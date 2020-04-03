Верь в себя и действуй: 5 способов не «начихать» на тренировки

Чувствуете, что не имеете достаточно мотивации для тренировки? Воспользуйтесь этими советами от профессиональных спортсменов, чтобы вернуть себе силы.

А вы не забыли подписаться на наш канал Telegram?

Многим легко даются тренировки, когда они впервые поставили свою цель. Но после этого мотивация может быстро пойти на спад. Особенно это наблюдается, когда человек сталкивается с такими препятствиями, как:

плохая погода;

срочная работа;

семейные обстоятельства;

просто общее ощущение апатии и отсутствие вдохновения.

С нехваткой мотивации сталкиваются не только спортсмены-любители, это также и проблема профессионалов, ведь для них оставаться вдохновенными в спорте особенно важно (учитывая количество их тренировок).

Если сейчас вас не вдохновляет спорт, почитайте, как профессиональные атлеты Люси Чарльз, Шауна Кокси и Мэдди Хинч удерживают уровень мотивации + советы спортивного психолога Эви Сервенти для возрождения в себе желания тренироваться.

Поймите, зачем вам это надо

Один из лучших способов оставаться мотивированным — поставить цель, над достижением которой будете работать. Например, время, за которое хотите проехать дистанцию, или победа в финальном матче с командой. Тогда ваши тренировки будут иметь определенный фокус.

Читай также: Питаться и вливаться: как начать тренироваться на велосипеде после перерыва

Эви Сервенти также отмечает: «Понимание, почему хотите достичь цели, еще больше усилит мотивацию. Разберитесь с самого начала, в чем заключается ваша настоящая цель. Вы можете хотеть похудеть. Какая за этим стоит мотивация? Чтобы быть примером для своей семьи или собрать деньги на благотворительность? Или чтобы прожить здоровую и долгую жизнь? Понимание того, зачем это делаете и в чем именно заключается цель, поможет не сойти со своего пути».

«Понимание, почему хотите достичь цели, усилит мотивацию», — Эви Сервенти Источник: instagram.com

Ставьте маленькие цели в пределах большой

Иметь цель на горизонте — хорошая мотивация, но если путь к ней слишком длинный, вам срочно надо бороться с собой, чтобы продолжать тренировки, пока не стало слишком поздно. Известный триатлет Люси Чарльз говорит, она борется с этим, ставя перед собой небольшие цели, которые являются шагами к большой цели.

Читай также: Как не забросить тренировки: советы утратившим веру и мотивацию

«Я содержу свою мотивацию на высоком уровне благодаря великой цели, над достижением которой работаю. В то же время разделяю ее на небольшие цели, которые достигаю на пути, — говорит Люси. — Каждая маленькая цель усиливает мотивацию, потому что дает ощущение, что двигаетесь в правильном направлении».

«Ставьте маленькие цели в пределах одной большой», — Люси Чарльз Беркли Источник: instagram.com

Тренируйтесь с другими

Постоянно мотивировать себя заниматься бывает трудно, поэтому профессиональная альпинистка Шауна Кокси советует обратиться за помощью к другим.

Читай также: 6 фильмов о мотивации и успехе в спорте, которые можно посмотреть сегодня вечером

«Думаю, лучший способ оставаться мотивированным — разделить процесс с друзьями. Если у вас есть цель, скажите об этом своим товарищам и с ними составьте план тренировок. Труднее пропускать занятия, когда есть люди, которые полагаются на вас в этом деле».

Тренировка с другими также означает, что будете поддержкой друг для друга в течение своего спортивного пути. Так сделаете занятия веселыми и дружными.

«Меня мотивирует тренироваться с друзьями», — Шауна Кокси Источник: instagram.com

Миксуйте разные виды спорта

Английская профессиональная хоккеистка Мэдди Хинч говорит, важно не врастать корнями в одинаковые тренировки, во время которых всегда выполняете одно и то же.

Читай также: Если не хватает мотивации: 7 героических историй олимпийцев

«Чтобы удерживать свою мотивацию на высоком уровне, мне нравится делать тренировки разнообразными настолько, насколько это вообще возможно, чтобы они мне не надоедали. Кроме того, это дает возможность регулярно корректировать свои цели, которые дают мотивацию для того, чтобы много работать над их достижением». Поэтому исследуйте новые маршруты, если ездите на велосипеде или занимаетесь бегом. Смешивайте стили во время занятий плаванием и предлагайте различные упражнения во время тренировки в команде.

Серебряная медалистка IRONMAN World Championship Люси говорит, что комбинирование также помогает ей оставаться мотивированной и придает силы на то, чтобы тренироваться еще лучше: «Я поняла, что элементы веселья и разнообразия тренировок делают меня более мотивированной и позволяют взять больше от каждого занятия».

«Миксуйте разные виды спорта», — Мэдди Хинч Источник: instagram.com

Верьте в себя

Позитивное мышление и уверенность в себе также помогут быть мотивированным. Попробуйте писать мантры, которые можете развесить в своем доме. Например, «Ты способен на это!». Так они укоренятся в вашем сознании.

Читай также: Уверенность и мотивация: 6 причин вести дневник тренировок

Также можете повысить уверенность через обсуждение своих тренировок и целей с тем, кто верит в вас, например, с вашими партнерами по команде, тренером или родителями. Но прежде всего вы сами должны верить в себя.

«Если не верите в себя, то и не ожидайте этого от других. Будьте уверенными, гоните от себя сомнения и достигайте своих целей», — говорит Эви Сервенти.

«Если не верите в себя, то и не ожидайте этого от других», — Эви Сервенти Источник: instagram.com