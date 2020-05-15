Чтобы гладко и красиво: зачем велосипедисты бреют ноги

Бытует миф: велосипедисты и триатлеты с небритыми ногами — ненастоящие. Резон заниматься этим, казалось бы, не мужским делом, есть. Собрали для вас 4 настоящие причины, почему велосипедисты и триатлеты бреют ноги.

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1. Это улучшает аэродинамику

Первые экспериментально полученные доказательства того, что бритые ноги дают преимущество на заездах, появились в 1987 году. Журнал Bicycling напечатал, что гладкие ноги уменьшают сопротивление и дают выигрыш в 5 секунд на каждый час езды со скоростью 37 км/ч. Эти результаты были получены пионерами в изучении аэродинамики в довольно скромных условиях — на искусственной ноге с искусственными волосами на ней.

Утверждение журнала Bicycling дискутировалось до тех пор, пока звонко не отозвалось исследование пресловутых Specialized Bicycle Components. В 2014 году у последних появилась собственная аэродинамическая труба для испытаний экипировки. Первый тест состоялся фактически случайно. Триатлет Джесси Томас, принимавший участие в тестировании формы для велосипедистов, забыл побрить ноги перед первым заездом, но сделал это ко второму.

Так появилось два результата в двух разных условиях. Оказалось, что с бритыми ногами сопротивление было на 7% ниже, что позволило тратить на 15 Вт меньше энергии на той же скорости. Это дало преимущество в 79 секунд на 40-километровом заезде.

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Для чистоты эксперимента в трубе испытали еще пять велогонщиков с небритыми и гладкими ногами. С бритыми ногами каждому удалось сэкономить от 50 до 82 секунд на дистанции в 40 км. Так что гладкие ноги имеют большое значение для профессиональных велогонщиков, которые сражаются за каждую секунду на трассе. Мы — не исключение.

Бритые ноги = лучше аэродинамика Источник: pinterest.com

2. Облегчает лечение

Спортсмены в целом и велосипедисты в частности получают травмы. Вывихи, ушибы, ссадины — все это намного проще лечить, если поверхность тела не покрыта волосами. Если рана кровоточит, бороться с ней намного проще и эффективнее на гладкой коже. Конечно, волосы на ране сами по себе не приведут к заражению, но все прочистить и продезинфицировать намного удобнее без помех, да и отлепить / поменять повязку будет проще на гладкой коже.

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Тот же вопрос удобства с массажем. Волосы при воздействии на кожу тянутся, что неприятно. Волосяной покров также может препятствовать полному проникновению массажных средств, вроде масел или крема. Для профессионалов ежедневный массаж — часть подготовки к соревнованиям, и его действительно намного проще и приятнее получать с гладкой кожей.

Раны легче залечивать на ногах, когда последние бриты Источник: depositphotos.com

3. Дань традиции

Все велогонщики-профессионалы это делают, все бреют ноги. Это стало частью образа настоящего велосипедиста и триатлета, а первое бритье — обрядом инициации и финальным штрихом подготовки к настоящему заезду.

Американские велосипедисты Джереми Хорган-Кобельский и Кристофер Ли Хорен говорят о бритье ног, как о знаке принадлежности велосипедиста к касте спортсменов, как о пути вхождения в этот круг. Если вы обрили ноги — вы в клубе и на шаг ближе к спортивной элите.

Судя по старым фотоснимкам с Олимпиад и крупных велозаездов, профессиональные велосипедисты брили ноги уже век назад. Например, участники заездов Тур Де Франс 1920 и 1949 годов — все с гладкими ногами.

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Сейчас внимание привлекают скорее те велосипедисты, которые ноги не бреют. К примеру, в 2016 году уже почти легендарный Петер Саган (кстати, как он тренируется во время карантина — смотрите тут) вышел на соревнования в начале сезона с небритыми ногами. И это тут же привлекло внимание других участников и СМИ. Часть коллег поддержала его, а некоторые осудили за неопрятность.

Другой американский велогонщик Алекс Ховс тогда сказал: «Стану чемпионом мира — больше никогда не буду брить ноги». Видимо, этот обязательный атрибут некоторым спортсменам набил оскомину.

Петер Саган и его небритые ноги

4. Это эстетика

Наверняка найдутся противники этого мнения, но мускулистые ноги спортсмена выглядят лучше без волос, просто потому что рельеф мышц так лучше заметен. Так что в стандартной велоэкипировке (велосипедки до колен) мужчины смотрятся намного привлекательнее с гладкими ногами.

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Со стороны велосипедистов звучали мнения, что эстетика и наслаждение видом собственных прорисовывающихся при усилиях мышц придает сил. Так говорил уже упомянутый Кристофер Хорен, профессиональный шоссейный велогонщик из США. Он отмечал, что гладкие ноги создают ощущение более высокой скорости на трассе. Возможно, это нейромышечная связь: проще представлять работу мышц своего тела, когда их видно, и тогда эта работа становится чуть эффективнее.

Бритые ноги = красота и эстетика Источник: pinterest.com