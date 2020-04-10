Как тренируются украинские атлеты, сидя дома на карантине

Отвечают Яна Беломоина, Ольга Харлан, Юлия Левченко и Александр Титаренко.

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Как много времени уходит на тренировки в домашних условиях? На что делают акцент звезды украинского спорта? Какие их любимые упражнения? Удается в домашних условиях заменять практические тренировки?

Юлия Левченко

Украинская прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, участница летних Олимпийских игр 2016 года, олимпийская чемпионка среди юношей 2014 года. Двукратная чемпионка Украины. Двукратная чемпионка Украины по прыжкам в помещении.

Я трачу около 30-60 минут ежедневно, все мои тренировки нацелены на общую физическую подготовку, укрепление кора. Работаю над своими слабыми местами, хочу их подтянуть. И, конечно, делаю профилактические упражнения во избежание травм.

Сложные для меня упражнения на статику, всевозможные планки. Поскольку они вызывают определенные трудности, приходится их «любить» больше, работать над своими слабыми местами.

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Даже в обычном тренировочном режиме у меня всегда есть место для фантазии, поэтому придумывать и пробовать новые упражнения дома тоже реально. У меня это на интуитивном ощущении: если думаю, что будет прикольно, то делаю. Могу больше никогда этого упражнения не повторить, но пытаюсь, потому что тренировки дома — это лучшее время для экспериментов.

Самое важное — хорошо знать свое тело, сильные и слабые стороны. И обязательно прислушиваться к нему.

«Надо работать над своими слабыми сторонами», — Юлия Левченко Источник: Red Bull

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 года, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, чемпионка Европейских игр, бронзовая призерка Олимпиады 2012 года, заслуженный мастер спорта Украины.

На домашние тренировки выделяю где-то 2-3 часа. Если сравнивать с тренировочными сборами, то это капля в море: на собрании вкалываю 7-8 часов, бывает и больше. Я работаю по программе своего итальянского клуба, поэтому ежедневно меняю тренировки: есть и пилатес, и силовая подготовка, и кардио.

Могу сказать, что все упражнения не любимые, потому что каждое из них по-своему сложное. Ха-ха, это шутка. Если выделять что-то любимое, то я обожаю планку — это наиболее универсальное упражнение, которое включает все группы мышц, баланс и работает на стабилизацию.

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У меня есть тренировочные упражнения, отрабатываю полностью в фехтовальном снаряжении, надеваю маску, нагрудник, беру в руки шпагу. Имею место дома, чтобы подвигаться в фехтовальной стойке, но не хочу очень злить соседей снизу, поэтому работаю так максимум час в день.

«Обожаю планку — это наиболее универсальное упражнение», — Ольга Харлан Источник: Red Bull

Александр Титаренко

Звезда мирового паркур-фрирана. Заявил о себе, получив первенство на международных соревнованиях Red Bull Art of Motion 2017.

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Тренируюсь 2-3 часа. В основном это упражнения на акробатические элементы и другие составляющие паркура, а потом делаю «подкачку». То есть закачиваю пресс, это позволяет мне сделать резкими группировки и «крутку», а еще упражняю ноги, чтобы они были сильными и я мог сделать выше прыжок.

Очень люблю упражнение «имитация прыжка». Но в целом мое любимое — приседания пистолетом, то есть на одной ноге.

«Тренируюсь по 2-3 часа», — Александр Титаренко Источник: Red Bull

Яна Беломоина

Покататься на велосипеде в домашних условиях не слишком реально, поэтому я кручу станок. Но, кроме того, изучаю новые упражнения с фитнес-мячом, делаю выпады с тяжелым мячом, упражнения на косые мышцы живота. А еще практикую йогу и выполняю упражнения на баланс.

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Мне больше всего понравились прыжковые приседания. Прыжки вообще играют важную роль для атлетов, которым нужно развивать взрывные качества. В велоспорте эти характеристики очень важны во время старта и на атаках в гонке.

«В велоспорте взрывные качества очень важны», — Яна Беломоина Источник: Red Bull

Не можем не прикрепить видео с любимой велогонщицей — смотрите, вдохновляйтесь, не прекращайте тренироваться, даже сидя дома на карантине.