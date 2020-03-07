Endurance talks: интервью с украинской звездой ультра-забегов (60+ км)

У нас в гостях побывала Оксана Огиевич — победительница Украинской трейловой лиги (UTL) 2019. Что такое UTL, как добыть в лиге победу, а также как Оксане удается пробегать сверхмарафонские дистанции?

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Endurance talks — совместный проект Bike&Me и велоклуба Kyiv Cycling Squad. Endurance talks — интервью с украинскими спортсменами, в которых мы честно разговариваем о спорте: его сильных и слабых сторонах, подводных камнях, чем украинский спорт отличается от «спорта в Европе» и о многом другом.

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Главная героиня второго эпизода Endurance talks — Оксана Огиевич, очаровательная девушка, пробежавшая все 4 забега UTL (Украинская трейловая лига). Данные ивенты — не асфальтных 10 или 21 км «по равнинке», а дистанции, местами достигающие отметки 60 км + наборы высоты от 3000 метров (например, Chornogora Sky Marathon, включающий в себя 6 двух-тысячников Карпат, среди которых поп Иван, Петрос, Говерла…).

Оксана Огиевич. Очаровательная победительница UTL 2019 Источник: facebook.com

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А ведь UTL — далеко не все забеги, которые за 2019 год «сделала» Оксана. Еще в списке — Lavaredo Ulta Trail, Kapadokya Ulta Trail, Skole Ulta Trail, Карпатія Трейл... Как спортсменке удается преодолевать такие дистанции, как готовится, тренируется, питается, почему трейл, что в нем нравится, а что нет и многое другое — все это во втором эпизоде Endurance talks. Смотрим, вдохновляемся, берем пример.

Всем спорт!

Первый эпизод Endurance talks

В первом эпизоде мы брали интервью у Михаила Бойко — одного из успешных (если не самого успешного) «экстремальных» триатлетов Украины. Подробности тут. Интервью — в ролике ниже.