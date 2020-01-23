Как зимой не свалиться с байка и ухаживать за ним: советы велосипедистов Киева

Кататься на байке можно круглый год. Главное — правильно подойти к вопросу. Как ездить на велосипеде зимой — советами делятся киевские велосипедисты.
Снег, гололед — как быть
- Установить шипованную резину, держать в колесах низкое давление.
- Не выполнять резких маневров.
- Не тормозить на гололедице, лучше не крутить педали — двигаться накатом.
- Передним тормозом лучше не пользоваться — в некоторых ситуациях можно потерять контроль.
- Желательно иметь дисковые тормоза — они лучше работают и не портят обода.
- Седло опустить, так чтобы можно было стоять двумя ногами на земле, сидя на велосипеде. Вы сможете удержаться, если велосипед выйдет из-под контроля.
- В случае опасности или заноса — выставлять ногу в направлении заноса, а не закладывать велосипед в повороты под острым углом.
- Можно установить контактные педали, позволяющие фиксировать ногу — правда, для них нужно специальная обувь.
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А вообще, даже опытные велосипедисты советуют: не ездить на велосипеде, если на дороге снег и гололед. Если очень нужно — ехать по тротуарам (хотя их, бывает, чистят хуже, чем дорогу). В любой ситуации — ехать сдержанно, не набирать большую скорость, не совершать крутых маневров.
Антон Kadagazov, дизайнер, веломеханик Источник: avk.org.ua
Антон Kadagazov, дизайнер, веломеханик
Источник: avk.org.ua
Что надевать
Вариантов по одежде очень и очень много. Мы попробуем дать максимальное количество советов, однако к которым с ним прислушиваться — личное дело каждого.
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- Почти все рекомендуют надевать под низ термобелье и «никакой шерсти или хлопка — они намокают и вследствие быстро вас охлаждают. Так нельзя — простудитесь».
- При выборе одежды практически все велосипедисты единогласно твердят: «Здесь главное — не переусердствовать. Надо одеваться значительно легче, чем для ходьбы. Если будет прохладно — можно немного активнее вкрутить, и вы согреетесь. Но если будет жарко — легко заболеть, перегревшись и вспотев или раздевшись», — говорит Антон Kadagazov.
- «Одеваться в такие вещи, которые не облегают крепко, а свободно сидят на теле. Теплый воздух между одеждой, в случае чего, легче «проветрить». Да и нагреться больше нужного так вам не удастся», — утверждает Николай Вогнык.
- «Лучше несколько тонких вещей одежды чем один толстый свитер», — добавляет Дмитрий Петрушин.
- Все почти единогласно советуют надевать мембранную куртку — она защитит от влаги извне и выведет испарения изнутри.
- «Лыжная куртка и брюки с вентиляцией — хороший выбор», — говорит Александр Бобейка.
- «Надо одеваться стильно. В моде — мембранные и ветрозащитные ткани, которые вас не запарят + в то же время не дадут замерзнуть», — Николай Вогнык.
- Термобелье, флис, софт-шел, полартек, мембранная куртка (не обязательно все сразу) — это набор активного велосипедиста зимой. Впрочем, если вы едете на небольшие расстояния, то можно обойтись и без спортивной одежды.
- Нужно ли говорить о теплой шапке? Кому-то нравится балаклава (подшлемник), кто предпочитает баф (многофункциональный головной убор), ведь он может заменить подшлемник и шарф. Если глаза и лицо для вас важнее, чем стиль — можно надевать лыжные очки.
- «Если на куртке есть капюшон и он не надет на голову, то он должен плотно прилегать к затылку. Ибо в раскинутом виде в него будет задувать ветер и создавать вихрь, что будет продувать вашу шею», — объясняет Дмитрий Петрушин.
Руки: велосипедные перчатки. Главное: чем теплее, тем лучше.
Ноги: носки — которые греют, но не пропускают влагу (примеры тут). Гетры, наколенники. «Колени держите в тепле, это одна из самых уязвимых частей вашего тела в зимних поездках», — Николай Вогнык.
Обувь должна быть такой, чтобы ее подошва от влаги не скользила по платформе педали. Обувь должна быть просторной и теплой, не промокать. Можно надевать бахилы.
И еще: темнеет зимой рано, поэтому велосипедный свет и яркая одежда для дороги на вас должна быть всегда!
Как зимой не упасть с велосипеда — «обувайтесь» в шины потолще Источник: pinterest.com
Как зимой не упасть с велосипеда — «обувайтесь» в шины потолще
Источник: pinterest.com
Чего следует избегать
- Склонов, подъемов.
- Мостов и узких улиц.
- «Мокрой каши», особенно на шоссе.
- Дыр и ледовых наплывов вдоль дороги.
Также важно:
«Не стоит ездить по дорогам, когда обочина завалена, а на асфальте есть лишь «вытоптанная» колея для авто. Ехать со скоростью потока машин вы не сможете, зато будете мешать. Это спровоцирует водителей осуществлять опасный обгон», — Антон Kadagazov.
Как ухаживать за велосипедом
Главное в зимнем уходе за велосипедом — тормоза, шины и цепи.
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- Вода и соль — самые большие враги ходовой части велосипеда! Цепь следует мыть и чистить, а потом смазывать и вытирать сухой тряпкой (кто-то рекомендует после каждой поездки, другие — через каждые 50 км).
- Хранить велосипед следует в сухом теплом помещении. Если храните в квартире, перед этим дайте ему 20 минут «акклиматизироваться» в подъезде.
- Часто проверять давление в шинах.
- Чистить от песка.
- Тормоза: проверить, нет ли в туннелях тросов воды, чтобы не замерзла.
И бонус для технически подкованных велосипедистов (от Антона Kadagazova):
- Для каретки, рулевой, втулок следует использовать гидрофобное масло («лодочное»).
- Гидравлические тормоза на минеральном масле становятся жесткими и «более короткими» — это не проблема, но надо привыкнуть.
- Вилка с масляным демпфером также становится жестче, управляемость и комфорт значительно ухудшаются.
- Можно залить автомобильное масло LHM + его и в тормоза, и в демпфер вилки — оно на морозе не густеет.
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«Я лично зимой езжу на таком велосипеде, который требует минимум ухода — смазывать цепь, перебирать втулки. Если у вашего велосипеда амортизационная вилка, 20+ передач, крутые тормоза и т.д. — очень сочувствую», — рассказывает по собственному опыту Николай Вогнык.
Еще немного о том, как ухаживать зимой за велосипедом:
Подводя итоги
- При гололеде на дорогу выезжать не стоит.
- Одеваться легче, чем обычно.
- Регулярно сушить, чистить и смазывать ходовую часть велосипеда.
Много информации? Просто садитесь и крутите педали — дорога сама подскажет, что, куда и как!
Редакция Bike&Me вместе с Ассоциацией велосипедистов Киева желает всем легкой езды и благодарит за помощь в подготовке материала:
- Александру Бобейке;
- Николаю Вогныку;
- Ивану Дехтярю;
- Влодку Зотову;
- Олегу Лементареву;
- Дмитрию Петрушину;
- Антону «Kadagazov» Шевченко.
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