Не хотела выглядеть как одна из шайки странно одетых идиотов: история бывшей выпивохи, ныне — трековой велогонщицы

Сегодня Орла Уолш — член национальной сборной Ирландии по гонкам на велотреке. А когда-то она пила-курила, и на велоспорт ей было наплевать. Что заставило девушку изменить образ жизни?

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Когда-то Орла Уолш была не самым лучшим примером для подражания. И было это в далеком 2014-м, когда она разрывалась меж работой и аспирантурой в Дублине. «Я обычно ела на ходу, и не самую здоровую пищу, — рассказывает Орла. — Свои выходные просаживала в барах, а еще много курила, и на спорт мне было наплевать».

«Выходные просаживала в барах, много курила, на спорт было наплевать», — Орла Уолш Источник: instagram.com

Все началось годом позже, когда девушке понадобилось быстро и недорого добираться к работе и университету. Личный автомобиль был удовольствием не из дешевых, а общественный транспорт в Ирландии в те времена оставлял желать лучшего. Так Уолш и пришла к велосипеду.

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«Сперва отнеслась к этому скептически, ибо не хотела выглядеть как одна из шайки странно одетых идиотов. Но как только это попробовала, меня тут же зацепило. Внезапно 6 миль, которые предстояло ежедневно преодолевать, показались не такими уж большими. И моя первая реакция на это — обалдеть, как это быстро и легко! И чем больше каталась, тем легче мне становилось, и тем быстрее становилась я. Думаю, больше всего мне тогда понравилась свобода, которую мне подарил велосипед»,— рассказывает Орла.

«Больше всего мне понравилась свобода, которую подарил велосипед»,— Орла Уолш Источник: instagram.com

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В 2016-м девушка присоединилась к местному велоклубу и вместе с ним участвовала в продолжительных велосипедных спинах. Дистанции увеличивались, вредные привычки отходили на второй план. «Я бросила курить, так как утратила интерес к этой дряни. Реже заглядывала в бар. А еще начала интересоваться тренировками», — добавляет Орла.

Затем благодаря поддержке членов по клубу блондинка впервые приняла участие в открытой шоссейной гонке. Сперва была подавлена соревнованиями, так как финишировала «20 минут соло позади всех», но руки не опускала, воспринимая каждое поражение как опыт: «Я наслаждалась вызовами и была уверена: если продолжу бороться, то одержу победу». И она была права.

«Наслаждалась вызовами и уверена: если продолжу бороться, то одержу победу», — Орла Уолш Источник: instagram.com

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В 2018-м Уолш уволилась с работы (по профессии — дизайнер), чтобы полностью посвятить себя членству в женской элитной национальной сборной Ирландии. Сегодня Орла тратит свое время на жизнь и учебу между Дублином и Майоркой, а ее тренировочный режим (по 6 дней в неделю) означает, что спорт для блондинки в данный момент является главным приоритетом.

А еще Орла любит покушать. «Я должна правильно заправляться до, во время и после тренировки. И деликатесные бутерброды — это уже не мой вариант. Сегодня одно из моих любимых блюд — большая миска овсянки с орехами, сухофруктами, семенами и йогуртом», — говорит Орла.

«Я должна правильно заправляться до, во время и после тренировки», — Орла Уолш Источник: instagram.com

Что касается свободного от спорта и учебы времени, его она тратит на восстановление, кофе с друзьями, йогу, кино. «Хочу увидеть, как далеко смогу зайти в этом виде спорта. И я буду продолжать настаивать, пока я все еще наслаждаюсь тем опытом, который получаю», — продолжает Орла.

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А тем, кто хочет начать кататься на велосипеде, но до сих пор не может сыскать уверенности и мотивации, девушка советует: «Найдите местный велосипедный клуб и присоединитесь к их спинам для новичков. Эти ребята обычно общительны и гостеприимны. Они помогут вам приобщиться к велосипеду и прекратить бояться дорог».

От имени редакции Bike&Me добавим: если в вашем городе нет велоклуба или не можете его сыскать, то просто начните ездить на велосипеде. Все остальное придет само.

Просто начните ездить на велосипеде. Остальное придет само Источник: instagram.com

Кстати, Орла Уолш побывала в качестве главной героини в нашей самой горячей рубрике, смотреть ее лучшие фото тут.