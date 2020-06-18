Будьте на позитиве, даже когда ударили лицом в грязь: 10 советов чемпионки мира по mtb

Велосипедистка-рекордсменка Полин Ферран-Прево рассказала, как не вешать нос и не терять уверенность в себе, если у вас спортивная травма и вы жестко облажались на Олимпийских играх.

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Когда речь идет о выдающихся велосипедистах, нельзя не вспомнить 28-летнюю француженку Полин Ферран-Прево. Она — единственная в истории спортсменка, выигравшая золото чемпионатов мира по велокроссу, кросс-кантри и шоссейным велогонкам в течение 12 месяцев. Ферран-Прево мгновенно сделала себе имя в велоспорте, став одной из самых известных универсальных гонщиц в 23 года.

В течение последующих лет были и поражения, и победы, а в 2019 году хронические боли в ногах угрожали навсегда сорвать карьеру Полин: врачи поставили диагноз «эндофиброз подвздошной артерии».

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Несмотря на две операции, девушка выиграла два разных чемпионата мира в 2019 году, среди которых — золото в соревнованиях по кросс-кантри UCI Mountain Bike. Этот триумф, в который никто не верил, вошел в историю велоспорта как один из величайших.

«Выиграть не всегда просто. Я думаю, в жизни гораздо больше плохих дней, чем хороших. Надо просто упорно продолжать», — говорит Полин.

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Полин Ферран-Прево. За год выиграла золото по велокроссу, кросс-кантри и на шоссе Источник: Red Bull

Ролик с лучшими моментами выступлений и побед Полин Ферран-Прево:

1. Будьте терпеливы и сосредоточьтесь на цели

Операция Полин в январе 2020 была запланирована заранее, поэтому у спортсменки было достаточно времени, чтобы подготовиться. Но это не сделало ее период вне велосипеда проще. Полин объясняет: «Основной фактор, чтобы оставаться сосредоточенной на своей цели, — это разработать четкий план и придерживаться его».

«Я знала, что не смогу тренироваться некоторое время, но и понимала, что после операции буду чувствовать себя лучше, чем в прошлом году после первого визита «на столе у хирурга», — говорит девушка. — Когда мы узнали, что эндофиброз вернулся, я быстро посоветовалась со своим врачом, и мы продумали стратегию, как с этим бороться. Благодаря этому могла спланировать свое восстановление. Самым трудным было придерживаться плана и быть терпеливой, а это не совсем обо мне. Восстановление — как гонки: ты помнишь о своей цели и работаешь над ней».

2. Возвращение

После операции Ферран-Прево оказалась в лучшем состоянии, чем рассчитывали врачи, и быстро поправилась. «В этот раз я была в лучшей форме, поэтому скорее вернулась в седло. Данные показывали, что достигла такой же формы, как и в конце 2019, — говорит Полин. — Я знала, что смогу подготовиться к своей основной цели — Олимпиаде».

3. Делайте все постепенно: шаг за шагом

Естественно, операция влияет на график тренировок. Это, конечно, огорчает, но важно обеспечить надлежащее восстановление. Четыре недели Полин было запрещено ездить на велосипеде, и она знала, что надо окончательно выздороветь, чтобы не нанести себе еще больший вред.

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«Мне пришлось начинать очень медленно после операции, поскольку артерия должна зажить, — вспоминает француженка. — Я не могла заниматься спортом в течение четырех недель, но знала, что возвращение будет легче, чем в прошлом году, поэтому ежедневно следила за тем, как себя чувствую».

«Делайте все постепенно: шаг за шагом», — Полин Ферран-Прево Источник: Red Bull

4. Ищите позитив в не самых лучших моментах

Для всех спортсменов новость о том, что Олимпиада в Токио 2020 перенесена на 2021, стала очень грустной, но не для Полин.

«С момента переноса Олимпийских игр я должна признать, что чувствую облегчение, — говорит атлетка. — Спортсмены во Франции и Испании весну провели дома и не имеют возможности тренироваться. Я понимаю, что это необходимо с точки зрения здоровья, но по-спортивному — в этих условиях сложно обеспечить справедливость между атлетами из разных стран. И я в том числе теряла время, в течение которого должна была усиленно тренироваться. И когда услышала, что Олимпиада переносится, почувствовала значительное облегчение».

5. Ожидайте неожиданного

Нынешнее восстановление Полин — не единственная неожиданная проблема на ее пути. Один из самых запоминающихся эпизодов случился на этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Соле в 2019 году, когда на финальном круге ее неожиданно начала догонять Йоланда Нефф (лучшие фото Йоланды тут), из-за чего Полин была вынуждена быстро ускориться, вкладывая все силы. Умение реагировать на неожиданности является жизненно важным для любого спортсмена.

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«Я знаю, что-то может пойти не так даже за несколько метров до финиша, — говорит Ферран-Прево. — Поэтому никогда не недооцениваю своих соперников в гонках. Единственное, что могу контролировать, — это то, насколько я выкладываюсь на своем велосипеде, сколько усилий прикладываю, чтобы показать лучший результат. Есть цитата римского императора Марка Аврелия: «Пусть у меня будут силы принять то, что нельзя изменить. Пусть у меня будет смелость изменить то, что можно изменить. И пусть у меня будет мудрость отличить одно от другого». Так я пытаюсь бороться с неожиданностями».

«Ожидайте неожиданного», — Полин Ферран-Прево Источник: Red Bull

6. Используйте неудачи как мотивацию

Один из основных рисков для гонщиков mtb — риск падений. Именно это произошло с Ферран-Прево в 2019 году на чемпионате мира по mtb в Мон Сент-Анн. Хотя ей и пришлось «съесть немного земли», она потом смогла наверстать упущенные моменты и завоевала золото. Полин объясняет, что главное — это все воспринять и использовать как мотивацию.

«Эти гонки были точным отражением всего года: тяжелый старт и яркая концовка, — вспоминает Полин. — После падения я вернулась на велосипед, держа в голове мысль: «Что ж, посмотрим, что смогу сделать с этим». Так же, как и в случае с моей операцией, я приняла, что это будет трудно, но все равно я должна сделать все и обогнать спортсменов, оказавшихся передо мной».

7. Ищите ресурсы внутри себя, чтобы идти дальше

Болельщики хорошо запомнили эффектное возвращение Ферран-Прево в 2019 году, которое ознаменовалось золотом чемпионата мира по кросс-кантри. Но мало кто знает, что Полин просчиталась во время гонки и, выкладываясь на полную перед финишной линией, вдруг обнаружила, что должна проехать еще один круг. Как это повлияло на ее результаты? Это ей придало еще больше решительности.

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«Было удивительное и сильное чувство пересечь финишную линию в статусе новой чемпионки мира по кросс-кантри, — рассказывает француженка. — Это была награда за все тяжелые времена, которые пришлось пережить. Я знала, что самое сложное осталось позади, поэтому просто не могла сбавить темп. В такие моменты ты находишь в себе ресурсы, необходимые для достижения своей цели».

«Ищите ресурсы внутри себя, чтобы идти дальше», — Полин Ферран-Прево Источник: Red Bull

8. Задайте свои собственные параметры успеха

Конечно, неприятности происходили не только на велосипеде. В детстве мать Полин считала, что велоспорт — «не девичье дело», поэтому записала ее на фигурное катание. К счастью, Ферран-Прево тогда не сдалась.

«Я объяснила маме, что терпеть не могу, когда меня судят, — рассказывает Полина. — Фигурное катание вызвало у меня сильное чувство несправедливости. Поэтому я так люблю велосипед: если ты сильный, то победишь. Твои результаты не зависят от чужих суждений. А поскольку и мама, и отец ездят на велосипедах, после первого неудачного выступления в фигурном катании мне было несложно убедить их вернуть меня к велоспорту».

9. Цените момент здесь и сейчас

У Ферран-Прево на шее есть татуировка «Жизнь — это шутка». История, стоящая за ней, — драйв карьеры девушки в течение последних нескольких лет.

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«Это такая мантра, которую я сказала себе в конце 2018 года, — говорит Полин. — Я была очень окрыленная тремя чемпионскими титулами в 2015 году, а затем чувствовала себя подавленной после неудачного результата на Олимпийских играх в Рио. Татуировка — это способ помнить, что не стоит воспринимать себя слишком серьезно, ведь жизнь может играть с тобой самыми неожиданными способами. Ты просто должен ценить моменты, которые проживаешь, концентрироваться на каждом из них».

10. Верьте в свои способности

Жизнь спортсмена-профессионала является неопределенной, как минимум, через пропущенный рейс или утерянный багаж. Что заставляет Полин Ферран-Прево не теряться, когда случается что-то неожиданное? Вера в себя.

«После Рио понимаю: может произойти, что угодно, — говорит она. — Но, как показал сезон 2019 года, я могу доверять себе в любой ситуации. Я уверена, что всегда смогу справиться».

«Верьте в свои способности», — Полин Ферран-Прево Источник: Red Bull

Полное интервью Полин Ферран-Прево для Red Bull — в следующем ролике: