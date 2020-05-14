Может ли музыка сделать быстрее велосипедиста: эксперимент экспертов Global Cycling Network

Любимая или просто ритмичная музыка всегда приятна, особенно во время затяжной езды в одиночестве на велосипеде. Но поможет ли она «прибавить в скорости»? Или наоборот: унылый трек сделает вас медленнее?

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Научное исследование №1

Проводила команда Water House из Университета Ливерпуля. Эксперты ускоряли и замедляли музыку на 10% и изучали влияние на велосипедиста при не максимальных нагрузках. И оказалось, что под более быстрые треки райдеры выдавали большую мощность на более высоком каденсе, а также уезжали дальше за определенный промежуток времени. А под медленную музыку все было наоборот.

«Но нас не интересуют нагрузки ниже максимальных», — заявили ребята из Global Cycling Network, приехали на одну из своих тестовых трасс, и начали одного из редакторов под разную музыку «загонять в пятую зону». И чем все закончилось?

Более быстрые треки помогают ехать быстрее и дальше (исследование) Источник: pinterest.com

Ход эксперимента

3 заезда по 7 минут «на максималках»;

заезд 1 : в тишине;

: в тишине; заезд 2 : под медленную музыку;

: под медленную музыку; заезд 3: под быструю ритмичную музыку.

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Важно: безопасность. Прослушивание музыки во время езды на велосипеде — очень спорная тема. Многие считают это небезопасным, так как снижается ваша возможность слышать окружающий трафик на улице. И хотя нет закона, запрещающего наслаждаться любимыми треками во время катания на велосипеде, многие предпочитают ездить с одним наушником — в ухе с той стороны, где нет трафика.

Для данного теста британцы (да, Global Cycling Network — Великобритания, Англия, если точнее) гонялись-таки в двух наушниках.

Тест проводили «вслепую»: с отстегнутым велокомпьютером, в результате чего подопытный не видел и не знал своих пульса, темпа, мощности, скорости, градиента, ничего. Его впечатления:

1. Без музыки

«Это было так одиноко. Даже таймера не было перед глазами. Не помню, когда последний раз у меня было такое. Очень странное ощущение. А еще все болит», — говорит респондент.

2. Под медленную музыку

«Прослушивание этой музыки отвлекало. Потому что она подавляющая, что ли… Даже дышалось под нее медленно. Но, тем не менее, казалось: еду быстрее, что, снова-таки, довольно странно. Все болело, но немного по-другому. А еще было тяжело поднажать», — делится впечатлениями подопытный.

3. Под быструю ритмичную музыку

«Я определенно сильнее выкладывался. Одна из тех вещей, которая дает чувство непобедимости».

Результаты

Подводя итоги

«Крайне тяжело было ехать и в целом концентрироваться под медленную музыку. Постоянно ловил себя на том, что слушаю, что там играет в ушах — вместо того, чтобы выкладываться. Поэтому она меня немного и замедлила.

А вот по поводу быстрой музыки совсем не удивлен. Много лет слушаю ее перед началом гонки, во время разминок или на тренировках. Я точно знаю, что это мотивирует меня сосредоточиться на тех усилиях, которые предстоит продемонстрировать», — редактор Global Cycling Network.

Тестировать одного человека на трех заездах — точно недостаточно для того, чтобы прийти к какому-то адекватному заключению. Для этого нужно провести тестирование многих людей на многих заездах, и желательно еще в разные дни.

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Но факт неоспоримый: музыка действительно может помочь выкладываться сильнее на байке. Что это значит для вас — можете рассматривать ее как дополнительный мотиватор. Если чувствуете неуверенность во время езды по городу, слушайте ее перед тренировкой. А еще можете составить трек-лист из любимых композиций, например:

быстрые треки — для интервалов;

— для интервалов; медленные — для восстановления между ними.

Правильно составляйте трек-лист — и он будет вас мотивировать Источник: pinterest.com

P.S.

Ради всего святого, не «затыкайте уши», катаясь на общественных дорогах.