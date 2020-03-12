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Адские тренировки, которые Эган Берналь и Крис Фрум запостили в Strava

Сколько км звезды Team Ineos промчали на велосипедах? Каков набор высоты? Сколько времени потрачено? Ватты?

Начнем с того, что Эган Бернальпобедитель Тур де Франс 2019. Его коллега по командному цеху Крис Фрум — «грудь в орденах»: победитель Тур де Франс в 2013, 2015, 2016, 2017 + победитель Вуэльты Испании 2017 и Джиро д’Италии 2018, один из самых богатых велогонщиков планеты (подробности тут). Что же они запостили в Strava?

Крис Фрум

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Недавно Крис Фрум возвратился из ОАЭ (после карантина) и присоединился к основному составу Team Ineos. А в воскресение, 8 марта 2020, он серьезно прокатился на велосипеде, что тут же запостил в Strava. Результат не двузначно намекает: велогонщик имеет серьезные планы на сезон 2020.

  • Крис после травмы наконец восстановился и приехал соревноваться на Тур ОАЭ, но «прогорел», так как из-за коронавируса два последних этапа многодневки отменили. Фрум вместе с остальными гонщиками был на карантине и тестировался на вирус Covid-19, прежде чем его выпустили.

8 марта 2020 британец промчал 192-километровый «разрыв» в Южной Африке, набрав 7 часов езды и чуть более 4000 метров высоты.

192-километровый заезд Криса Фрума с набором высоты 4023 метров

192-километровый заезд Криса Фрума с набором высоты 4023 метров

Источник: strava.com

Эган Берналь

Победитель Тур де Франс 2019 задних тоже не пасет. Сперва он открыл свой сезон на национальном чемпионате Колумбии (и жестко упал, смотреть тут), затем в феврале на Туре по Колумбии. Следующая планируемая гонка Эгана — Volta a Catalunya, запланированная на конец марта.

  • До конца месяца команда отказалась принимать участие в гонках — из-за коронавируса и смерти их спортивного директора Николаса Порталя (инфаркт).

В то же воскресение, 8 марта 2020, Берналь тоже сидел на велосипеде. 23-летний колумбиец за 6 с лишним часов проехал почти 172 км с набором высоты 3850 метров. Средняя мощность — 199 Вт, максимальная — 637 Вт.

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К слову: Эган катался вместе со своим партнером по команде Диланом ван Барле. Велогонщики покорили знаковый Кол-де-ла-Мадоне, 12-километровый горный перевал со средним градиентом 7%. Берналь взобрался на гору за 39 минут со средним показателем мощности 310 Вт (5,1 Вт на килограмм), чего оказалось недостаточно даже для того, чтобы попасть в десятку лидеров на Strava.

172-километровый заезд Эгана Берналя с набором высоты 3850 метров

172-километровый заезд Эгана Берналя с набором высоты 3850 метров

Источник: strava.com

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