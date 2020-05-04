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Не хотела выглядеть как одна из шайки странно одетых идиотов: история бывшей выпивохи, ныне — трековой велогонщицы

Сегодня Орла Уолш — член национальной сборной Ирландии по гонкам на велотреке. А когда-то она пила-курила, и на велоспорт ей было наплевать. Что заставило девушку изменить образ жизни?

Когда-то Орла Уолш была не самым лучшим примером для подражания. И было это в далеком 2014-м, когда она разрывалась меж работой и аспирантурой в Дублине. «Я обычно ела на ходу, и не самую здоровую пищу, —  рассказывает Орла. — Свои выходные просаживала в барах, а еще много курила, и на спорт мне было наплевать».

«Выходные просаживала в барах, много курила, на спорт было наплевать», — Орла Уолш

«Выходные просаживала в барах, много курила, на спорт было наплевать», — Орла Уолш

Источник: instagram.com

Все началось годом позже, когда девушке понадобилось быстро и недорого добираться к работе и университету. Личный автомобиль был удовольствием не из дешевых, а общественный транспорт в Ирландии в те времена оставлял желать лучшего. Так Уолш и пришла к велосипеду.

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«Сперва отнеслась к этому скептически, ибо не хотела выглядеть как одна из шайки странно одетых идиотов. Но как только это попробовала, меня тут же зацепило. Внезапно 6 миль, которые предстояло ежедневно преодолевать, показались не такими уж большими. И моя первая реакция на это — обалдеть, как это быстро и легко! И чем больше каталась, тем легче мне становилось, и тем быстрее становилась я. Думаю, больше всего мне тогда понравилась свобода, которую мне подарил велосипед»,— рассказывает Орла.

«Больше всего мне понравилась свобода, которую подарил велосипед»,— Орла Уолш

«Больше всего мне понравилась свобода, которую подарил велосипед»,— Орла Уолш

Источник: instagram.com

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В 2016-м девушка присоединилась к местному велоклубу и вместе с ним участвовала в продолжительных велосипедных спинах. Дистанции увеличивались, вредные привычки отходили на второй план. «Я бросила курить, так как утратила интерес к этой дряни. Реже заглядывала в бар. А еще начала интересоваться тренировками», — добавляет Орла.

Затем благодаря поддержке членов по клубу блондинка впервые приняла участие в открытой шоссейной гонке. Сперва была подавлена соревнованиями, так как финишировала «20 минут соло позади всех», но руки не опускала, воспринимая каждое поражение как опыт: «Я наслаждалась вызовами и была уверена: если продолжу бороться, то одержу победу». И она была права.

«Наслаждалась вызовами и уверена: если продолжу бороться, то одержу победу», — Орла Уолш

«Наслаждалась вызовами и уверена: если продолжу бороться, то одержу победу», — Орла Уолш

Источник: instagram.com

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В 2018-м Уолш уволилась с работы (по профессии — дизайнер), чтобы полностью посвятить себя членству в женской элитной национальной сборной Ирландии. Сегодня Орла тратит свое время на жизнь и учебу между Дублином и Майоркой, а ее тренировочный режим (по 6 дней в неделю) означает, что спорт для блондинки в данный момент является главным приоритетом.

А еще Орла любит покушать. «Я должна правильно заправляться до, во время и после тренировки. И деликатесные бутерброды — это уже не мой вариант. Сегодня одно из моих любимых блюд большая миска овсянки с орехами, сухофруктами, семенами и йогуртом», — говорит Орла.

«Я должна правильно заправляться до, во время и после тренировки», — Орла Уолш

«Я должна правильно заправляться до, во время и после тренировки», — Орла Уолш

Источник: instagram.com

Что касается свободного от спорта и учебы времени, его она тратит на восстановление, кофе с друзьями, йогу, кино. «Хочу увидеть, как далеко смогу зайти в этом виде спорта. И я буду продолжать настаивать, пока я все еще наслаждаюсь тем опытом, который получаю», — продолжает Орла.

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А тем, кто хочет начать кататься на велосипеде, но до сих пор не может сыскать уверенности и мотивации, девушка советует: «Найдите местный велосипедный клуб и присоединитесь к их спинам для новичков. Эти ребята обычно общительны и гостеприимны. Они помогут вам приобщиться к велосипеду и прекратить бояться дорог».

От имени редакции Bike&Me добавим: если в вашем городе нет велоклуба или не можете его сыскать, то просто начните ездить на велосипеде. Все остальное придет само.

Просто начните ездить на велосипеде. Остальное придет само

Просто начните ездить на велосипеде. Остальное придет само

Источник: instagram.com

Кстати, Орла Уолш побывала в качестве главной героини в нашей самой горячей рубрике, смотреть ее лучшие фото тут.

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