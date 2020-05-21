Каждая травма — вызов, который закаляет: Яна Беломоина о психологическом восстановлении после падений и переломов

«Я поняла одно: или иду дальше, или схожу с этой дороги. Ибо одна из главных проблем у женщин в mtb — страх», — Яна Беломоина.

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Последние несколько лет нельзя назвать легкими в карьере Яны Беломоины: за два года ей сделали три операции, из-за травм велосипедистке пришлось пропускать важные гонки, а процесс восстановления никак не удавалось довести до конца.

Черная полоса, как называет этот период сама Яна, началась после успешного 2017: украинка выиграла общий зачет Кубка мира, поднявшись на подиум на всех стартах в течение сезона, а также завоевала золото чемпионата Европы. Яна Беломоина ехала на чемпионат мира в статусе одной из фавориток, и именно тогда случилась первая травма: падение, сотрясение мозга… Украинке пришлось сойти с дистанции.

Яна Беломоина — победительница в общем зачете Кубка мира 2017 Источник: instagram.com

Как проходило восстановление, о страхе падений, а также о психологической готовности соревноваться на высшем уровне — сегодня про все это Яна рассказывает на страницах Bike&Me.

Далее — речь от первого лица, от имени Яны.

Я провела очень успешный сезон 2017 года, после чего началась черная полоса в спортивной карьере. Сначала было падение на чемпионате мира, которое обернулось сотрясением мозга. А по возвращении в Украину я еще раз упала. Хотя, падение было легким, но после него таки не могла подняться на ноги. Как оказалось, сломала бедро.

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Врачи говорили, что не смогу ездить на велосипеде полгода, но я не хотела им верить. Буквально еще вчера мои ноги были самыми быстрыми в мире, а сегодня мне говорят, что не смогу сесть на байк в течение шести месяцев. А еще в словах медиков была большая неуверенность, смогу ли вообще вернуться на прежний уровень.

Впереди меня ждал длительный процесс восстановления: пришлось пропустить зимнюю подготовку, однако самое сложное оставалось впереди.

«После успешного сезона 2017 у меня началась черная полоса», — Яна Беломоина Источник: instagram.com

Период восстановления после перелома бедра оказался очень сложным и мучительным, долгое время я ходила на костылях. Но стремление вернуться на старт было настолько большим, что несмотря на костыли, я ходила в тренажерный зал, бассейн и крутила педали на велотренажере.

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Вернуться к реальным тренировкам и гонкам было еще сложнее. Я пропустила зимнюю подготовку, которая является основой на весь сезон, потеряла тонус мышц и силу в одной ноге. А чуть позже начались проблемы со спиной, коленями, ибо все в теле связано между собой. И особенно это ощущается при увеличении нагрузки.

«Восстановление было сложным и мучительным. Но я не сдавалась», — Яна Беломоина Источник: instagram.com

Я пропустила первый этап Кубка мира в 2018 году, а во время следующей гонки уже была на стартовой линии. Возвращение получилось впечатляющим: второе место на этапе в немецком Альбштадте.

Хотя не вернула силу и тонус мышц в прежнее состояние, но база, которая была заложена в течение многих лет, позволила быстро влиться в гонки в 2018 году. И даже больше: этой базы хватало, чтобы подниматься на пьедесталы этапов Кубка мира.

Впрочем, тогда же возник большой психологический барьер: я боялась выступать на полную, мне приходилось психологически бороться с собственными страхами.

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У меня возник страх падений, ведь боль я чувствовала весь год, пока не вытащили пластину из бедра. У меня постоянно возникали мысли в голове: «А что будет, если я снова упаду?», «Что будет, ведь рискую и катаюсь, хотя врачи говорили полгода не возвращаться к активным тренировкам?». Я гнала прочь эти вопросы, пыталась думать только о хорошем, но плохие мысли время от времени возвращались. В тот период мне помогли родные и друзья, которые верили в меня. Мой муж Максим всегда был рядом, не позволял сомневаться в себе, и эта поддержка возвращала веру и прогоняла страх.

«Побороть страх мне помогли друзья и родные», — Яна Беломоина Источник: instagram.com

Полностью побороть страх оказалось еще более сложной задачей. Однако по-другому на высшем уровне соревноваться невозможно. И уж тем более в велоспорте.

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Я поняла одно: или иду дальше, или схожу с этой дороги. Нелегких периодов и травм впереди еще может быть много, самое важное — уметь справляться с ними. Каждая травма — это вызов, который закаляет тебя. Одна из основных проблем у женщин — страх. В mtb это особенно ощутимо, учитывая специфику спорта — это технический и опасный вид. Поэтому единственный выход, который существует, — работать над навыками и прогонять страх.

«Или иду дальше, или схожу с этой дороги», — Яна Беломоина Источник: instagram.com

Вскоре после первой травмы я потерпела еще одну, однако психологическое давление уже было значительно меньше. В том же сезоне снова упала на гонке, сломала руку, и пришлось ставить пластину в кость. Но я точно скажу, что психологически было уже гораздо легче справиться этим.

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В 2019 году я вернулась на подиум чемпионата Европы, где выиграла серебро, а также дважды финишировала на подиуме этапов Кубка мира. И хотя пришлось еще раз пропустить чемпионат мира (в последнем стартовала на мировом первенстве еще в 2016 году), я не сойду с пути с незавершенными целями.

Сезон 2020 начат в Испании, однако после двух первых стартов все последующие запланированные гонки отложили: рестарт сезона состоится только в начале сентября. На один год перенесли также Олимпиаду в Токио. Ничего страшного: я продолжаю подготовку и поддерживаю свою физическую форму: как — подробности тут.

«Я не сойду с пути с незавершенными целями», — Яна Беломоина Источник: instagram.com