это не проблема, но надо привыкнуть.

Вилка с масляным демпфером также становится жестче, управляемость и комфорт значительно ухудшаются.

Можно залить автомобильное масло LHM + его и в тормоза, и в демпфер вилки — оно на морозе не густеет.

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«Я лично зимой езжу на таком велосипеде, который требует минимум ухода — смазывать цепь, перебирать втулки. Если у вашего велосипеда амортизационная вилка, 20+ передач, крутые тормоза и т.д. — очень сочувствую», — рассказывает по собственному опыту Николай Вогнык.

Еще немного о том, как ухаживать зимой за велосипедом:

Подводя итоги

При гололеде на дорогу выезжать не стоит. Одеваться легче, чем обычно. Регулярно сушить, чистить и смазывать ходовую часть велосипеда.

Много информации? Просто садитесь и крутите педали — дорога сама подскажет, что, куда и как!

Редакция Bike&Me вместе с Ассоциацией велосипедистов Киева желает всем легкой езды и благодарит за помощь в подготовке материала: