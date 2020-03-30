Кайфовать, а не умирать: почему тренировки сердечного ритма нужны всем

Тренировки сердечного ритма полезны не только для профессионалов. Даже самому далекому от спорта человеку они могут помочь улучшить свои результаты, или просто кататься в удовольствие, а не погибать.

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Введите «тренировка сердечного ритма (пульса)» в Google Images (Google картинки) — и увидите три типа изображений: графики / спортивные мужчины и женщины с нагрудным ремнем / сгорбленный человек, проверяющий свой пульс. Три совершенно разных результата, наводящие на мысль о том, что тренировки пульса являются сложными и не очень надежными.

Но на самом деле все не совсем так, и с правильным подходом подобные занятия поднимут вас на новый уровень. Мониторинг сердцебиения — это проще, чем кажется.

Мониторинг сердцебиения — это проще, чем кажется Источник: pinterest.com

Очень много технологий может усложнить процесс, но для тренировки пульса хватит всего двух вещей:

спортивных часов или недорогого фитнес-трекера; нагрудного ремня (к которому крепится датчик мониторинга сердцебиения) / часы с уже вмонтированным запястным датчиком.

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Производители Polar, Garmin и Wahoo предлагают наиболее надежные ремни, которые можно синхронизировать с основными фитнес-приложениями (Strava, Nike + Run Club, Garmin Connect и другими). Несмотря на то, что классические GPS-часы предлагают встроенный мониторинг пульса, нагрудные ремни считаются более надежными.

Гордон Бенсон, триатлет, чемпион Европейских игр, утверждает: «Я тестировал оба варианта для тренировок пульса и по собственному опыту могу сказать, что нагрудный ремень является более надежным».

С таким мнением соглашается Алекса Дакфорт-Бриггс, тренер по легкой атлетике в Running Fitness: «Хотя технологии, встроенные в часы, продолжают совершенствоваться, ремни пока остаются более надежным источником для определения пульса».

Ремни с нагрудным датчиком — наиболее надежный вариант отслеживания пульса Источник: pinterest.com

Как правильно тренировать пульс

Тренировки сердечного ритма требуют понимания зон сердцебиения. Дакфорт-Бриггс определяет следующие зоны:

Популярная формула для получения приблизительного представления про максимальный пульс —«220 минус возраст», но единственно правильный путь для определения максимума — обследование в лаборатории. Последнее недоступно для большинства, поэтому формула является хорошим способом понять, в какой зоне вы тренируетесь в определенный период.

Как только узнаете свои зоны, тут же можете начать пользоваться преимуществами мониторинга пульса. Например, возможностью тренироваться на необходимом уровне, отслеживать свой прогресс, понимать, что не перегружаете себя и правильно восстанавливаетесь.

«Вы можете понять, как сильно надо выкладываться, глядя на пульс, — объясняет Бенсон. — Несколько дней назад я выполнял 3 х 5 интервальные тренировки и мог измерить полученный результат в сравнении со сложностью тренировки».

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Результат, который видите, может позволить подкорректировать подход к тренингам: поднять сложность или наоборот, взять паузу на отдых, когда тело нуждается в этом. Также вы сможете отследить свой прогресс, потому что знаете зоны пульса, на которых тренируетесь.

С другой стороны, если видите уровень интенсивности тренировки, это может заставлять стараться больше даже тогда, когда проводите расслабленные тренировки.

«В этом году я ездил на сборы в Тенерифе и Сьерра-Невада, — вспоминает Бенсон. — Я дважды находился на высоте, и там очень важно не уставать. Поэтому я установил себе лимит пульса, за который старался не выходить во время поездок на байке и бега. Иногда я мог отставать от графика, но в целом держался в своем ритме».

«В спорте на выносливость очень важно проводить большую часть времени на нижних зонах пульса», — добавляет Дафкорт-Бриггс.

Тренируйтесь мозгами, но сражайтесь ощущениями

Если постоянный мониторинг пульса — хорошо во время тренировок, то во время соревнований так делать не стоит. «Я никогда не регулирую пульс во время гонок, — отмечает Бенсон. — Прежде всего потому, что я не уверен, что мой ремень является водонепроницаемым, но в основном потому, что я люблю чувствовать гонку. Если ты отстаешь на трассе, но данные говорят, что ты проводишь хороший старт, нужно не обращать внимание на данные и выкладываться по полной».

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Умение определять свой уровень естественным путем может быть полезным и во время тренировок. Во-первых, чтобы не надеяться только на технологии, а во-вторых, чтобы тренировки оставались не только научно обоснованными, но и развлекательными. Дакфорт-Бриггс отмечает: «Если вы фокусируетесь на данных, особенно во время езды на велосипеде, то можете потерять ощущение скорости и ритма. А иногда стоит поехать просто езды, не концентрируясь на показателях».

«Никогда не регулирую пульс во время гонок — люблю их чувствовать», — Гордон Бенсон Источник: instagram.com

Попробуйте эти тренировки от Алексы Дакфорт-Бриггс:

1. Для длинных дистанций

Отличный вариант для тренировки марафонский дистанций.

2. Беговые тренировки для потери веса