И дождь вам — не помеха: 5 причин тренироваться дома на станке

Есть турботренажер, и он собирает пыль в шкафу? Зря вы так. Почему — объясняет сертифицированный персональный тренер Алан Милвей.

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«Занятия в помещении могут стать решающим инструментом велотренировок, независимо от вашей цели», — объясняет Алан Милвей. Да, раньше занятия на вело- или турботренажере рассматривались как крайний способ тренировок, когда другого выхода нет. Их устанавливали в гараже или на заднем дворе, или же в спортивных лабораториях, параллельно увешивая велосипедиста миллионом датчиков. Это все было далеко от обычных поездок на велосипеде и часто крайне неприятно.

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Однако благодаря совершенствованию тренажеров и велосипедных приложений сегодня это фантастический, насыщенный информацией и гораздо более приятный способ тренировки. Оборудование развивалось с такой скоростью, что теперь можете записывать, обмениваться и сравнивать свои данные с друзьями или заниматься на любых треках или местах любимых гонок, находясь в виртуальной команде профессиональных спортсменов. Кроме того, это отличный способ дополнить велоспорт на свежем воздухе и увеличить объем тренировок в течение недели.

Сегодня Алан Милвей, а также тренер Рэйчел и Джи Атертон рассказывают о пяти основных причинах начать тренировки дома на станке.

Лоик Бруни — французская звезда горного велоспорта. Тоже крутит педали на велотренажере.

1. Эффективное использование времени

Для того, чтобы действительно улучшить свою физическую форму, необходимо тренироваться последовательно и регулярно. Вы можете иметь лучший план тренировок, лучшее оборудование и упорство, но самое главное для достижения цели — регулярность. Все, что поможет вам в этом, будет полезным, а установить велосипед в помещении означает пропускать меньше занятий через внешние факторы, или вовсе не пропускать (спасибо, карантин).

Это позволяет более эффективно использовать время: регулярные тренировки с четкой, измеряемой обратной связью позволяют отслеживать прогресс и улучшать производительность. И уже не важно: день или ночь, дождь с грозой или 30-градусная жара.

2. Тренировка без перерывов

«Когда еду на улице, всегда настраиваю велотрекер на автоматическую паузу во время остановок. Так он измеряет фактические усилия и время, в течение которого я двигался, не учитывая ожидания и остановки. А ведь во многих гонках на горных велосипедах групповая динамика сильно влияет на спортсмена, поэтому вы можете сильно удивиться, как мало действительно ехали в течение двух с половиной часов тренировок», — рассказывает Алан.

Велотренажеры отслеживают вашу динамику и во время индивидуальных, и во время групповых заездов.

Матье Ван дер Пул. Чемпион мира по велокроссу. Тоже «крутит станок» Источник: Red Bull

3. Хороший вариант для интенсивных тренировок

Одно из самых больших преимуществ велотренировок в помещении — то, что вам не препятствуют волнистые дороги, порывы ветра в лицо или остановки на светофорах. Поэтому можете придерживаться заранее установленного уровня усилий. Интервальные сеансы в турботренажере ощущаются труднее, чем занятия на улице (поскольку у вас нет возможности отдохнуть во время легкого спуска и инерции). Крутить педали на станке — штука гораздо более эффективная.

«Я рекомендую заниматься в помещении, а не на дороге. Советую делать это даже профессиональным велосипедистам, поскольку уверен, что они получат более интенсивное и точное занятие», — уверен Милвей.

4. Внимание к технике

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Некоторые велотренажеры (например, Wattbike) содержат функцию, фиксирующую удары по педалям и предоставляющую отзывы о правильности вашей техники езды или наличии сильной и слабой ноги. Особенно эти вещи важно учитывать профессиональным спортсменам. Технология показывает, как плавно движутся ваши ноги и педали, не имеете ли вы так называемых «мертвых зон», в которых конечность отрывается от педали и перестает на нее давить.

Если проходите процесс реабилитации после травмы, по давлению на педаль можно даже определить, на каком этапе восстановления находитесь в данный момент.

Простые подсказки вроде «представьте, будто очищаете грязь с подошвы ботинка на ходу» могут сильно в этом помочь. Вы увидите, как это меняет график и сглаживает усилия для преодоления мертвых зон.

Станок поможет вам отшлифовать технику педалирования / укажет на слабые места Источник: Red Bull

5. Увеличивается количество времени на тренировку

Всем знакомо ощущение: собирался поехать, и вдруг начинается дождь и эта идея уже не кажется такой привлекательной. Ну то понятно, но именно такое нарушение плана тренировок действительно мешает улучшению физической формы. Велотренажер позволяет избавиться от влияния внешних факторов, помогает придерживаться графика занятий, увеличивая объем вашей подготовки.

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Даже теплыми весенними и летними вечерами, когда темнеет позже, после рабочего дня очень трудно заставить себя снова выйти из дома на тренировку. А на велотренажере вы это можете сделать в любой момент, не покидая квартиры + сами выбираете, хотите легкой поездки или «укататься» за 45 минут.

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