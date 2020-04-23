Секреты гуру велоспорта

5 прорывов в спортивной науке, которые сделают ваши тренировки более результативными

Все еще верите, что тренироваться нужно до упаду, иначе прощай прогресс? Меж интервалами восстанавливаетесь не более минуты? Боже, да вам срочно нужно прочесть эту статью!

Билл Хартман, профессиональный тренер и владелец Indianapolis Fitness and Sport Training, говорит: «Спортивная наука на месте не стоит. С каждым годом мы находим и открываем что-то новое, все более эффективное. И поэтому имеем все причины утверждать: далеко не все то, чему учила старая школа, правильно». Чему же учила «старая школа»? И как правильно теперь?

1. Старая школа: перед тренировкой — растягиваться.
Современный подход: вместо растяжки — плиометрика.

Некоторые спринтеры перед стартом выполняют несколько прыжков. Это возбуждает нервную систему и способствует активации большего количества мышечных волокон. «И спринтеры делают так не зря, ибо знают: это важный процесс, в науке именуемый постактивационное потенцирование. С ним — путь к силе, вне зависимости от того, занимаетесь на велосипеде, в зале или на площадке во дворе», — утверждает Тони Джентилкор, тренер из Cressey Performance в Массачусетсе.

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Как нужно делать: выполняйте три выпрыгивания вверх из приседа. А для верха тела просто делайте первый повтор в каждом подходе максимально быстро. По мнению экспертов, это сделает оставшиеся повторы сета проще и эффективнее.

Чему бы эксперты не учили, не разогретым на велосипед садиться не советуем

Чему бы эксперты не учили, не разогретым на велосипед садиться не советуем

Источник: pinterest.com

2. Старая школа: тренироваться нужно тяжело, иначе не будет прогресса.
Современный подход: тренируйтесь легко и растите.

Побольше рабочий вес, поменьше повторов в сете (речь про силовые). А вот исследователи из «Журнала прикладной физиологии» утверждают, что более легкий формат тренировок — 3 подхода по 30 повторов — оказывает такой же эффект, как и классическая схема 3 сета по 8-12 повторов. С ним согласен известный тренер Джон Романьелло: «Мышцы будут расти до тех пор, пока работают до утомления. А если речь про квадрицепсы или икры, то они отлично отзываются на многоповторные тренировки».

Как нужно делать: выполняйте «дыхательные повторы». Это когда в сете со штангой на плечах присели 12-15 раз, затем, подышав немного, выполнили еще один повтор. И так докарабкайтесь до отметки 20 повторов. Это 1 сет. Романьелло советует делать три таких сета за тренировку. По его мнению, это включает как медленные, так и быстрые мышечные волокна, а еще стимулирует их рост.

3. Старая школа: заниматься «до потери пульса», иначе иди домой.
Современный подход: без фанатизма!

Мартин Руни, тренер и управляющий компании Training for Warriors утверждает: «Выжимая из себя все соки, вы чем дальше, тем все меньше обращаете внимание на технику, главной целью становиться добить до конца. Это плохо. От этого не только падает результативность, но и растут риски заработать спортивную травму».

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Как нужно делать: за тренировку выполнять не более 4 сетов одного упражнения и в целом не более 22 подходов. И объясняет это исследованиями австралийских ученых, которые в ходе продолжительных экспериментов так и не нашли связи меж ростом мышечной массы и «передозировкой» подходов в количестве 4+ (одного упражнения).

Современный подход: тренируйтесь без фанатизма

Современный подход: тренируйтесь без фанатизма

Источник: pinterest.com

4. Старая школа: поднимать большой вес.
Современный подход: большой вес нужно переносить.

Многие могут от груди пожать 50 кг (ну ладно, почти многие). А вот если их попросить перенести эти 50 кг в виде мешка с места на место — вот тут-то у них и возникают трудности. «А все дело в том, что перенос тяжестей — это вам не штанга: это тестирует не просто силу, а и координацию, силу хвата, мощность кора. Упражнения вроде фермерской прогулки и вовсе нагружают сразу все тело, особенно латеральные — боковые части кора. А они крайне важны для спортсмена любой специализации», — уверен Стюарт МакГилл, эксперт в области позвоночника.

Как нужно делать: возьмите в одну руку тяжелую гирю или гантель и шагайте с ней 30-75 секунд, затем смените руку и снова шагайте. Такого рода асимметричная нагрузка проработает ваши косые, мышцы предплечья и ягодичные.

5. Старая школа: отдых меж подходами — не более минуты.
Современный подход: паузы — по самочувствию.

Опытный тренер и просто эксперт в курсе: разному атлету нужно разное время на восстановление. И без правильно подобранного интервала для отдыха эффективность тренировки может быть равна нулю (особенно касается атлетов, практикующих круговые тренинги). Рейчел Косгроув, владелица и тренер Result Fitness в Калифорнии, советует не жалеть деньги на хоть какой-то пульсометр (на что обращать внимание при покупке пульсометра — узнайте тут): с его помощью отслеживать, когда пульс опускается до нормы — и только тогда приступать к следующему подходу. «Только так найдете путь к оптимальному восстановлению, а также увеличите эффект тренировок», — уверена Рейчел.

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Как нужно делать: определите свой максимальный пульс, затем следите за ним во время тренировки (между подходами): как только падает до 75% от максимального значения — пора браться за новый подход / интервал. Как определить максимальный пульс и при каком его значении тренироваться — рассказывает герой следующего ролика:

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