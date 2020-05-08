Дом там, где велосипед: душевные откровения велогонщицы из США

«Мы идем домой в поисках убежища. Для меня убежище — велосипед», — Крисси Х. Хадгис.

Далее — речь от первого лица, от имени Крисси.

Дом никогда не был местом, где я хотела находиться. Всему виной мой отец, у него регулярно случались припадки непредсказуемого гнева. Обычно он «взрывался» на моего старшего брата, но я все это тоже переживала. Я постоянно жила в ужасе и ожидании того, что вот-вот «разорвется граната». Поэтому постоянно убегала из дома, гуляла по лесам, у местного ручья, воображала новые миры.

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Как-то раз, будучи 8-летней девочкой, я заигралась. Помню, на мне были прозрачные очки в розовой оправе с маленькими синими смурфами по бокам, шорты ручной работы с тропическим принтом и бирюзовая футболка. Мне всегда было любопытно исследовать, поэтому как-то раз я отправилась гулять по пляжу от дома моей бабушки в Бригантине, Нью-Джерси. Я карабкалась сквозь траву пляжа в песчаные дюны, «просеивала» выброшенные ржавые банки из-под пива и собирала сокровища в виде ракушек, моллюсков и морского стекла в свои карманы. Я потеряла чувство времени, точнее, время не имело значения. В поисках ракушек вдоль воды я заметила надпись на песке с моим именем: «Крисси, приди домой».

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И только тогда пришел страх. Не страх заблудиться или остаться одной на пляже, а страх вернуться домой и встретиться с гневом отца. Аж заболело в животе. Я не рассказала о своих планах никому, кроме младшего брата. Позже я узнала, что мама позвонила в полицию, а старший брат искал меня на пляже и писал мне сообщения на песке.

В конце концов мне пришлось уйти от всего этого: от отца, и в том числе от семьи. Еще чуть-чуть — и под прессом чувства вины я бы разрушилась — за то, что не защищала своего брата + презрение, которое испытывала к ужасу, поселившемуся во мне из-за гнева к отцу. Итак, я ушла.

Крисси Х. Хадгис — член женской любительской команды в Нью-Йорке Источник: instagram.com

Я пошла в колледж, жила на стипендию студента-спортсмена. Я училась за границей, жила и работала в Аргентине, Малайзии и Испании. Я переезжала с побережья на побережье и работала в Вашингтоне, округ Колумбия, Мэн, в Калифорнии и Нью-Йорке. Все это время продолжалась тихая боль, которую не могла объяснить или опередить, пересекая море или страну. «Крисси, иди домой». Куда? Какому дому я принадлежала? Дом. Он был идеей, к которой я стремилась.

«Дом. Он был идеей, к которой я стремилась», — Крисси Х. Хадгис Источник: instagram.com

Будучи в Нью-Йорке, я влюбилась в велосипед. Я каталась на большом старом «Gordito», алюминиевом гибриде Gary Fisher 1996 года с 7 скоростями. В основном использовала байк как средство передвижения и изредка баловалась триатлонами. Но после того, как оправилась после лобового столкновения с фургоном в городе (которое повредило мое колено, а вместе с ним и мою способность бегать), езда стала моим спасением. Я купила первый подходящий шоссейник: Cannondale CAAD10 2012 года. Когда на нем впервые проехала по мосту Джорджа Вашингтона, возникло ощущение, будто я была там раньше. Глядя на обсаженную деревьями дорогу, обнимающую реку, мне снова было 8 лет.

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В конце концов меня пригласили в элитную женскую любительскую команду в Нью-Йорке. Я превзошла все ожидания. Но помимо побед в гонках, повышения квалификации и категории, и дальше неслыханное удовольствие мне приносило просто вращать педали. Езда привела меня в чувства и вооружила уверенностью, признанием и безопасностью. Езда успокаивала тоскливую пустоту внутри.

Гонка или нет, на велосипеде я дома.

«Гонка или нет, на велосипеде я дома», — Крисси Х. Хадгис Источник: instagram.com

Дом — место, куда мы можем сбежать, компас, на который мы можем ссылаться, чтобы ориентироваться в нашей жизни. Мы идем домой в поисках убежища. На моем велосипеде мои средства спасения я переоцениваю, перекалибрую. И каждый раз, когда сажусь на байк, мне снова 8.

На недавней поездке с товарищем мы сражались с беспощадным ветром, со всех сторон обдувающим нас со скоростью 37 км/ч. И я вам скажу: это было гораздо менее утомительно, чем шляться по съемным квартирам в поисках того, что, вероятно, не сыскать никогда.

Я умоляюще спрашивала: «Мы приближаемся?». В ответ товарищ кричал: «Мы становимся ближе с каждым вращением педали». Смеясь и мучаясь, мы опускали головы и продолжали ехать. Мы тогда прошли всего 20 миль (32 километра).

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Поскольку я принадлежу своему велосипеду, на нем я могу выйти за рамки боли. Как поддерживающий, заботливый дом, велосипед помог мне развить волю, силу и решимость. Во времена, когда я боялась, что могу сломаться и сдаться, благодаря байку нашла в себе уверенность, чтобы вращать педали вперед. Мой велосипед и я в этой жизни уже прошли много всего. И пройдем еще как минимум столько же.

Даже когда ветер оттолкнул меня назад, и я упала, разбилась, порванные связки и сломанные кости… Я все равно заберусь обратно на велосипед и подумаю: «Крисси, иди домой». И я иду.

«Мы идем домой в поисках убежища. Для меня убежище — велосипед», — Крисси Х. Хадгис Источник: instagram.com