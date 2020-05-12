Жертвовать собой ради Криса Фрума — еще чего: Эган Берналь про планы на Тур де Франс 2020

Член Team Ineos, победитель Тур де Франс 2019, Эган Берналь говорит, что не собирается жертвовать собой ради своих товарищей по команде, даже если Крис Фрум будет «идти» на свою историческую пятую победу.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

«Также я понимаю Герайнта Томаса (победитель Тур де Франс 2018), жаждущего выиграть свой второй Тур. Понимаю и Криса Фрума. Учитывая, что с ним произошло (травма и пропущенный сезон), победа — лучший способ напомнить о себе. Но давайте подумаем про меня. Я молод и силен, в отличной форме, за плечами уже имею победу на Тур де Франс (2019, подробности тут). Зачем же тогда жертвовать собой? Уверен: на моем месте любой другой поступит точно так же», — говорит Эган Берналь.

«Я молод и силен, в отличной форме. Зачем же тогда жертвовать собой», — Эган Берналь Источник: pinterest.com

Читай также: Эган Берналь: Я проехал много км перед стартом Тур де Франс 2019

«Практически весь год мы не выступали, посему не знаем, кто из нас в какой форме. Но гонки все покажут. Как только начнутся первые этапы Тура, мы увидим, в каком состоянии Фрум, Томас, я. Тогда-то и узнаем, кто среди нас самый перспективный. Понятное дело, я не могу прийти в команду и сказать — «тащим меня», ведь в составе Team Ineos хватает и других победителей Большой петли.

Сейчас время, когда нужно проявить хладнокровие, сосредоточиться на тренировках, попытаться сделать все как можно лучше. Ну а затем попасть в Тур, который и расставит всех на свои места», — Эгань Берналь.

Да победит сильнейший!

Кстати, на каком велосипеде гонялся и побеждал Берналь на Туре 2019 — читайте и смотрите тут.

«Сейчас время, когда нужно проявить хладнокровие, сосредоточиться на тренировках», — Берналь Источник: pinterest.com