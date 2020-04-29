Я спокоен: Микель Ланда про жизнь велогонщика в период карантина

В эксклюзивном интервью для шоу La Montonera на канале Eurosport профессиональный велогонщик UCI WorldTeam Bahrain-McLaren Микель Ланда рассказывает о том, как ему живется во время карантина.

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О текущих линиях коммуникации с командой

С коллегами по цеху мы постоянно в контакте. Оцениваем ситуацию каждого спортсмена в каждой стране. И постоянно думаем о том, как можно наладить совместные тренировки.

О встрече с командой для подготовки к Тур де Франс 2020

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Мы оцениваем и думаем про этот вариант с самого начала всей этой истории с вирусом и карантином. Пока это возможно, я думаю, мы сможем что-то сделать. Но все зависит от того, как ситуация прогрессирует + нужно понимать и знать места, где мы могли бы это делать.

«Мы думаем про совместные тренировки с самого начала карантина», — Микель Ланда Источник: pinterest.com

О том, есть ли Тур де Франс его основной целью в 2020 году

Я этот сезон не считаю проигранным. Но все складывается довольно странно. Но UCI анонсировали, что Тур де Франс 2020 будет (29 августа — 20 сентября). И как только Тур закончится, нам придется проанализировать и понять, имеем ли время, чтобы взять на себя еще один большой вызов (вероятно, намекает на Вуэльту Испании — прим. ред.). Нужно понимать, сможем ли хорошо восстановиться и отдохнуть. А в целом, почему бы нет?

О лидерстве в новой команде и невозможности соперничать

Поскольку мы все в одинаковом положении, я спокоен. Гораздо хуже, когда ты сталкиваешься с травмами: потому что, пока лечишься, другие двигаются вперед. Однако, поскольку мы сейчас все дома и в одинаковом состоянии, на возврат к соревнованиям я смотрю гораздо спокойнее.

О свободном времени

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Я успел разобрать вещи и наконец навел порядок в доме, каждом его уголке. Оказалось, я накопил слишком много всякого ненужно и непонятного хлама: в хранилище, шкафах, какие-то велосипеды... Ура: теперь я избавился от всего этого.

«Я наконец навел дома порядок», — Микель Ланда про свою жизнь на карантине Источник: youtube.com