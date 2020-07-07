Спасибо, Covid-19: как самоизоляция изменила отношение к велосипеду

Вещают представительницы прекрасного пола: 5 замечательных велосипедисток, чьи мнения так похожи на наши.

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Кэти Фогель, редактор британского Bicycling.com

Велосипед для меня всегда был способом сохранять здравомыслие, а не для тренировок и гонок. Таким он и остался, особенно сейчас, в это тревожное время. Признаюсь: иногда принимаю участие в гонках. Но когда этой весной (2020) их отменили, пришло некоторое облегчение. Да и деньжат данная новость помогла сэкономить. Теперь имею больше времени для катания и поддержания психологического здоровья. И, как бы не звучало, за это я благодарна коронавирусу.

Кстати, Кэти побывала в нашей самой горячей рубрике, фото тут.

«Велосипед для меня всегда был способом сохранять здравомыслие», — Кэти Фогель Источник: instagram.com

Молли Риттербек, SMM-редактор, фитнес-тренер и health-эксперт

Велосипед всегда для меня был свободой, способом забыть про ежедневные брифинги, новости, обязанности и заботы.

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Это свобода от страха и неуверенности, ежедневно омрачающая мои мысли. Это свобода в безопасном движении моего тела. Это дает мне утешение от стресса и тревоги, которые проникают в меня каждый день. Конечно, я скучаю по катанию со своими друзьями и продолжению эпических приключений в течение всего дня. На самом деле, до COVID-19 я почти никогда не ездила одна. Но и сейчас искренне благодарна байку — за свободу. И я пользуюсь им любым способом, каким могу.

Лучшие фото Молли из самой горячей рубрики Bike&Me — смотрите тут.

«Велосипед — моя свобода», — Молли Риттербек Источник: instagram.com

Кэти Комптон, профессиональная велогонщица (циклокросс)

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Я особо не ощущаю отпечатка самоизоляции на своем катании, так как и до этого обычно ездила одна. Загружаю подкасты и открываю для себя новые маршруты, тренирую скорость… В общем, не скучаю. Мне никогда не нужна была компания, чтобы кататься, мотивировать себя. Единственное, по чем скучаю, — субботние групповые выезды, социальная часть нашей компашки, но эти вынужденные меры временны + это заставляет ценить данные выезды еще больше.

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«Я особо не ощущаю отпечатка самоизоляции», — Кэти Комптон Источник: instagram.com

Ребекка Левандовски, доктор философии (Департамент здравоохранения и социальных служб)

Раньше я всегда тщательно планировала лето: покупала билет на гонку, брала отпуск, «бронировала» места в самолете… Велосипед служил мне как транспорт для езды с и на работу, а также был средством для передвижения во время путешествий, веселья и приключений. Теперь же, когда работаем «на удаленке», понимание байка несколько изменилось.

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Теперь это уже не машина для соревнований. У меня нет гонок, которых жду с нетерпением. Нет причин оставаться в форме. Теперь этим занимаюсь только потому, что это весело. И если я не испытываю желания кататься, у меня нет причин убеждать себя садиться и крутить педали в ненастную погоду, потому что я должна «придерживаться своих тренировок». Это просто «сосуд» для веселья и снятия стресса, и никакого давления нет, что чертовски замечательно.

«Теперь велосипед — уже не машина для соревнований», — Ребекка Левандовски Источник: instagram.com

Элисон Тетрик, бывшая звезда шоссе, ныне катается на гравийнике

Велоспорт — мое самовыражение, медитация, освобождение. Я узнаю что-то стоящее о себе во время каждой поездки. Это терапия на двух колесах, она стимулирует творчество и зажигает воображение. Пандемия и самоизоляция научили меня больше, чем что-либо другое. Они показали мне, что вдохновляет меня и что я ценю больше всего. Это не о событиях, тренировках или лишних вещах. Это связь, здоровье, любовь и возможность делиться этими вещами с другими.

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Мне повезло, что все еще могу кататься на велосипеде на улице и найти связь между собой и природой. Для безопасности я ограничиваю длительные поездки, чтобы оставаться ближе к дому. Я скучаю по своим долгим групповым приключенческим поездкам с пекарней и пивоварней. Мне не хватает объятий и сообщества велосипедистов, но я все еще чувствую связь с ними, пока катаюсь на велосипеде. Мы связаны гораздо большим, чем групповые поездки и гонки. Мы все еще вместе на двух колесах.

Велосипед становится универсальным голосом родственных духов, делающих все возможное, как единое целое, для большего блага.

Лучшие фото Элисон — смотрите тут:

«Велоспорт — мое самовыражение, медитация, освобождение», — Элисон Тетрик Источник: instagram.com