«Лежа» и «в позе»: 6 факторов, которые повысят вашу аэродинамику

Чем более оптимизированы ваши аэродинамические показатели, тем меньше сопротивление воздуху. А, значит, тем выше скорость и большая экономия энергии. Что же поможет вам быть более аэро-оптимизированным?

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Эксперты из Global Cycling Network проводили исследования в специальной аэро-трубе, созданной для велосипедистов (Silverstone): пытались установить, что и как влияет на аэродинамические показатели. И что же они узнали?

Примечание: обычно такие исследования проводятся на супер-скоростях. Но ребята из Global Cycling Network — не «профики», посему тестировали все на скоростях, на которых катаемся мы, простые смертные:

25 км/ч;

35 км/ч;

45 км/ч.

1. Локти

На исследовании присутствовал Роб Хэйлес, бывший трековый и шоссейный велогонщик. И первое, что для повышения аэродинамики он посоветовал, — немного согнуть локти. Да, это садит в менее удобную, но более агрессивную позу.

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Роб отмечает: часто велогонщики сгибают локти уже ближе к концу гонки. А вот лично для него это, как и с едой / питьем воды: нужно делать до того, как захотел пить / есть. Если «согнулись в позу» незадолго до финиша, это вам уже не поможет. Сидите в таком положении как можно дольше: меньше сопротивление воздуха = больше сэкономленных сил.

Сгибайте локти. Подтягивайте локти под себя. Ставьте руль более узкий. Опустите вниз плечи. Наклоните вниз голову.

Роб Хэйлес — британский бывший трековый и шоссейный велогонщик Источник: pinterest.com

2. Шлем

Обычно в велосипедном шлеме много отверстий. Это здорово, потому что это помогает вам охлаждаться. Но также это создает больше сопротивления. Это как с Bugatti Chiron: машине нужно много радиаторов, чтобы охлаждаться. Но чем больше вентиляционных отверстий, тем больше их нужно — потому что вы пытаетесь преодолеть большее сопротивление, из-за чего вырабатываете больше тепла, чтобы двигаться вперед. Замкнутый круг.

Поэтому следующим в вашем аэро-вооружении должен быть шлем. Роб советует обратить внимание на велошлемы со сглаженным (закругленным) не торчащим задником. Когда-то Хэйлес на своих старых не аэродинамических шлемах эти задники спиливал. Сегодня это уже делать не надо, так как на рынке моделей касок — на любой вкус и цвет (примеры тут).

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Есть специальные шлемы, предназначенные для time trial и триатлона (шлем-капля). Они помогут вам сэкономить ватты. Но часто люди садятся на обычные шоссейники (вроде этих), надевают такие шлемы и сидят в обычной вертикальной позе, таким образом убивая все преимущества аксессуара. Да еще и выглядят при этом странно + из-за минимального количества вентиляционных отверстий получают тепловой удар. Роб вам советует так не делать.

Старайтесь ехать не быстрее остальных, а с той же скоростью, но тратить при этом меньше сил.

Преимущества, которые дал аэро-шлем в сравнении с обычным:

Преимущества шлема-капли, используемого в time trial (tt):

Но помните: последний вариант полностью раскрывает свой потенциал только в том случае, когда вы принимаете аэродинамическое положение. Кстати, про положение: эксперты подопытного в шлеме-капле для tt заставили «вжать голову в плечи» и еще раз измерили сопротивление. И результат просто шокировал:

3. Skin Suit

Skin Suit — специальная велосипедная экипировка, снижающая сопротивление встречному воздуху. На подопытного надели Skin Suit и шоссейный аэро-шлем (не tt). И вот что из этого вышло:

4. Колеса с высоким профилем

Языком цифр:

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Да, крутые высокопрофильные колеса = +100500 к крутизне, стилю, имиджу, позволяют чувствовать себя увереннее. Но, как видим, ехать быстрее если и помогают, то крайне незначительно. «Максимум, что они вам дадут: сэкономленные 30 секунд на 40-километровой разделке», — эксперты Global Cycling Network.

Важно: колеса тестировались с лобовым ветром, то есть с нулевым отклонением. Эксперты из аэро-трубы Silverstone сообщают, что такие обычно работают при увеличении угла отклонения, то есть если повернуть байк относительно направления ветра. Это потому что такие колеса могут работать как парус на ветру.

5. Накладной лежак

Снова цифры:

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А затем Роб Хэйлес посоветовал установить лежак в «позу богомола», то есть задрать ручки вверх (градусов на 45°). Картина получилась несколько странная, но он объяснил: в такой позе голова произвольно прижимается к уже согнутым плечам. В итоге ваше тело само без каких-либо усилий принимает аэродинамическую позу, таким образом создавая «кокон», легко огибаемый воздухом. И Роб не обманул:

6. Аэро-велосипед

Тест без экипировки и в обычном аэро-шлеме:

Аэро-велосипед + skin suit + шлем-капля:

Подводя итоги

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Чтобы ехать со скоростью 45 км/ч, в комбинации «аэро-велосипед + skin suit + шлем-капля» нужно выдавать всего 297 ватт, чтобы преодолеть сопротивление воздуха. На обычном велосипеде + обычная экипировка + обычный шлем — в таком случае нужно выдавать 464 ватта.

Лучшее, что вы можете сделать для повышения аэродинамических качеств в рамках вопроса «цена-качество», это сесть в аэродинамическую позу. Но если есть лишние деньжата и хотите купить скорость, то в первую очередь обратите внимание на:

лежак; шлем; экипировку.

А вот колеса и более дорогие байки: они, конечно, дают разницу, но получаются довольно дорогими — за все те преимущества, которые могут дать.

Хотите повысить аэродинамику — поставьте на руль накладной лежак Источник: pinterest.com