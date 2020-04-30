Спорт дает мне веру и мотивацию: как переживает карантин украинская звезда мирового cross-country

«По состоянию на старт сезона 2020 я была в прекрасной спортивной форме. И поэтому я пытаюсь ее сохранить», — Яна Беломоина. Что еще нам поведала украинская чемпионка по cross-country?

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Велосипедный сезон, старт которого был запланирован на конец марта-начало апреля 2020, пока так и не начался. Все этапы Кубка мира по MTB перенесены или отменены до августа, на целый год смещена дата проведения Олимпиады-2020. Проще говоря, пострадали все: начиная от велосипедистов, и заканчивая спортом во всем мире. И это печально. Ведь многие готовились к сезону, настраивали себя «метать, рвать и побеждать». Среди них — и Яна Беломоина. Украинская велогонщица рассказала о том, как готовилась к сезону 2020, как изменения повлияли на ее физическое состояние и как она поддерживает форму в нынешних условиях.

Далее — речь от первого лица, от имени Яны.

Яна Беломоина — чемпион мира 2017 по cross-country UCI Источник: instagram.com

Как прошла зимняя подготовка

Моя зимняя подготовка была разделена на две части: сначала тренировалась в Испании, затем на 10 дней улетела в ЮАР. В Африке проводила время вместе со своей командой, у нас были запланированы различные события и встречи, но мы также находили время, чтобы покататься на разных трассах. Это была моя первая подобная подготовка в ЮАР.

Теперь я понимаю, почему лидеры мирового MTB готовятся зимой именно там. Города Кейптаун и Стелленбош — рай для маунтинбайкинга: всюду трассы, они разного профиля, разной сложности и все идеально подготовлены. Мне удалось поработать над техническими навыками. Думаю, на следующую зиму можно повторить, то есть снова поехать в ЮАР и побыть там дольше.

За период данной зимней подготовки у меня не прибавилось травм, что есть большой плюс. А ведь за последние два года было три операции, и этого хватило с лихвой (хихикает — прим. ред.). И хотя я сейчас не чувствую боли, но после последней операции на 100% еще не восстановилась, потому что привести мышцы снова в тонус — процесс крайне длительный и утомительный. Не менее сложным был период, когда психологически надо было переступать через свои страхи.

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В принципе, своим состоянием и подготовкой я была очень довольна. Единственный нюанс: заболела в Испании после возвращения из ЮАР, но быстро восстановилась. Поэтому, как и было запланировано, в конце февраля провела два старта в Испании — третье место и победа. И если в первой гонке я еще была немного уставшая после болезни, то на следующем старте чувствовала, что ноги на 100% были готовы к бою. После этих гонок старты планировались почти каждую неделю, но пока все соревнования остановлены и перенесены.

«За период зимней подготовки у меня не прибавилось травм», — Яна Беломоина Источник: instagram.com

Как Яна тренируется и поддерживает форму

На самом деле нелегко сейчас психологически переживать всю эту ситуацию и неопределенность. Сложно в плане подготовки, когда ты не понимаешь, будут старты в этом сезоне или нет: Олимпиаду в Токио перенесли, чемпионат Европы и чемпионат мира тоже. А эти старты должны были пройти на моих любимых трассах. Теперь нужно разумно поддерживать форму, оставаться в тонусе, чтобы в любой момент быть готовой рвануть в гонку и показать хороший результат. И спорт дает мне веру да мотивацию для ежедневной работы.

Поскольку моя спортивная форма была очень хорошей как на начало сезона, стараюсь ее сохранить. Много внимания уделяю приседаниям, прыжкам, выпадам, чтобы держать ноги в тонусе. Также обязательно выполняю упражнения на спину, руки, пресс, ибо тело мое должно быть полностью сильное: велосипедисты работают не только ногами. А вы не знали?

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А еще сейчас у меня появилось время для изучения чего-то нового: пытаюсь понять йогу, практикую новые упражнения с фитнес-мячом, нахожу различные варианты тренировок дома в качестве альтернативы тренажерному залу. Также попробовала упражнения с прыжковыми приседаниями. В общем, не скучаю.

Яна Беломоина. Пытается «понять йогу» Источник: instagram.com