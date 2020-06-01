Endurance talks: интервью с организатором велопробегов, ветераном АТО и рекордсменом Украины

Главный герой — Константин Самчук. Константин — не только велосипедист, но и опытный путешественник, альпинист, марафонец, ультрамарафонец и человек, чье имя вписано в Книгу рекордов Украины.

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Endurance talks

Endurance talks — совместный проект Bike&Me и киевского клуба триатлетов Kyiv Cycling Squad, в рамках которого берем интервью у украинских спортсменов, честно разговариваем о спорте, сильных и слабых сторонах последнего, подводных камнях, ищем отличия между украинским и европейским спортом + многое другое.

Команда BIke&Me и Kyiv Cycling Squad Источник: instagram.com

Endurance talks. Константин Самчук

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Главный герой третьего эпизода endurance talks — Константин Самчук. Нам повезло пообщаться с Константином про велозабег «Чумацький шлях», про велопутешествия по Европе и США, про восхождения на семитысячники, в целом про «endurance» как образ жизни, а также про планы на будущее.

Все ответы, интересные факты и прочее — в третьем эпизоде endurance talks. Смотрим, не забываем про лайки, подписку, share в социальных сетях.

Предыдущие выпуски endurance talks

Победительница Украинской трейловой лиги (UTL) сезона 2019 — Оксана Огиевич: рассказывает про украинские и европейские трейлы, ультратрейлы, бег в удовольствие, тренировочный процесс. Смотрим:

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Один из самых успешных украинских триатлетов (если не самый успешный) — Михаил Бойко: рассказывает про экстремальные триатлоны серии XTRI, пройденный полный Ironman в режиме «easy», как преодолеть страх открытой воды, не выгореть, проходя 30 стартов в год и некоторые «тренировочные» секреты. Смотрите: