Петер Саган: Я ненавижу велосипедный станок

Все дружно «переехали в интернет» и теперь там гоняются на велосипедах. Но только не чемпион мира Петер Саган. А почему?

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«Я — настоящий велосипедист, а не виртуальный», — заявляет трехкратный чемпион мира в групповой гонке и единственный велогонщик в истории, ставший мировым чемпионом три раза подряд. Петер Саган соблюдает режим тренировок на тренажере, сидя в своей квартире в Монако, но говорит, что на следующий шаг — от тренировок на станке к виртуальным гонкам — идти не собирается.

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«Я ненавижу велосипедный станок, но теперь именно он — мой товарищ. Поглядим, как долго продлится этот карантин, — говорит Саган. — У меня появился велосипед, когда мне было 9 лет. И я люблю именно его. Я — настоящий велосипедист, не виртуальный. Может быть, и смогу провести несколько гонок в Zwift’е, но мне это уж точно не по душе».

«Ненавижу велосипедный станок. Я — велосипедист настоящий», — Петер Саган Источник: pinterest.com

На вопрос о том, почему Петер нынче столь неактивен в социальных сетях, он отвечает: «Это мое личное решение в этот трудный период, когда так много людей страдают по всему миру. Я хочу вести себя сдержанно». А ведь недавно он запостил ролик с приседаниями на фит-боле в шлеме викинга, смотреть тут. Ох, Петер...

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Вместо того, чтобы торчать сидеть twitter’e или участвовать в гонках в Zwift’е, Саган проводит время со своим сыном и поддерживает спортивную форму — чтобы быть готовым, если и когда гоночный сезон вернется.

«После того, как они составили график на следующую часть сезона, я должен держать себя в форме, — заявляет Саган. — Если начнутся гонки, я кровь из носа должен быть готов».

«Когда начнутся гонки, я к ним должен быть готов», — Петер Саган Источник: pinterest.com