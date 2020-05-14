Может ли музыка сделать быстрее велосипедиста: эксперимент экспертов Global Cycling Network

Любимая или просто ритмичная музыка всегда приятна, особенно во время затяжной езды в одиночестве на велосипеде. Но поможет ли она «прибавить в скорости»? Или наоборот: унылый трек сделает вас медленнее?
- А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?
Научное исследование №1
Проводила команда Water House из Университета Ливерпуля. Эксперты ускоряли и замедляли музыку на 10% и изучали влияние на велосипедиста при не максимальных нагрузках. И оказалось, что под более быстрые треки райдеры выдавали большую мощность на более высоком каденсе, а также уезжали дальше за определенный промежуток времени. А под медленную музыку все было наоборот.
«Но нас не интересуют нагрузки ниже максимальных», — заявили ребята из Global Cycling Network, приехали на одну из своих тестовых трасс, и начали одного из редакторов под разную музыку «загонять в пятую зону». И чем все закончилось?
Более быстрые треки помогают ехать быстрее и дальше (исследование) Источник: pinterest.com
Более быстрые треки помогают ехать быстрее и дальше (исследование)
Источник: pinterest.com
Ход эксперимента
- 3 заезда по 7 минут «на максималках»;
- заезд 1: в тишине;
- заезд 2: под медленную музыку;
- заезд 3: под быструю ритмичную музыку.
Читай также: Как правильно слушать музыку во время езды на велосипеде
Важно: безопасность. Прослушивание музыки во время езды на велосипеде — очень спорная тема. Многие считают это небезопасным, так как снижается ваша возможность слышать окружающий трафик на улице. И хотя нет закона, запрещающего наслаждаться любимыми треками во время катания на велосипеде, многие предпочитают ездить с одним наушником — в ухе с той стороны, где нет трафика.
- Для данного теста британцы (да, Global Cycling Network — Великобритания, Англия, если точнее) гонялись-таки в двух наушниках.
Тест проводили «вслепую»: с отстегнутым велокомпьютером, в результате чего подопытный не видел и не знал своих пульса, темпа, мощности, скорости, градиента, ничего. Его впечатления:
1. Без музыки
«Это было так одиноко. Даже таймера не было перед глазами. Не помню, когда последний раз у меня было такое. Очень странное ощущение. А еще все болит», — говорит респондент.
2. Под медленную музыку
«Прослушивание этой музыки отвлекало. Потому что она подавляющая, что ли… Даже дышалось под нее медленно. Но, тем не менее, казалось: еду быстрее, что, снова-таки, довольно странно. Все болело, но немного по-другому. А еще было тяжело поднажать», — делится впечатлениями подопытный.
3. Под быструю ритмичную музыку
«Я определенно сильнее выкладывался. Одна из тех вещей, которая дает чувство непобедимости».
Результаты
Подводя итоги
«Крайне тяжело было ехать и в целом концентрироваться под медленную музыку. Постоянно ловил себя на том, что слушаю, что там играет в ушах — вместо того, чтобы выкладываться. Поэтому она меня немного и замедлила.
А вот по поводу быстрой музыки совсем не удивлен. Много лет слушаю ее перед началом гонки, во время разминок или на тренировках. Я точно знаю, что это мотивирует меня сосредоточиться на тех усилиях, которые предстоит продемонстрировать», — редактор Global Cycling Network.
Тестировать одного человека на трех заездах — точно недостаточно для того, чтобы прийти к какому-то адекватному заключению. Для этого нужно провести тестирование многих людей на многих заездах, и желательно еще в разные дни.
Читай также: Как прослушивание музыки может улучшить ваш спортивный результат
Но факт неоспоримый: музыка действительно может помочь выкладываться сильнее на байке. Что это значит для вас — можете рассматривать ее как дополнительный мотиватор. Если чувствуете неуверенность во время езды по городу, слушайте ее перед тренировкой. А еще можете составить трек-лист из любимых композиций, например:
- быстрые треки — для интервалов;
- медленные — для восстановления между ними.
Правильно составляйте трек-лист — и он будет вас мотивировать Источник: pinterest.com
Правильно составляйте трек-лист — и он будет вас мотивировать
Источник: pinterest.com
P.S.
Ради всего святого, не «затыкайте уши», катаясь на общественных дорогах.
- У нас есть YouTube-канал — подписывайтесь!
Желаете получать наши статьи в социальных сетях? Подписывайтесь на наши каналы в Twitter, Telegram и Facebook!